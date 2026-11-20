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El matrimonio y la natalidad en América Latina van en declive, alerta la ONU

El matrimonio y la natalidad en América Latina van en declive, alerta la ONU

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Un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que los principales condicionamientos para los proyectos familiares de los jóvenes de... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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América Latina y el Caribe registra una tasa de fecundidad de 1,8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1 y del promedio mundial de 2,2, mientras mantiene una de las tasas más bajas de matrimonio formal, según el reporte.El estudio Estado de la Población Mundial 2026 señala que las restricciones económicas, la inestabilidad laboral y el alto costo de la vivienda dificultan que los jóvenes concreten sus proyectos familiares.De acuerdo con el diario mexicano El Universal, entre 2000 y 2023, la tasa de los embarazos adolescentes disminuyó entre 40% y 50%, aunque para 2026 se estima una tasa de 48 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años, superior al promedio mundial de 37.Sin embargo, las adolescentes afrodescendientes enfrentan mayores desigualdades y tienen un riesgo de embarazo 50% superior al del resto de la población regional.El informe también identificó una baja proporción de matrimonios formales: entre las personas de 35 a 39 años, solo 28,6% de las mujeres y 26,2% de los hombres están casados, cifras inferiores a las registradas en otras regiones del mundo.Aunque muchos jóvenes prefieren convivir sin formalizar su relación, casi 80% de las personas de entre 25 y 39 años que tienen pareja, pero no viven juntas, manifestó su deseo de casarse o compartir vivienda.El organismo también señaló diferencias en el mercado laboral: 56,3% de los hombres de entre 20 y 24 años trabaja, mientras que las mujeres alcanzan una proporción similar, de 57,6%, entre los 25 y 29 años.

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