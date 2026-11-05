https://noticiaslatam.lat/20261105/mercado-laboral-en-colombia-el-desafio-de-crear-empleos-formales-en-medio-del-ajuste-economico-1175746089.html

Mercado laboral en Colombia: el desafío de crear empleos formales en medio del ajuste económico

Mercado laboral en Colombia: el desafío de crear empleos formales en medio del ajuste económico

Sputnik Mundo

Suponer que la disminución de la tasa de desempleo nacional puede resolver los problemas del mercado laboral de un país es algo común. En septiembre de 2026... 05.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-05T19:30+0000

2026-11-05T19:30+0000

2026-11-05T19:34+0000

américa latina

colombia

💬 opinión y análisis

gustavo petro

abelardo de la espriella

mercado de trabajo

desempleo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0f/1175062236_0:111:3116:1864_1920x0_80_0_0_0a1226a571c8088a1fa60c97ad0f219d.jpg

Sin embargo, estas cifras no representan necesariamente un alivio para la población, que sigue enfrentada a factores como la informalidad, ingresos insuficientes, inestabilidad económica, dificultades para acceder a la seguridad social y otros beneficios, así como la subocupación.A la par, con la llegada del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se discute una Ley de Rescate Económico que ofrece "estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento" en este ámbito. En este contexto, expertos consultados por Sputnik advierten sobre una eventual desaceleración, la ampliación de un modelo extractivo y nuevas cargas laborales y tributarias que podrían agudizar el panorama de los trabajadores."Aquí hay un desempleo estructural"Colombia logró mantener su tasa de desempleo por debajo del 10 % en septiembre de este año, una cifra que se convirtió en un hito durante la Administración de Gustavo Petro.De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desocupación cayó al 8,0% en mayo de este año. Al inicio del Gobierno de Petro, más exactamente en julio de 2022, el desempleo se ubicó en el 11,0 %.Para el economista y profesor universitario Héctor Moncayo, esta disminución del desempleo se debe a la creación de empleos públicos, así como a los puestos generados en los sectores del comercio y los servicios.Un cambio en el modelo de administración nacional también puede generar nuevas dinámicas económicas, como prevén los entrevistados. Así, resulta fundamental la política de De la Espriella, sus posibles efectos sobre las personas que hoy cuentan con estos empleos y sobre quienes esperan encontrar uno pronto.En este sentido, hay que destacar que la tasa de desempleo en Colombia no contabiliza a quienes dejan de buscar trabajo y salen de la fuerza laboral. Ante ello, Jorge Coronel, economista y analista, señala en entrevista para esta agencia que no solo hay que mirar estos indicadores, sino también prestar atención a las condiciones económicas y sociales en las que se desarrolla el trabajo.La expresión de la precariedadAl hablar de las condiciones laborales en Colombia, es inevitable mencionar la informalidad. En el ámbito nacional, alcanza al 54,8% de la población ocupada, mientras que en las zonas rurales esta cifra llega al 83,1%. Esta desigualdad vuelve a hacerse visible, y así lo reconoce el actual presidente.Para Coronel, el debate no puede centrarse en las categorías jurídicas. "Lo que hay que buscar no es la palabra 'formalidad' o' informalidad', sino cómo hacemos realidad algo que, en Colombia, se llama derecho al trabajo", afirmó. En este país sudamericano, el "rebusque", las ventas ambulantes y el trabajo por cuenta propia son alternativas ante la falta de oportunidades.Según los datos oficiales, en las 13 principales ciudades de Colombia la informalidad alcanza el 40,7%. "En realidad es un recurso que los pueblos utilizan para la sobrevivencia", argumenta Moncayo.La tasa de ocupación juvenil, que se ubicó en el 46,7%, también refleja las dificultades de inserción laboral de esta población: menos de la mitad de los jóvenes en edad de trabajar tenía empleo durante ese periodo. Además, el indicador disminuyó 0,2 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2025, mientras que el desempleo aumentó 0,4 puntos. Estas cifras muestran que, pese a la evolución del mercado laboral en su conjunto, los jóvenes siguen enfrentando mayores obstáculos para acceder a un puesto de trabajo.Para ellos, según Moncayo, la educación dejó de ser un mecanismo de ascenso social. "La idea del aparato escolar como un mecanismo de ascenso social desapareció en este siglo, desapareció. Ya nadie cree que estudiar sirva para ascender, ni siquiera para mantener el mismo lugar que sus padres en la escala social. Hay que buscar un buen negocio, por eso gusta la filosofía del emprendimiento y, muchas veces, caen en la trampa del narcotráfico", afirmó.¿Qué pasará con el bienestar laboral?"No me interesa celebrar simplemente que una tasa de desempleo baje unas décimas. Me interesa que haya más personas trabajando en mejores empleos", dijo el presidente colombiano durante una visita al Eje Cafetero, ubicado en el centro-occidente del país.El mandatario hacía referencia a quienes, aun teniendo empleo, sufren las consecuencias de los problemas estructurales del mercado laboral, como los bajos ingresos y la subocupación, entendida como la insuficiencia de horas de trabajo, la percepción de ingresos inadecuados o el desempeño de labores que no corresponden a las competencias de los trabajadores.En conjunto, el 85,3% de los ocupados que reportaron ingresos percibió como máximo dos salarios mínimos, una cifra que evidencia la elevada concentración de trabajadores en los rangos de menores ingresos y plantea interrogantes sobre la capacidad del empleo para garantizar condiciones de vida dignas.En ese mismo encuentro regional, De la Espriella sostuvo que la formalidad laboral "tiene que ser conveniente para el trabajador, pero también económicamente viable para el empresario que está generando el empleo".En esa búsqueda del equilibrio y ante el escenario de deuda fiscal, la actual administración colombiana radicó la Ley de Rescate Económico en el Congreso. Son estas medidas, aún en discusión, las que podrían favorecer la contratación formal o aumentar las cargas sobre los trabajadores.

https://noticiaslatam.lat/20260313/colombia-entre-los-paises-de-la-ocde-con-mayor-informalidad-laboral-1172430090.html

https://noticiaslatam.lat/20261029/las-economias-criminales-desbordan-la-frontera-entre-colombia-y-ecuador-la-paz-quedo-muy-1175652311.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sonalys Borregales

Sonalys Borregales

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sonalys Borregales

colombia, 💬 opinión y análisis, gustavo petro, abelardo de la espriella, mercado de trabajo, desempleo