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"Debemos estar orgullosos de lo que somos": ¿cómo la moda ecuatoriana devela su propia identidad en las pasarelas?

"Debemos estar orgullosos de lo que somos": ¿cómo la moda ecuatoriana devela su propia identidad en las pasarelas?

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Del 17 al 21 de noviembre, la capital ecuatoriana desarrolla el Quito Fashion Week, una semana dedicada a la moda y al talento creativo, que incluye pasarelas... 20.11.2026, Sputnik Mundo

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A través del rescate de técnicas ancestrales, la riqueza de sus materias primas y una narrativa ligada a las raíces culturales de sus regiones, el sector busca trascender las tendencias foráneas y posicionar una estética auténtica con sello nacional.El evento abre un espacio para reflexionar sobre cómo la moda ecuatoriana puede continuar con su identidad y posicionarse dentro de la industria, incorporando elementos de la historia, las tradiciones y la diversidad cultural del país. El auge de plataformas locales como el Quito Fashion Week evidencia un punto de inflexión: el mercado contemporáneo valora cada vez más la trazabilidad cultural, la historia, el oficio artesanal y la autenticidad territorial detrás de cada prenda.Posicionamiento local e internacionalEcuador cuenta con un patrimonio textil milenario, así como una diversidad geográfica y humana que empieza a traducirse en colecciones de autor capaces de competir en vitrinas internacionales. Para quienes protagonizan las pasarelas capitalinas, esta pluralidad estética y humana constituye el principal activo diferencial del país frente a otros mercados de la región.Esa diversidad no se limita a quienes lucen las prendas sobre la tarima, sino que busca las raíces en los talleres familiares y comunidades productoras donde se originan los insumos y las técnicas textiles más representativas del país.El telar ancestral como identidadUno de los pilares fundamentales de la identidad textil ecuatoriana reside en los Andes del norte, específicamente en el cantón Otavalo, provincia de Imbabura (norte), reconocido históricamente por su tradición tejedora y su capacidad exportadora. Ahí, la elaboración de textiles trasciende la utilidad comercial, para convertirse en un sistema de comunicación visual que preserva la memoria colectiva de los pueblos indígenas.Además, en esta región se opera bajo un modelo dual, que combina grandes fábricas industriales con una densa red artesanal, aportando más de 50% de la actividad económica local y generando sobre 360 millones de dólares anuales junto al comercio.Rodrigo Terán, artesano de la industria textil otavaleña, explica en charla para este medio que cada pieza nacida del telar encierra códigos culturales transmitidos de generación en generación, esto a través de la combinación cromática y las texturas naturales.La integración de estos tejidos planos, bordados a mano y fibras locales en propuestas contemporáneas, ha permitido que la artesanía tradicional deje de verse exclusivamente como un recuerdo turístico, para convertirse en materia prima de alto valor agregado dentro del diseño de vanguardia.Orgullo cultural para solidificar la industriaA pesar de la riqueza material y simbólica disponible en el territorio, los analistas del sector advierten que transformar el talento creativo en una industria sólida requiere superar complejos históricos, a la par de fortalecer la autoestima cultural del propio consumidor ecuatoriano.Manuela Proaño, consultora y especialista en moda, considera en entrevista para Sputnik que el país sudamericano atraviesa una etapa de aprendizaje y maduración progresiva, en la que la definición de una identidad nacional resulta indispensable antes de aspirar a conquistar mercados globales.Según la especialista, cuando una sociedad reconoce y consume su propia producción creativa con orgullo, se genera el camino necesario para profesionalizar toda la cadena de valor, desde el cultivo de fibras y la tintorería natural hasta la confección industrial, el estilismo y la comercialización internacional.Alta costura con narrativa propiaEn las colecciones presentadas en eventos como el Quito Fashion Week, el diálogo entre herencia y modernidad se materializa en las siluetas principales, en la marroquinería y los complementos que acompañan cada puesta en escena.Jacob Mina, modelo ecuatoriano, destaca en diálogo con este medio el esfuerzo de los creadores nacionales por trasladar los símbolos de su entorno hacia propuestas sofisticadas de vestir.Más allá de la estética visual, la nueva generación de creadores concibe el diseño de indumentaria como un vehículo narrativo, que conecta la biografía personal y la historia comunitaria con el espectador.Así lo resume Milena Mesías, diseñadora de modas y modelo, quien subraya para esta agencia el componente emocional y simbólico detrás de cada lanzamiento en pasarela."La moda ecuatoriana reconecta con las raíces creando historias. Con la creación de sus colecciones, cada diseñador está transmitiendo historias y contando su esencia", precisa.Con el desfile del 20 de noviembre como vitrina central, el Quito Fashion Week reafirma el futuro de la moda ecuatoriana. Al articular el saber de los talleres textiles con la visión contemporánea de diseñadores y modelos, la industria local traza una ruta donde cada prenda funciona como expresión artística, motor económico y emblema de identidad nacional.

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