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Ecuador hará una consulta digital para escoger el diseño de su Museo Nacional
Ecuador hará una consulta digital para escoger el diseño de su Museo Nacional
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Desde este viernes los ecuatorianos podrán participar en una votación digital de apenas 24 horas a fin de elegir su proyecto de diseño favorito para la... 17.07.2026, Sputnik Mundo
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La votación se realizará en una plataforma digital desde las 12:00 hora local (05:00 GMT) del 17 de julio hasta las 18:00 del 18 de julio (23:00 GMT).La consulta se celebra tras las críticas al diseño del proyecto ganador de una convocatoria anterior, que llevaron a la cancelación del concurso. El debate sobre los criterios estéticos e identitarios para elegir la propuesta provocó la renuncia de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz.El nuevo Museo Nacional ecuatoriano sería emplazado en el norte de Quito, en unos 13.000 metros cuadrados. El inmueble deberá acoger a 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales, que recogen 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del Ecuador.
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Ecuador hará una consulta digital para escoger el diseño de su Museo Nacional
Desde este viernes los ecuatorianos podrán participar en una votación digital de apenas 24 horas a fin de elegir su proyecto de diseño favorito para la construcción del Museo Nacional (MuNa), tras el concurso fallido convocado por el Gobierno.
"Llegó el momento de tomar una gran decisión. Los escuchamos y ahora ustedes serán parte del proceso para elegir el proyecto arquitectónico del nuevo Museo Nacional", aseveró el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, en X.
La votación se realizará en una plataforma digital desde las 12:00 hora local (05:00 GMT) del 17 de julio hasta las 18:00 del 18 de julio (23:00 GMT).
La consulta se celebra tras las críticas al diseño del proyecto ganador de una convocatoria anterior, que llevaron a la cancelación del concurso. El debate sobre los criterios estéticos e identitarios para elegir la propuesta provocó la renuncia de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz.
El nuevo Museo Nacional ecuatoriano sería emplazado en el norte de Quito, en unos 13.000 metros cuadrados. El inmueble deberá acoger a 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales, que recogen 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del Ecuador.
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