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Ecuador hará una consulta digital para escoger el diseño de su Museo Nacional

Ecuador hará una consulta digital para escoger el diseño de su Museo Nacional

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Desde este viernes los ecuatorianos podrán participar en una votación digital de apenas 24 horas a fin de elegir su proyecto de diseño favorito para la... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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La votación se realizará en una plataforma digital desde las 12:00 hora local (05:00 GMT) del 17 de julio hasta las 18:00 del 18 de julio (23:00 GMT).La consulta se celebra tras las críticas al diseño del proyecto ganador de una convocatoria anterior, que llevaron a la cancelación del concurso. El debate sobre los criterios estéticos e identitarios para elegir la propuesta provocó la renuncia de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Romina Muñoz.El nuevo Museo Nacional ecuatoriano sería emplazado en el norte de Quito, en unos 13.000 metros cuadrados. El inmueble deberá acoger a 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales, que recogen 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del Ecuador.

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