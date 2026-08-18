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Regresar a las raíces: la ancestralidad futurista ecuatoriana conquista la moda internacional
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El diseñador ecuatoriano Kino Arcentales, parte del pueblo kichwa de Peguche (norte), lleva la cosmovisión indígena y la silueta andina a escenarios globales. 18.08.2026, Sputnik Mundo
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En conversación con Sputnik, reflexiona sobre el legado familiar, la soberanía textil de los pueblos originarios y los desafíos de romper esquemas en la industria.Y es que la moda contemporánea atraviesa un proceso de redefinición, donde las identidades locales y el patrimonio cultural reclaman espacios de protagonismo. En ese escenario, destaca el trabajo de Arcentales, que se ha posicionado como una propuesta estética que él mismo define como "ancestralidad futurista".Una tradición de viaje y resistenciaDetrás de su laboral en la pasarela hay una historia de movilidad, memoria comunitaria y reivindicación política del oficio textil. El vínculo de Arcentales con la creación textil no es fortuito; responde a un linaje familiar de transmisión cultural y trabajo comunitario que tiene sus raíces en la provincia de Imbabura (norte)."Mi mamá viene de la comunidad de Peguche. La mayoría de nuestra ancestralidad viene de ella", explica al rememorar los orígenes de su propuesta.Ese puente entre Ecuador y el exterior fue trazado décadas atrás por la figura tutelar de su familia. "El origen es mi bisabuela. Ella estuvo entre los primeros Kiwchas que se fueron para los Estados Unidos durante los años cuarenta y cincuenta. Viajaba bajo el pretexto y la misión de traer comercio, pero su trabajo era más atraer atención hacia los problemas que existen en las comunidades", menciona el diseñador.Ese mandato implícito de representación cultural fue asumido por las nuevas generaciones de la familia.Contar historias desde el arteLa propuesta conceptual de Kinoo Arcentales busca trascender la mera reproducción de artesanías o vestimentas folclóricas, apostando por una reinterpretación de los cortes, volúmenes y significados del vestuario andino.El diseñador enfatiza el carácter narrativo de sus prendas, concibiéndolas como piezas de arte en movimiento."A mí me gusta mucho contar historias de diferentes formas. Yo lo hago de una manera artística porque quiero romper la normativa", pondera.El peso indígena y la industria textil ecuatorianaEl discurso de Arcentales dialoga directamente con la realidad socioeconómica del país, donde los pueblos originarios y el sector manufacturero desempeñan un rol centralDe acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población indígena en Ecuador representa aproximadamente el 7% del total nacional, que son alrededor de 1,3 millones de personas según el último censo, distribuida en 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios, siendo la nacionalidad Kichwa la más numerosa.La industria textil y de la confección es el segundo sector manufacturero que más empleo genera en la nación sudamericana, por detrás del rubro alimentario, representando cerca del 15% del empleo industrial local. Esta industria aporta cerca del 5,5% al 7% del producto interno bruto (PIB) manufacturero nacional, generando más de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos.Cantones como Otavalo y comunidades como Peguche y Agato (norte) constituyen polos históricos de producción textil, reconocidos a nivel internacional por la tejeduría en telar, el bordado a mano y el procesamiento de lana y algodón.Frente a esta realidad, Arcentales plantea una reflexión sobre el valor del trabajo artesanal y la autonomía de los productores.Desafíos en el sectorEl camino hacia la visibilidad internacional no ha estado exento de barreras conceptuales y geopolíticas, especialmente en mercados del hemisferio norte donde las categorías sobre lo "indígena" suelen estar homogeneizadas.Esa tensión entre el compromiso social con las bases y la ocupación de espacios de alta visibilidad tuvo un momento determinante durante un desfile en la Ciudad Mitad del Mundo (Quito). Se trató de una pasarela inmersiva de moda ecuatoriana realizada en 2025, evento que coincidió con un período de paro nacional y movilización indígena en el país."Tuvimos este enorme debate de si continuábamos con el proyecto de Dual o si nos salíamos para apoyar a los compañeros indígenas en el paro. Entre esas conversaciones con miembros de la comunidad y líderes, nos dijeron: 'no paren, no todos los días un indígena puede estar en un espacio así'", recuerda.Consumo local y ruptura de estereotiposFinalmente, el diseñador hace un llamado a la industria nacional y a los consumidores ecuatorianos para valorar el diseño de autor y la producción local por encima de las tendencias de la moda importada."Nosotros, como comunidad y también dentro de la industria de la moda, tenemos que aprender a consumir de nosotros mismos. Lamentablemente, a veces en el país no gusta consumir lo local", reflexiona.Con presentaciones en plataformas internacionales y un catálogo que integra piezas de pasarela con relatos comunitarios, Kinoo Arcentales se consolida como una de las voces jóvenes que están redefiniendo el diseño indígena latinoamericano desde la identidad, el arte y la memoria ancestral.
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Regresar a las raíces: la ancestralidad futurista ecuatoriana conquista la moda internacional

03:00 GMT 18.08.2026
© Foto : Cortesía: Jahmal Nugent y Dennis Silva.Desfile de modas que muestra creaciones del diseñador ecuatoriano Kino Arcentales.
Desfile de modas que muestra creaciones del diseñador ecuatoriano Kino Arcentales. - Sputnik Mundo, 1920, 18.08.2026
© Foto : Cortesía: Jahmal Nugent y Dennis Silva.
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Samantha Arias
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El diseñador ecuatoriano Kino Arcentales, parte del pueblo kichwa de Peguche (norte), lleva la cosmovisión indígena y la silueta andina a escenarios globales.
En conversación con Sputnik, reflexiona sobre el legado familiar, la soberanía textil de los pueblos originarios y los desafíos de romper esquemas en la industria.
Y es que la moda contemporánea atraviesa un proceso de redefinición, donde las identidades locales y el patrimonio cultural reclaman espacios de protagonismo.
En ese escenario, destaca el trabajo de Arcentales, que se ha posicionado como una propuesta estética que él mismo define como "ancestralidad futurista".

Una tradición de viaje y resistencia

Detrás de su laboral en la pasarela hay una historia de movilidad, memoria comunitaria y reivindicación política del oficio textil.
El vínculo de Arcentales con la creación textil no es fortuito; responde a un linaje familiar de transmisión cultural y trabajo comunitario que tiene sus raíces en la provincia de Imbabura (norte).
"Mi mamá viene de la comunidad de Peguche. La mayoría de nuestra ancestralidad viene de ella", explica al rememorar los orígenes de su propuesta.
Parque Yasuní, Amazonía - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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Ese puente entre Ecuador y el exterior fue trazado décadas atrás por la figura tutelar de su familia.
"El origen es mi bisabuela. Ella estuvo entre los primeros Kiwchas que se fueron para los Estados Unidos durante los años cuarenta y cincuenta. Viajaba bajo el pretexto y la misión de traer comercio, pero su trabajo era más atraer atención hacia los problemas que existen en las comunidades", menciona el diseñador.
Ese mandato implícito de representación cultural fue asumido por las nuevas generaciones de la familia.
"Mi trabajo y el de mi hermana fue tomarnos en serio este legado para poder llamar la atención hacia lo que queremos hacer. Hemos estado agradecidos también con la comunidad sudamericana, que nos ha apoyado para poder continuar estos proyectos", afirma.

Contar historias desde el arte

La propuesta conceptual de Kinoo Arcentales busca trascender la mera reproducción de artesanías o vestimentas folclóricas, apostando por una reinterpretación de los cortes, volúmenes y significados del vestuario andino.
"Lo que hacemos es crear y reconectar con caminos que ya existían antes de la introducción de las fronteras o de la colonización. Una de las cosas que tratamos de proponer son las ideas que tiene la silueta Kichwa; [también apostamos por ideas] contemporáneas. Es la exploración de una ancestralidad futurística", sostiene.
El diseñador enfatiza el carácter narrativo de sus prendas, concibiéndolas como piezas de arte en movimiento.
"A mí me gusta mucho contar historias de diferentes formas. Yo lo hago de una manera artística porque quiero romper la normativa", pondera.

El peso indígena y la industria textil ecuatoriana

El discurso de Arcentales dialoga directamente con la realidad socioeconómica del país, donde los pueblos originarios y el sector manufacturero desempeñan un rol central
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población indígena en Ecuador representa aproximadamente el 7% del total nacional, que son alrededor de 1,3 millones de personas según el último censo, distribuida en 14 nacionalidades y 18 pueblos originarios, siendo la nacionalidad Kichwa la más numerosa.
La industria textil y de la confección es el segundo sector manufacturero que más empleo genera en la nación sudamericana, por detrás del rubro alimentario, representando cerca del 15% del empleo industrial local.
Esta industria aporta cerca del 5,5% al 7% del producto interno bruto (PIB) manufacturero nacional, generando más de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
Cantones como Otavalo y comunidades como Peguche y Agato (norte) constituyen polos históricos de producción textil, reconocidos a nivel internacional por la tejeduría en telar, el bordado a mano y el procesamiento de lana y algodón.
Frente a esta realidad, Arcentales plantea una reflexión sobre el valor del trabajo artesanal y la autonomía de los productores.
"La realidad es que la mayoría de las comunidades indígenas son quienes alimentan a la población ecuatoriana. Así como cultivamos los alimentos, igualmente nosotros creamos textiles. Por lo tanto, somos pueblos que deberíamos tener soberanía dentro de la producción textilera, y tiene que haber un reconocimiento en eso", enfatiza.

Desafíos en el sector

El camino hacia la visibilidad internacional no ha estado exento de barreras conceptuales y geopolíticas, especialmente en mercados del hemisferio norte donde las categorías sobre lo "indígena" suelen estar homogeneizadas.
"Los del norte no sabían qué eran los indígenas del sur, no entendían eso, no existía un formato. Tuvimos que adaptarnos y comenzar a presentarnos en su momento bajo otras dinámicas. Pero ahora lo que hacemos es salir de esa normativa, regresar a nuestras raíces y presentarnos tal cual", recalca Arcentales.
Esa tensión entre el compromiso social con las bases y la ocupación de espacios de alta visibilidad tuvo un momento determinante durante un desfile en la Ciudad Mitad del Mundo (Quito). Se trató de una pasarela inmersiva de moda ecuatoriana realizada en 2025, evento que coincidió con un período de paro nacional y movilización indígena en el país.
"Tuvimos este enorme debate de si continuábamos con el proyecto de Dual o si nos salíamos para apoyar a los compañeros indígenas en el paro. Entre esas conversaciones con miembros de la comunidad y líderes, nos dijeron: 'no paren, no todos los días un indígena puede estar en un espacio así'", recuerda.

Consumo local y ruptura de estereotipos

Finalmente, el diseñador hace un llamado a la industria nacional y a los consumidores ecuatorianos para valorar el diseño de autor y la producción local por encima de las tendencias de la moda importada.
"Nosotros, como comunidad y también dentro de la industria de la moda, tenemos que aprender a consumir de nosotros mismos. Lamentablemente, a veces en el país no gusta consumir lo local", reflexiona.
Con presentaciones en plataformas internacionales y un catálogo que integra piezas de pasarela con relatos comunitarios, Kinoo Arcentales se consolida como una de las voces jóvenes que están redefiniendo el diseño indígena latinoamericano desde la identidad, el arte y la memoria ancestral.
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