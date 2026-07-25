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"Debemos seguir luchando": mujeres afrodescendientes desafían barreras en Ecuador

"Debemos seguir luchando": mujeres afrodescendientes desafían barreras en Ecuador

Sputnik Mundo

Cada 25 de julio se conmemora el Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, una fecha fundamental para visibilizar la lucha, la resiliencia y... 25.07.2026, Sputnik Mundo

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A pesar de los hitos históricos del pueblo afroecuatoriano y de la vigencia de políticas de inclusión, las brechas estructurales de desigualdad, el racismo y la falta de oportunidades continúan marcando el diario vivir de miles de niñas y mujeres en Ecuador.El pasado sigue vigenteEcuador tiene una profunda raíz histórica afro, la cual data de la época colonial, que estuvo marcada por la resistencia de pueblos en la costa norte. Sin embargo, detrás de esta rica herencia cultural existen desafíos estructurales complejos con indicadores oficiales que reflejan la tasa de pobreza en sectores afrodescendientes donde supera la media nacional, mientras que el acceso a educación superior de calidad y empleo formal sigue condicionado por brechas socioeconómicas y raciales persistentes.Para entender estas realidades y sus luchas, Sputnik charla con figuras destacadas como la cantautora Karla Kanora, la Miss Ecuador 2022, Nayelhi González, y la cantante lírica Karen Sosa.Romper el techo de cristal en la músicaDesde Rusia, donde estudia y consolida su carrera como soprano lírica, la joven intérprete Karen Sosa rememora sus inicios en la provincia de Esmeraldas (noroeste)."Desde muy pequeña tuve la oportunidad de involucrarme con mis raíces; aprendí a tocar la marimba desde los siete años. Bailaba y tocaba instrumentos tradicionales de Esmeraldas como el bombo, el cununo, el guasá y la marimba", relata.No obstante su camino hacia la internacionalización, Sosa no obvia la realidad de su tierra natal, donde vivió de cerca la escasez de recursos en Esmeraldas, así como las limitaciones que había en la educación.Mientras tanto, en el ámbito de la música pop y comercial de Ecuador, la cantautora Karla Kanora ha trabajado durante años por abrir espacios para la presencia de la mujer afrodescendiente. Nacida también en Esmeraldas, reflexiona sobre el significado de la fecha conmemorativa.Para la cantante, existe una dualidad clara en los espacios culturales. Mientras que, en la música tradicional del pueblo afro, la mujer ha sido la guardiana de lo que han significado manifestaciones culturales, del lado del espectáculo masivo, persiste una barrera invisible."Si hablamos de la música comercial, de la música del espectáculo, hay una especie de techo de cristal. Muchas veces se arrastra una mirada hasta exotizada", advierte Kanora.La artista enfatiza que la superación de estas barreras empieza por la autoaceptación y la construcción de referentes sólidos.De los certámenes a la reivindicaciónLa representación de la mujer afrodescendiente en espacios de alta exposición mediática también ha dado giros significativos. Nayelhi González, Miss Ecuador 2022, destaca que su paso por los concursos de belleza trascendió la estética superficial para convertirse en una plataforma de reivindicación social."Mi origen radica especialmente en la provincia de Esmeraldas, en una ciudad llena de mucha tradición, de cultura, de historia afrodescendiente", expresa González.Para la exreina de belleza y modelo, llegar al principal certamen del país significó "no solamente enfocarse en llevar una corona, sino dejar un mensaje con un propósito”. Sin embargo, coincide en que las cifras de desigualdad y el racismo cotidiano siguen siendo frenos para el desarrollo pleno de las nuevas generaciones.¿Qué brechas persisten?A pesar de la institucionalización de fechas conmemorativas y de los avances normativos en materia de derechos colectivos consagrados en la Constitución ecuatoriana, cerca del 44,4% de la población afrodescendiente experimenta pobreza monetaria, una proporción que supera el promedio nacional general.González enfatiza que la inclusión debe medirse en oportunidades reales de liderazgo en la sociedad."La mujer afrodescendiente no solo se encuentra activa en el campo de la belleza, sino en la política, en la medicina, y eso es algo muy positivo. Pero si somos realistas, aún seguimos trabajando y luchando; necesitamos más educación, más cambios positivos", alienta.

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