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El sector opositor en Argentina "tiene que ir unido" para las elecciones del 2027, advierte experto

El sector opositor en Argentina "tiene que ir unido" para las elecciones del 2027, advierte experto

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A meses de las presidenciales, el peronismo (oposición) celebró el Día de la Militancia sin invitar a Axel Kicillof, el mejor posicionado en las encuestas para... 19.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-19T01:48+0000

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A menos de un año de las elecciones presidenciales, el principal espacio de oposición a Javier Milei sigue dividido. El peronismo celebró su emblemático Día de la Militancia con un acto signado por la exclusión de Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, y el dirigente mejor posicionado en las encuestas para enfrentar al presidente en 2027. La foto expuso un movimiento sin conducción clara ni programa alternativo, a meses del llamado a las urnas.La convocatoria llevó la firma de Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial derrotado por Milei en 2023. Al acto, celebrado el 17 de noviembre en territorio bonaerense, acudieron dirigentes cercanos a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), referentes de varias provincias y sindicalistas. Kicillof y su espacio ni siquiera fueron invitados.El mensaje llegó después. Massa aseguró que entre los presentes "había tres candidatos a presidente", todos dirigentes de otras provincias. Kicillof no figuraba en esa lista, aunque un sondeo de la consultora CELAG difundido en octubre lo ubicó en un virtual empate técnico con Milei en una eventual segunda vuelta: 42,7% de los votos para el gobernador frente a 42,5% para el actual mandatario.Esa alianza se rompió. Kicillof fundó su propio movimiento político para independizarse de Cristina Kirchner, con quien no habla desde octubre de 2025, y exige que la candidatura presidencial opositora se defina en elecciones internas, aun si debe competir contra ella. "No hay soluciones provinciales para problemas nacionales", lanzó el gobernador.El peronismo quedó partido en tres polos. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, condenada por corrupción e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, pero preside formalmente el partido y no descarta ser candidata. Kicillof construye su propio armado por fuera de ella. Massa teje alianzas con el resto del espacio, incluido el sector de la expresidenta.Tampoco hay un programa común. El documento final del acto llamó a conformar un frente nacional contra Milei y antepuso la unidad a las aspiraciones individuales, pero no incluyó una sola propuesta económica concreta. El peronismo ya transitó ese camino en 2019, cuando Cristina Kirchner armó el Frente de Todos y ungió a Alberto Fernández (2019-2023) como candidato para derrotar a Mauricio Macri (2015-2019).Aquella coalición ganó, pero gobernó atravesada por la pelea entre el presidente y su vicepresidenta, sin un rumbo económico compartido. El mandato terminó en 2023 con una inflación anual de 211%, la más alta en más de tres décadas según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y con la derrota frente a Milei en el balotaje de noviembre de ese año.Las reglas electorales echan más leña al fuego. El Gobierno empuja en el Senado la suspensión de las elecciones primarias de 2027, justo el mecanismo que Kicillof reclama para dirimir la candidatura. Sin ellas, al sector opositor le quedan dos salidas: acordar un candidato entre sus dirigentes, como en 2019, o competir dividido. El gobernador denunció la iniciativa como una trampa.Un estudio nacional de la consultora CEOP Latam midió ese escenario. Un candidato del peronismo unido obtendría el 41,6% de la intención de voto frente al 34,4% de Milei. Con dos candidaturas separadas, el presidente pasaría a encabezar la primera vuelta con el 33%, seguido por Kicillof con el 26,7% y por un postulante respaldado por Cristina Kirchner con el 11,9%.Una gran tribu peronista"Creo que lo de ayer es un posicionamiento más dentro de la carrera electoral que viene", dijo a Sputnik Juan Adaro, politólogo. En referencia a Kicillof, el especialista consideró que el acto buscó "plantearle que solo no le alcanza y que el peronismo, desde la óptica del mismo peronismo, tiene que ir unido si quiere tener chances en el 2027".Para el experto, el peronismo funciona en la actualidad como "una gran tribu con muchas subtribus dentro", sin una conducción que ordene a todos sus sectores. En ese mapa, el gobernador ocupa un lugar propio: "Sacando a Kicillof, que ya está lanzado a la carrera 2027, todos los gobernadores en general hoy están enfocados en cuidar su propia provincia primero".Consultado por este medio, Diego Reynoso, politólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), relativizó la ausencia. "No habría que ponerlo en términos de ruptura, enfrentamiento ni nada por el estilo. Creo que hay un conjunto de dirigentes que está tratando de buscar puntos en común para desarrollar una propuesta", sostuvo.Según el investigador, ese reordenamiento también limita el peso de Kirchner. "Ya no hay más margen para el dedo. Lo que sí es que la expresidenta es una parte más de los actores relevantes del peronismo", advirtió. "Hoy creo que el peronismo se reconoce más como un conjunto diferente de grupos, más como una poliarquía que como una monarquía", agregó.La ventaja de MileiAdaro trazó un paralelismo con la experiencia de 2019. "Obviamente, ninguno quiere convertirse en un Alberto Fernández 2,0, que sea manejado o que Cristina le ocupe todos los ministerios, por ejemplo", afirmó. Por eso, según explicó, los aspirantes toman distancia de la expresidenta "para no ser el elegido a dedo y que después se convierta en una presidencia que está delegada de alguna manera".Para el politólogo, la dispersión opositora termina favoreciendo al Gobierno. "Yo creo que es capitalizable para el presidente, para Javier Milei, porque un poco demuestra que aún del otro lado la oposición no se encuentra unida, está bastante desmembrada y no encuentra la forma todavía de canalizar esta pulsión anti-mileísta que estamos viendo en la sociedad", remarcó."La idea de suspender las PASO tiene como único objetivo, claramente, aumentar los costos de la resolución del liderazgo del principal partido de oposición", sostuvo el investigador. El académico recurrió al caso de Estados Unidos para defender las primarias como mecanismo para ordenar las candidaturas opositoras. "En las primarias del Partido Demócrata o del Partido Republicano compiten varios, después van decantando y después quedan al final dos nada más, y es parte de lo normal, de los mecanismos de selección de los partidos", graficó.

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