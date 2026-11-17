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Milei va contra las primarias en Argentina ante una "dificultad cada vez mayor" de ganar en balotaje

Milei va contra las primarias en Argentina ante una "dificultad cada vez mayor" de ganar en balotaje

Sputnik Mundo

El Gobierno argentino busca suspender las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales de 2027, en medio de la caída de la imagen de Javier Milei... 17.11.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Javier Milei acelera su estrategia electoral de cara a las presidenciales de 2027 con el intento de suspender por ley las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la instancia en la cual los frentes políticos dirimen sus candidaturas en Argentina. El debate comienza en el Senado el 17 de noviembre, mismo día en el que la actual Administración buscará comenzar a debatir su proyecto de presupuesto para 2027 en Diputados.En abril, la Casa Rosada había enviado un proyecto para eliminar las primarias de forma definitiva. Ahora busca suspenderlas por única vez en 2027, el mismo mecanismo que aplicó en 2025, cuando los argentinos votaron directamente en las elecciones generales legislativas, sin PASO. La diferencia es que esta vez estará en juego la presidencia.El Gobierno justifica la medida por el ahorro fiscal, en un contexto signado por la caída de la recaudación tributaria a partir del derrumbe del consumo y la actividad económica. Pero la suspensión también tiene un efecto electoral. El peronismo, la principal fuerza opositora, no tiene un candidato común y, sin primarias que ordenen su competencia interna, aumenta el riesgo de que se presente dividido en varias listas. Esa fragmentación del voto opositor favorecería al presidente en su intento de reelección.La ofensiva llega en un momento adverso para el mandatario. En octubre, una encuesta de la consultora AtlasIntel ubicó su desaprobación en 57%. Al mismo tiempo, la inflación volvió a subir hasta el 2,2% en octubre, redondeando tres meses consecutivos de alza, coincidente con una menor actividad económica.El triunfo del Gobierno se encuentra lejos de estar asegurado. La reforma electoral exige mayorías agravadas: 37 votos en el Senado (sobre 72 escaños) y 129 en Diputados (sobre 257). La Casa Rosada estima que, junto con los aliados, reúnen 33 votos en el Senado, por lo que necesitan al menos cuatro más. Si consigue la media sanción, el proyecto se trataría en Diputados durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso.En paralelo, el Presupuesto 2027 busca blindar el principal activo del programa económico: el superávit fiscal. El proyecto prevé un superávit primario de 1,3% del PIB y un superávit financiero de 0,2%, con lo que serían cuatro años consecutivos de superávit financiero sin que el país esté en default, algo inédito en la historia reciente del país.Las estimaciones gubernamentales son más optimistas que las del mercado. El proyecto prevé para 2027 una inflación anual del 18%, un dólar de 1.847 pesos a fin de año y un crecimiento del PIB del 4%. En cambio, los analistas consultados por el Banco Central esperan un tipo de cambio cercano a 1.983 pesos ya en octubre de 2027, y una inflación de 1,7% en enero, un ritmo que, anualizado, supera el 20%.Para conseguir los votos para la denominada "ley de leyes", los gobernadores aliados piden más fondos para obras en sus provincias y el pago de deudas pendientes. El punto más sensible es el reclamo de más recursos para universidades, discapacidad y ciencia, tres áreas que sufrieron fuertes recortes durante la gestión de Milei y sobre las que todavía no hay acuerdo.Así, la Casa Rosada buscará que se firme el dictamen del presupuesto el 17 de noviembre y llevarlo al recinto de Diputados el 25, mientras que en el Senado apunta a votar la suspensión de las PASO el 26 de noviembre. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, y el Gobierno ya anticipó que convocará a sesiones extraordinarias en diciembre.Una oposición dividida"La principal motivación que tiene el Gobierno para suspender las PASO es, sin duda, la dificultad cada vez mayor de pensar en salir victorioso en un escenario de balotaje", dijo a Sputnik Santiago Giorgetta, politólogo y director asociado de Proyección Consultores. Según el experto, la decisión responde a la debilidad electoral del presidente.Para Giorgetta, "la única salida para el oficialismo es ganar en primera vuelta frente a una oposición fragmentada". La ley electoral permite evitar el balotaje con más del 45% de los votos, o con más del 40% y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. Por eso, Milei necesita que la oposición compita con varias candidaturas.En la misma línea, Carlos Fara, politólogo y consultor, coincidió en que la suspensión le quita "un ordenamiento político al peronismo". Consultado por Sputnik, el investigador señaló además que despeja el riesgo de "una corrida cambiaria" tras las primarias, como la que sufrió Argentina en 2019 después de la derrota del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019).Un arma de doble filo"El Gobierno puede pasar un tiempito sin presupuesto, pero el tema de las PASO afecta por completo todo el cronograma electoral", advirtió Fara. Según el consultor, la definición condiciona también a los gobernadores: algunos ya adelantaron sus comicios provinciales y otros podrían no hacerlo si finalmente no hay primarias.Sobre el presupuesto, el politólogo precisó que es clave para "dar previsibilidad" al Gobierno y que la oposición no tiene incentivos para bloquearlo: "Nadie quiere que el Gobierno no tenga presupuesto, porque es como darle las manos libres", destacó.Para el peronismo, la suspensión implica organizar su propia interna si no quiere un "candidato de dedo". En ese escenario, "lo que es una buena idea en teoría puede terminar en un escándalo", señaló el analista, en referencia a los costos, el control y las posibles acusaciones de fraude en una elección partidaria.Sin primarias organizadas y financiadas por el Estado, el desafío opositor es mayor. "Sin el instrumento formal que le da el Estado y la ley, al peronismo le va a costar mucho más", sostuvo Fara, sobre todo si busca armar un frente progresista con sectores no peronistas, que "no se van a prestar a una situación políticamente poco transparente".Para Giorgetta, la propia votación es un riesgo para el Gobierno. Si no logra suspender las PASO, "dejaría a La Libertad Avanza en un contexto de debilidad inusitado", advirtió el analista, ya que aliados y gobernadores difícilmente le allanen el camino en el Congreso a un Gobierno que hoy atraviesa "una debilidad enorme".

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