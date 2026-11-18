Estas son las principales declaraciones del presidente Putin en la Cumbre Empresarial del APEC
04:15 GMT 18.11.2026 (actualizado: 04:31 GMT 18.11.2026)
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El presidente ruso, Vladímir Putin, describió la ciudad china de Shenzhen —sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)— como una de las metrópolis más dinámicas, esto durante su intervención en el evento.
Otras posturas clave del presidente Putin:
La región de Asia-Pacífico se ha convertido en el centro de la economía global, el núcleo industrial y tecnológico del planeta.
Los países de Asia han dado un salto gigantesco, transformándose de la "fábrica del mundo" en motores de innovación.
En vez de adaptarse a las nuevas oportunidades, las antiguas potencias hegemónicas buscan frenar el desarrollo de los países que actualmente están avanzando.
Rusia ha superado la prueba de las sanciones de manera digna.
Rusia se encuentra entre los líderes de la transformación digital; sus modelos de lenguaje están entre los mejores a nivel mundial.
La calidad de vida en los países de la UE se está deteriorando de manera humillante para la zona euro.
Rusia está dispuesta a compartir tecnologías con sus socios de Asia-Pacífico y a fortalecer su soberanía tecnológica.
Garantizar la soberanía es el único camino para preservar la identidad y capacidad de actuar a nivel global.
Afirmó que esperaba que fuera muy útil la reunión trilateral con sus homólogos Xi Jinping y Donald Trump.
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