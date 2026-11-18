La cooperación entre Rusia y China sigue una "trayectoria ascendente", destaca Putin
05:44 GMT 18.11.2026 (actualizado: 05:52 GMT 18.11.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, resaltó la estabilidad de la coordinación de su país con China en los asuntos de la política exterior en el panorama internacional. Estas declaraciones se produjeron en la reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
En este sentido, subrayó que Rusia y China mantienen un enfoque constructivo orientado a configurar un orden mundial más equitativo y multipolar.
"[Estos lazos entre Rusia y China] mantienen la estabilidad en nuestro mundo caótico y sirven como ejemplo de relaciones entre dos grandes potencias, caracterizadas por la igualdad, el espíritu de la buena vecindad y el beneficio mutuo", declaró Putin.
En cuanto a la cooperación entre dos países, el mandatario ruso subrayó que el volumen de comercio bilateral apunta a un fuerte dinamismo de crecimiento para 2026. Además, aseveró que el turismo recíproco está en aumento, gracias a un régimen de exención de visados implementado por iniciativa de Pekín.
"También avanzan las conexiones de transporte y se han intensificado los intercambios en el ámbito humanitario. A ello contribuye, sin duda, la exención de los visados en vigor por iniciativa de ustedes. El flujo turístico aumentó de inmediato un 43%", enfatizó Putin.
A su vez, Xi Jinping destacó que las relaciones entre China y Rusia tienen amplias perspectivas y no dependen de la coyuntura mundial.
Las conversaciones entre Putin y Xi comenzaron en la ciudad china de Shenzhen al margen de la Cumbre Empresarial de APEC 2026, que finalizará el 19 de noviembre.
El presidente ruso también tiene previsto celebrar el mismo 19 de noviembre una reunión trilateral con sus homólogos de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump.
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