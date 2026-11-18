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La prohibición de celulares en escuelas mejora de forma gradual el rendimiento académico, según un estudio

La prohibición de celulares en escuelas mejora de forma gradual el rendimiento académico, según un estudio

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Un análisis realizado en instituciones educativas en EEUU arroja que el veto estricto a los teléfonos móviles en las aulas comienza a generar una modesta... 18.11.2026, Sputnik Mundo

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El estudio, reportado por la prensa estadounidense, revela que las autoridades escolares que exigen a los alumnos guardar sus dispositivos bajo llave durante toda la jornada lograron avances en matemáticas y lectura equivalentes a una o dos semanas adicionales de clases al año.La investigación evaluó a 3,3 millones de estudiantes de tercero a décimo grado en 4.600 escuelas estadounidenses entre 2021 y 2026. Al comparar el progreso individual mediante pruebas estandarizadas, los especialistas determinaron que estas ganancias anuales lograron revertir cerca de la mitad del retroceso académico promedio registrado en los años previos a la pandemia de COVID-19.A diferencia de análisis anteriores que arrojaron resultados dispares al medir promedios escolares generales, este trabajo da seguimiento a los mismos alumnos a lo largo del ciclo escolar. Los investigadores señalaron que el impacto positivo tiende a acumularse con el tiempo, de manera similar a como el descenso en las calificaciones se produjo de forma gradual desde mediados de la década pasada, periodo que coincidió con la masificación de los teléfonos inteligentes.Los datos indican que las restricciones más severas producen los mayores beneficios, impulsando el aprendizaje de manera uniforme en estudiantes de todos los niveles de rendimiento y no solo en aquellos con mayor rezago. En el área de lectura, las medidas también redujeron la cantidad de alumnos que retroceden durante el año, dado que esta materia exige una atención sostenida que suele verse afectada por el uso de pantallas.Actualmente, 46 estados en EEUU cuentan con algún tipo de restricción sobre el uso de celulares en las aulas, aunque la aplicación varía considerablemente entre los planteles de docentes. Mientras algunas instituciones bloquean el acceso físico a los aparatos, otras permiten su uso durante el almuerzo o entre clases, en un contexto global en el que cada vez más países evalúan impulsar esta medida.Expertos citados en el estudio advirtieron que vetar los teléfonos es una medida económica, pero insuficiente por sí sola para revertir la crisis educativa, pues el uso de computadoras escolares y el tiempo frente a pantallas fuera del horario lectivo siguen afectando el sueño y la concentración. No obstante, destacaron que las restricciones aportan beneficios adicionales al bienestar estudiantil, como la reducción del ciberacoso, una mayor participación en clase y el fortalecimiento de las habilidades sociales.

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