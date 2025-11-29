Mundo
El 90% de los chilenos respalda la prohibición de celulares en las aulas, según sondeo
29.11.2025
Ante la pregunta "¿Está de acuerdo con el proyecto de ley —actualmente en el Congreso— que busca prohibir el uso de celulares en las salas de clase en colegios?", nueve de cada 10 consultados dijeron que sí. Únicamente el 8% de los encuestados manifestó su desacuerdo. Mientras que 2% dijo no saber o no respondió. Sobre las excepciones que la iniciativa plantea, el 93% dijo estar de acuerdo en que se le dé un teléfono celular a los estudiantes "ante una situación de emergencia, desastre o catástrofe". Además, el 92% dijo estar a favor de que se haga una excepción con los alumnos "con enfermedades o condiciones de salud, diagnosticadas por un médico, que requieren monitoreo periódico a través de dispositivos móviles". En tanto, 83% está de acuerdo en que "los establecimientos educacionales en educación media puedan fijar en el reglamento espacios, horarios o actividades en que se puedan utilizar el celular". Por otro lado, 78% de los consultados dijo estar de acuerdo en que se les dé el celular a los estudiantes cuando "el padre, madre o apoderado lo solicite fundadamente y de forma temporal por razones de seguridad personal o familiar del estudiante". Cuando los dispositivos "son útiles para enseñar durante actividades curriculares o extracurriculares", el 74% manifestó estar a favor de que los estudiantes utilicen teléfonos móviles. Esta semana, el Senado chileno aprobó una iniciativa que prohíbe el uso de celulares y equipos tecnológicos en las escuelas desde el nivel básico. Por ahora, sigue a la espera el debate en la Cámara baja.
chile, telefonía celular, sociedad, niños, educación
29.11.2025
Un amplio sector de la sociedad chilena respalda el proyecto de ley que busca la prohibición de los teléfonos celulares en las salas de clase en todos los niveles educativos, según informa el diario 'La Tercera' con base en un sondeo de la firma Descifra.
Ante la pregunta "¿Está de acuerdo con el proyecto de ley —actualmente en el Congreso— que busca prohibir el uso de celulares en las salas de clase en colegios?", nueve de cada 10 consultados dijeron que sí.
Únicamente el 8% de los encuestados manifestó su desacuerdo. Mientras que 2% dijo no saber o no respondió.
Lula firma ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas - Sputnik Mundo, 1920, 13.01.2025
América Latina
Lula firma una ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas de Brasil
13 de enero, 22:51 GMT
Sobre las excepciones que la iniciativa plantea, el 93% dijo estar de acuerdo en que se le dé un teléfono celular a los estudiantes "ante una situación de emergencia, desastre o catástrofe".
Además, el 92% dijo estar a favor de que se haga una excepción con los alumnos "con enfermedades o condiciones de salud, diagnosticadas por un médico, que requieren monitoreo periódico a través de dispositivos móviles".
En ese sentido, 83% se manifestó a favor de que el uso de celular sea excepcional "en caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, que requieren utilizar dispositivos móviles como una ayuda técnica para su aprendizaje".
En tanto, 83% está de acuerdo en que "los establecimientos educacionales en educación media puedan fijar en el reglamento espacios, horarios o actividades en que se puedan utilizar el celular".
Por otro lado, 78% de los consultados dijo estar de acuerdo en que se les dé el celular a los estudiantes cuando "el padre, madre o apoderado lo solicite fundadamente y de forma temporal por razones de seguridad personal o familiar del estudiante".
Cuando los dispositivos "son útiles para enseñar durante actividades curriculares o extracurriculares", el 74% manifestó estar a favor de que los estudiantes utilicen teléfonos móviles.
Esta semana, el Senado chileno aprobó una iniciativa que prohíbe el uso de celulares y equipos tecnológicos en las escuelas desde el nivel básico. Por ahora, sigue a la espera el debate en la Cámara baja.
