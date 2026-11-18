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El Kremlin devela cuándo se verán Putin y Trump en Shenzhen
El Kremlin devela cuándo se verán Putin y Trump en Shenzhen
Sputnik Mundo
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán hoy en una recepción de gala en Shenzhen, confirmó a Sputnik el portavoz... 18.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-18T10:35+0000
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Asimismo, Peskov confirmó que Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron la resolución del conflicto en Ucrania durante sus conversaciones en Shenzhen. El portavoz también compartió que el presidente ruso informó a su par chino sobre los contactos mantenidos en Moscú con los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner.Putin se encuentra en la ciudad china de Shenzhen con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre.En el marco del evento, está prevista una reunión entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos. De celebrarse, sería el primer encuentro trilateral de la historia entre los mandatarios de los tres Estados.
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El Kremlin devela cuándo se verán Putin y Trump en Shenzhen
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, se reunirán hoy en una recepción de gala en Shenzhen, confirmó a Sputnik el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"Se verán hoy durante el almuerzo", aseveró el funcionario, al responder a una pregunta sobre la posibilidad de una reunión bilateral entre los dos líderes.
Asimismo, Peskov confirmó que Putin y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron la resolución del conflicto en Ucrania
durante sus conversaciones en Shenzhen. El portavoz también compartió que el presidente ruso informó a su par chino sobre los contactos mantenidos en Moscú
con los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner.
Putin se encuentra en la ciudad china de Shenzhen con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebra los días 18 y 19 de noviembre.
En el marco del evento, está prevista una reunión entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos. De celebrarse, sería el primer encuentro trilateral de la historia entre los mandatarios de los tres Estados.