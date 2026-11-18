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"El epicentro está entre China y Rusia": las claves del acercamiento de Moscú a la región asiática

"El epicentro está entre China y Rusia": las claves del acercamiento de Moscú a la región asiática

Sputnik Mundo

La alocución del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Cumbre Empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se llevó a cabo en... 18.11.2026, Sputnik Mundo

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Los especialistas cubanos Yosmany Fernández Pacheco y Oscar Villar Barroso destacaron en entrevista con Sputnik que el discurso forma parte de una estrategia que combina la búsqueda de oportunidades económicas con el fortalecimiento de las relaciones políticas del país euroasiático.Un mensaje económico con alcance políticoFernández Pacheco, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García", interpreta la intervención como una exposición de los resultados que Rusia atribuye a su política de adaptación y de las posibilidades de ampliar sus vínculos con Asia.Desde su perspectiva, el discurso no debe examinarse como un pronunciamiento aislado, sino relacionado con el trabajo desarrollado en otros espacios de concertación y cooperación, entre ellos los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái.Su lectura plantea que el mensaje de Putin busca proyectar continuidad. En este sentido, el presidente ruso presentó a Moscú no solo como una economía que desafía las restricciones, sino como un participante con capacidad de establecer asociaciones y contribuir a nuevas conexiones comerciales.En esa interpretación, el acercamiento a la región Asia-Pacífico trasciende la sustitución de mercados occidentales. Forma parte de una apuesta por reforzar la presencia rusa en un espacio al que Fernández Pacheco atribuye un peso creciente en la infraestructura económica internacional.Asimismo, sostuvo que la resistencia de la nación euroasiática constituye un componente del mensaje dirigido a posibles socios. "Rusia ha logrado estos avances, resistir y desarrollarse, pero también hay que tener en cuenta las políticas erradas que ha llevado Europa", afirmó.La orientación hacia el EsteVillar Barroso, profesor titular de la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias Históricas, identificó la resistencia a las sanciones occidentales como uno de los ejes principales de la intervención de Putin. A su juicio, la ampliación de las relaciones asiáticas ha sido una de las respuestas más importantes de Moscú a las presiones externas."Creo que la salida hacia el oriente, hacia la región Asia-Pacífico, ha sido muy inteligente y ojalá que esto se mantenga en el futuro", expresó.El director del Instituto Cubano de Investigación Cultural, Juan Marinello, consideró que Rusia ha conseguido reorganizar capacidades productivas y de infraestructura pese a las restricciones. Asimismo, atribuyó a la política occidental efectos negativos sobre las propias economías europeas.A su vez, la relación con China ocupa un lugar central en las valoraciones de los especialistas. Fernández Pacheco identifica a ambos países como protagonistas de una articulación euroasiática que combina cooperación económica y coordinación política."El epicentro está entre China y Rusia", resumió al referirse a las oportunidades que, en su opinión, acompañan esos movimientos internacionales. A su juicio, lo relevante es la posibilidad de que esa coincidencia se traduzca en iniciativas materiales. Se trata, explicó, de movimientos, "ya no solo de condena a las sanciones, no solo de condena a los bloqueos, sino también de acciones prácticas directamente y de oportunidades comerciales que se pueden abrir".El sur global en la miradaLos dos académicos también relacionan el discurso con la ampliación de los vínculos de Rusia con países del sur global. Fernández Pacheco caracterizó esa política como una búsqueda de acuerdos mediante la negociación, en contraste con las relaciones de subordinación que atribuye a las potencias occidentales.Según el profesor del ISRI, Moscú procura presentarse como un socio que ofrece cooperación sin imponer un modelo político. En este sentido, Villar Barroso sitúa esa orientación dentro de una discusión más amplia sobre el orden mundial. A su juicio, el país euroasiático avanza hacia una definición del "papel que debe jugar Rusia en este nuevo mundo, en este nuevo orden internacional" promovido junto con otros integrantes de los BRICS.Desde esa perspectiva, las relaciones económicas adquieren una dimensión política: ampliar socios y espacios de cooperación permitiría reducir la dependencia respecto de los centros tradicionales de poder.Según los especialistas, Rusia no concibe su presencia en Asia-Pacífico únicamente como una respuesta coyuntural. La interpreta como parte de una reorganización más amplia de sus vínculos. En ese marco, el discurso de Shenzhen combina la defensa de lo conseguido con una invitación a profundizar la cooperación.

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