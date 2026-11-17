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Rusia libera una localidad y derriba 2.256 drones en un día de combates
Rusia libera una localidad y derriba 2.256 drones en un día de combates
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Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 2.256 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 17.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-17T11:12+0000
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 120 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba guiada, 9 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 2.256 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia libera una localidad y derriba 2.256 drones en un día de combates
Las FFAA rusas liberaron una localidad y derribaron 2.256 aeronaves no tripuladas en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.065 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió hasta 340 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 180 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 120 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 20 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 175 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares, instalaciones de infraestructura energética y de transporte utilizadas en interés de las tropas de Kiev, lugares de fabricación y almacenamiento de drones y sistemas robóticos terrestres, así como contra puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas", indican desde el ente castrense.
La defensa antiaérea rusa interceptó una bomba guiada, 9 misiles Flamingo
, al mismo tiempo que derribó 2.256 aeronaves no tripuladas
.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 292.821 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.671 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.797 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.943 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.440 vehículos militares especiales.
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