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La defensa antiaérea rusa repele el mayor ataque nocturno de drones ucranianos registrado hasta la fecha
La defensa antiaérea rusa repele el mayor ataque nocturno de drones ucranianos registrado hasta la fecha
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En total, 1.441 drones ucranianos de ala fija fueron interceptados sobre territorio ruso entre las 17:00 (GMT) del 16 de noviembre y las 5:00 del 17 de... 17.11.2026, Sputnik Mundo
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Por su parte, las autoridades de Moscú señalaron que unos 800 aparatos intentaron alcanzar la capital. La mayoría fueron derribados a gran distancia y otros 321, durante su aproximación a la ciudad.Se trata de un nuevo récord de drones interceptados en una sola noche. El anterior máximo, de 1.336 aparatos, se había registrado apenas un día antes, el 16 de noviembre.Estos son otros de los mayores ataques con drones registrados en los últimos meses:Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.
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La defensa antiaérea rusa repele el mayor ataque nocturno de drones ucranianos registrado hasta la fecha
En total, 1.441 drones ucranianos de ala fija fueron interceptados sobre territorio ruso entre las 17:00 (GMT) del 16 de noviembre y las 5:00 del 17 de noviembre, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
Por su parte, las autoridades de Moscú señalaron que unos 800 aparatos intentaron alcanzar la capital. La mayoría fueron derribados a gran distancia y otros 321, durante su aproximación a la ciudad.
Se trata de un nuevo récord de drones interceptados en una sola noche. El anterior máximo, de 1.336 aparatos, se había registrado apenas un día antes, el 16 de noviembre.
Estos son otros de los mayores ataques con drones registrados en los últimos meses:
29 de octubre: 1.214 drones.
13 de noviembre: 1.198 drones.
20 de septiembre: 1.110 drones.
30 de octubre: 1.043 drones.
18 de octubre: 1.015 drones.
Desde mayo, las tropas ucranianas han intensificado los ataques contra la población civil. Entre ellos, se destaca el bombardeo con drones contra un corpus estudiantil en Starobelsk
, que dejó 21 muertos y decenas de heridos, y el ataque contra un autobús
que transportaba a un equipo infantil de fútbol, en el que murió una persona y resultaron heridas más de siete, entre ellas varios niños.