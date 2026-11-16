En la conversación, se abordaron los avances logrados hasta el momento.Previamente, Ushakov señaló que las negociaciones sobre Ucrania en formato trilateral tendrán continuidad. Sin embargo, detalló que aún no se ha acordado la fecha de una posible nueva reunión.
Jared Kushner, enviado especial de Estados Unidos, informó en un mensaje a través de redes sociales que conversó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, en un diálogo en el que también participó su par, Steve Witkoff.
En la conversación, se abordaron los avances logrados hasta el momento.
"También comenzamos a preparar la agenda para la próxima reunión multilateral, la cual estamos trabajando para convocar en un futuro próximo", escribió en su mensaje publicado en X.
Previamente, Ushakov señaló que las negociaciones sobre Ucrania en formato trilateral tendrán continuidad. Sin embargo, detalló que aún no se ha acordado la fecha de una posible nueva reunión.
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