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El frente, lesiones o muerte: Moscú revela el destino de quienes caen en las cárceles clandestinas en Ucrania
El frente, lesiones o muerte: Moscú revela el destino de quienes caen en las cárceles clandestinas en Ucrania
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Las personas que son secuestradas por militares ucranianos y recluidas en sus cárceles corren el riesgo de ser enviadas al frente, sufrir mutilaciones e... 15.11.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, una práctica como esta constituye un ejemplo de "castigo demostrativo" para los reclusos de prisiones secretas, similar a la que fue descubierta a principios de noviembre en las cercanías de Kiev.Como señaló el diplomático ruso, otra alternativa es que la persona resulte mutilada, tras lo cual ya no pueda cumplir con el servicio militar por razones físicas. En ese caso, se la da de baja y se la envía a casa, agregó.Miróshnik destacó que este tipo de torturas son "un mecanismo de abusos prohibido por el derecho internacional".El asunto de la existencia de cámaras de tortura en el territorio ucraniano causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.De acuerdo con los medios de comunicación, la prisión clandestina fue establecida por los militantes del grupo neonazi Azov*, que figura oficialmente como el 1.º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania.Con anterioridad, las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania posterior al Euromaidán.* Organización terrorista prohibida en Rusia.
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El frente, lesiones o muerte: Moscú revela el destino de quienes caen en las cárceles clandestinas en Ucrania

14:04 GMT 15.11.2026
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Cárcel clandestina del batallón neonazi Aidar, descubierto por los soldados de la República Popular de Lugansk - Sputnik Mundo, 1920, 15.11.2026
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Las personas que son secuestradas por militares ucranianos y recluidas en sus cárceles corren el riesgo de ser enviadas al frente, sufrir mutilaciones e incluso morir por las palizas, comentó a Sputnik el enviado especial de la Cancillería rusa para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik. La práctica es un verdadero mecanismo de abusos, opinó.
"Los detenidos son enviados a la primera línea a cavar trincheras bajo fuego constante, con lo que, en la práctica, se convierten en algo similar a batallones de castigo. Si alguien tiene suerte, sobrevive; si no, muere bajo el próximo bombardeo", detalló Miróshnik.
En sus palabras, una práctica como esta constituye un ejemplo de "castigo demostrativo" para los reclusos de prisiones secretas, similar a la que fue descubierta a principios de noviembre en las cercanías de Kiev.
Como señaló el diplomático ruso, otra alternativa es que la persona resulte mutilada, tras lo cual ya no pueda cumplir con el servicio militar por razones físicas. En ese caso, se la da de baja y se la envía a casa, agregó.

"La tercera posibilidad es que al detenido lo maten a golpes y luego simplemente lo incluyan en las listas de personas desaparecidas. Eso es todo", puntualizó.

Miróshnik destacó que este tipo de torturas son "un mecanismo de abusos prohibido por el derecho internacional".
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Más de 1.000 torturados: una periodista destapa la dimensión de las cárceles clandestinas en Ucrania
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El asunto de la existencia de cámaras de tortura en el territorio ucraniano causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.
De acuerdo con los medios de comunicación, la prisión clandestina fue establecida por los militantes del grupo neonazi Azov*, que figura oficialmente como el 1.º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania.
Con anterioridad, las autoridades rusas han apuntado en reiteradas ocasiones a la existencia de centros de tortura en Ucrania posterior al Euromaidán.
* Organización terrorista prohibida en Rusia.
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