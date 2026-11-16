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La ayuda a Ucrania está hundiendo a la UE, sumida en la crisis, lamenta un eurodiputado
La ayuda a Ucrania está hundiendo a la UE, sumida en la crisis, lamenta un eurodiputado
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El apoyo económico de decenas de miles de millones de euros y los nuevos préstamos alimentan la inflación, aumentan la deuda de los Estados miembros y... 16.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-16T12:12+0000
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En sus palabras, las sanciones antirrusas impuestas por Bruselas están perjudicando gravemente a la economía europea, mientras que las élites hacen caso omiso del deterioro del derecho internacional y de los intereses reales de sus ciudadanos.Rusia ha afirmado en repetidas ocasiones que la financiación y el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente solo prolongan el conflicto y obstaculizan una solución diplomática.Kiev intenta tapar los agujeros del presupuesto mediante financiación externa. Mientras tanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras largos debates, y los socios advierten cada vez con más frecuencia que Ucrania debería intensificar la búsqueda de fuentes de autofinanciación.
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La ayuda a Ucrania está hundiendo a la UE, sumida en la crisis, lamenta un eurodiputado
El apoyo económico de decenas de miles de millones de euros y los nuevos préstamos alimentan la inflación, aumentan la deuda de los Estados miembros y deterioran el nivel de vida, declaró el político eslovaco Milan Uhrik a Sputnik.
"En lugar de los 'sabelotodos' de Bruselas, que se sientan alrededor de una mesa a debatir una guerra 'hasta el último soldado', necesitamos una política soberana, porque son los ciudadanos eslovacos quienes pagan el precio de este enfoque absurdo", añadió.
En sus palabras, las sanciones antirrusas impuestas por Bruselas están perjudicando gravemente a la economía europea, mientras que las élites hacen caso omiso del deterioro del derecho internacional y de los intereses reales de sus ciudadanos.
14 de noviembre, 08:47 GMT
Rusia ha afirmado en repetidas ocasiones que la financiación y el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente solo prolongan el conflicto y obstaculizan una solución diplomática
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Kiev intenta tapar los agujeros del presupuesto mediante financiación externa. Mientras tanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras largos debates, y los socios advierten cada vez con más frecuencia que Ucrania debería intensificar la búsqueda de fuentes de autofinanciación.
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