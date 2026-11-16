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La ayuda a Ucrania está hundiendo a la UE, sumida en la crisis, lamenta un eurodiputado
La ayuda a Ucrania está hundiendo a la UE, sumida en la crisis, lamenta un eurodiputado
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El apoyo económico de decenas de miles de millones de euros y los nuevos préstamos alimentan la inflación, aumentan la deuda de los Estados miembros y... 16.11.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, las sanciones antirrusas impuestas por Bruselas están perjudicando gravemente a la economía europea, mientras que las élites hacen caso omiso del deterioro del derecho internacional y de los intereses reales de sus ciudadanos.Rusia ha afirmado en repetidas ocasiones que la financiación y el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente solo prolongan el conflicto y obstaculizan una solución diplomática.Kiev intenta tapar los agujeros del presupuesto mediante financiación externa. Mientras tanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras largos debates, y los socios advierten cada vez con más frecuencia que Ucrania debería intensificar la búsqueda de fuentes de autofinanciación.
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La ayuda a Ucrania está hundiendo a la UE, sumida en la crisis, lamenta un eurodiputado

12:12 GMT 16.11.2026
© AP Photo / Omar HavanaVolodímir Zelenski habla con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a su llegada a una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, 6 de marzo de 2025
Volodímir Zelenski habla con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a su llegada a una cumbre de la UE en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas, 6 de marzo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 16.11.2026
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El apoyo económico de decenas de miles de millones de euros y los nuevos préstamos alimentan la inflación, aumentan la deuda de los Estados miembros y deterioran el nivel de vida, declaró el político eslovaco Milan Uhrik a Sputnik.
"En lugar de los 'sabelotodos' de Bruselas, que se sientan alrededor de una mesa a debatir una guerra 'hasta el último soldado', necesitamos una política soberana, porque son los ciudadanos eslovacos quienes pagan el precio de este enfoque absurdo", añadió.
En sus palabras, las sanciones antirrusas impuestas por Bruselas están perjudicando gravemente a la economía europea, mientras que las élites hacen caso omiso del deterioro del derecho internacional y de los intereses reales de sus ciudadanos.
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial en Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
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La entrada de tropas europeas en Ucrania podría desencadenar una guerra mundial, advierte un experto
14 de noviembre, 08:47 GMT
Rusia ha afirmado en repetidas ocasiones que la financiación y el suministro de armas a Ucrania por parte de Occidente solo prolongan el conflicto y obstaculizan una solución diplomática.
Kiev intenta tapar los agujeros del presupuesto mediante financiación externa. Mientras tanto, en Occidente, la concesión de nuevos paquetes de ayuda se produce tras largos debates, y los socios advierten cada vez con más frecuencia que Ucrania debería intensificar la búsqueda de fuentes de autofinanciación.
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