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Francia se encamina hacia guerra civil ante la "desesperación del pueblo", opina un experto francés

Francia se encamina hacia guerra civil ante la "desesperación del pueblo", opina un experto francés

Sputnik Mundo

El descontento de los habitantes de Francia ante el creciente nivel de pobreza y la migración descontrolada podría generar una ola de violencia masiva en el... 15.11.2026, Sputnik Mundo

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Hoy en día, en Francia está aumentando rápidamente el número de personas pobres que trabajan de la mañana a la noche, "pero que, ya para el día 20 de cada mes, no pueden alimentar a sus familias", sostuvo el experto francés.Sin embargo, señaló, el Estado sigue destinando miles de millones de euros a Ucrania. El problema se agrava, continuó Sorlin, por la migración descontrolada de personas que no desean integrarse en la sociedad francesa y que llegan "de países culturalmente ajenos".Sorlin consideró que la situación se está volviendo extremadamente preocupante y que en los próximos meses podría estallar una ola de violencia extrema en el país.El analista recordó las protestas de los llamados 'chalecos amarillos', que estaban sacudiendo a Francia a partir de finales de 2018. En su opinión, desde entonces la situación en el país no solo no ha cambiado positivamente, sino que se ha empeorado."El nivel de desesperación del pueblo francés ha alcanzado unas proporciones que cuesta incluso imaginar", concluyó el experto.En las últimas semanas, Francia se ha visto sacudida por otro ciclo de protestas a nivel nacional, que comenzaron a mediados de septiembre, cuando los alumnos salieron a las calles de los suburbios de París para exigir mejores condiciones en los centros educativos. Posteriormente, se les unieron quienes estaban descontentos con el encarecimiento de la vida, y las movilizaciones se extendieron a otras regiones del país.La mayor convocatoria fue la manifestación nacional del 17 de octubre, en la que participaron alrededor de 550.000 personas, según datos de las autoridades. Las fuerzas de seguridad francesas utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y cañones de agua contra los manifestantes.

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