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Más de 1.000 torturados: una periodista destapa la dimensión de las cárceles clandestinas en Ucrania
Más de 1.000 torturados: una periodista destapa la dimensión de las cárceles clandestinas en Ucrania
Sputnik Mundo
Más de mil cartas con las direcciones de las cárceles clandestinas que se usan como cámaras de torturas en Ucrania fueron enviadas por personas que han logrado... 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T12:37+0000
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En una de las cartas publicadas se describen las condiciones en un centro de tortura en la ciudad de Rovne, al oeste de Ucrania."Todo está vallado con alambre de púas, 'como en una prisión'. En la entrada hay una dependencia con guardias armados. Unas 30 personas [están alojadas] en cuatro habitaciones con literas. Hay rejas y redes de sombreado en las ventanas, no se deja salir a la calle. Primero les dan una paliza y luego se los llevan [a los retenidos]. De allí no dejan salir a nadie. Solo se puede rescatar a una persona pagando un gran monto de dinero", se le cita a un remitente.Otro testimonio describe prácticas de tortura en una instalación de reclusión en la región de Kiev.La periodista, a su vez, se comprometió a exigir a los medios de comunicación internacionales que verifiquen las direcciones facilitadas, al igual que anunció su propia investigación sobre los centros de tortura en Ucrania.El asunto de la existencia de cámaras de tortura en el territorio ucraniano causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.Los mayores medios de comunicación occidentales guardaron silencio sobre este incidente, mientras que Moscú señaló que la presencia de este tipo de prisiones en Ucrania demuestra a qué se destinan los miles de millones de dólares que Occidente le entrega a Kiev.
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Más de 1.000 torturados: una periodista destapa la dimensión de las cárceles clandestinas en Ucrania
Más de mil cartas con las direcciones de las cárceles clandestinas que se usan como cámaras de torturas en Ucrania fueron enviadas por personas que han logrado salvarse, informó la periodista ucraniana, Diana Pánchenko.
"En cinco días recibimos más de mil cartas. La gente nos comunica las direcciones de prisiones ilegales. Quienes han logrado escapar comparten lo que han vivido (...) Leer estas cartas da miedo y duele. Pero es necesario. Para comprender en qué ha convertido a Ucrania [Volodímir] Zelenski", escribió en sus redes.
En una de las cartas publicadas se describen las condiciones en un centro de tortura en la ciudad de Rovne, al oeste de Ucrania.
"Todo está vallado con alambre de púas, 'como en una prisión'. En la entrada hay una dependencia con guardias armados. Unas 30 personas [están alojadas] en cuatro habitaciones con literas. Hay rejas y redes de sombreado en las ventanas, no se deja salir a la calle. Primero les dan una paliza y luego se los llevan [a los retenidos]. De allí no dejan salir a nadie. Solo se puede rescatar a una persona pagando un gran monto de dinero", se le cita a un remitente.
7 de noviembre, 11:07 GMT
Otro testimonio describe prácticas de tortura en una instalación de reclusión en la región de Kiev.
"Retienen y torturan a las personas. Las maltratan, les amenazan con enviarlas a [el 425.º Regimiento de Asalto] Skala o con llevarlas al río y pegarles un tiro allí", indica.
La periodista, a su vez, se comprometió a exigir a los medios de comunicación internacionales que verifiquen las direcciones facilitadas, al igual que anunció su propia investigación sobre los centros de tortura en Ucrania.
El asunto de la existencia de cámaras de tortura en el territorio ucraniano causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano
en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev.
Los mayores medios de comunicación occidentales guardaron silencio sobre este incidente, mientras que Moscú señaló que la presencia de este tipo de prisiones en Ucrania demuestra a qué se destinan los miles de millones de dólares que Occidente le entrega a Kiev
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