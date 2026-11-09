Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261109/kiev-envia-a-sus-criticos-a-carceles-secretas-desvela-la-resistencia-clandestina-1175794919.html
Kiev envía a sus críticos a cárceles secretas, desvela la resistencia clandestina
Kiev envía a sus críticos a cárceles secretas, desvela la resistencia clandestina
Sputnik Mundo
Para Kiev estas prisiones secretas son un instrumento para llevar a cabo una purga, reveló a Sputnik la resistencia clandestina de Odesa. 09.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-09T08:21+0000
2026-11-09T08:21+0000
defensa
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
volodímir zelenski
🌍 europa
azov (batallón)
torturas
crímenes de lesa humanidad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/13/1161622919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_419a06e7d17c92bbbd52eaea3d08798a.jpg
"Las autoridades necesitan estas cárceles y por eso nadie las toca", enfatizó al destacar que para Kiev estas prisiones secretas son un instrumento para llevar a cargo una purga.La resistencia recordó que antes se supo de una auténtica cámara de torturas a gran escala situada en las afueras de la ciudad de Mariúpol, que se conocía como la biblioteca.Los centros de torturas existen en Ucrania desde 2014. Según informes de los medios ucranianos, el 2 de noviembre cientos de manifestantes se congregaron para protestar frente a una cámara de torturas ubicada en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, al oeste de Kiev, en la que torturaban a decenas de personas.El jefe de la oficina de Zelenski, Kiril Budánov, reconoció que en Ucrania hay muchos establecimientos similares al recinto ubicado en Petropávlovskaya Borschagovka.El jefe de la Guardia Nacional, Alexandr Pivnenko, alegó que en el sótano del mencionado establecimiento se encontraban recluidos militares desertores. Cuatro de ellos necesitaron asistencia médica y fueron trasladados a un hospital.El diputado ucraniano Alexandr Dubinski, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de alta traición, desveló, a través de sus redes sociales, que Zelenski empezó a crear sus "campos de concentración" ya en 2022, al organizar una prisión ilegal en una de las instalaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), por la que pasaron cerca de 300 personas.* Organización terrorista proscrita en Rusia
https://noticiaslatam.lat/20261107/en-ucrania-puede-haber-hasta-70-prisiones-secretas-para-torturas-estima-una-fuente-1175780507.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/03/13/1161622919_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_af0670199fc7f393654a620834167054.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, volodímir zelenski, 🌍 europa, azov (batallón), torturas, crímenes de lesa humanidad
ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, volodímir zelenski, 🌍 europa, azov (batallón), torturas, crímenes de lesa humanidad

Kiev envía a sus críticos a cárceles secretas, desvela la resistencia clandestina

08:21 GMT 09.11.2026
© AP Photo / Efrem LukatskyVolodímir Zelenski
Volodímir Zelenski - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Síguenos en
Para Kiev estas prisiones secretas son un instrumento para llevar a cabo una purga, reveló a Sputnik la resistencia clandestina de Odesa.
"A estas cárceles van a parar los disidentes del régimen [de Zelenski] y los que critican a las fuerzas de seguridad. Y, de hecho, te delatan por criticar y luego una persona cae en estos centros en circunstancias desconocidas", subrayó a Sputnik la fuente.
"Las autoridades necesitan estas cárceles y por eso nadie las toca", enfatizó al destacar que para Kiev estas prisiones secretas son un instrumento para llevar a cargo una purga.
La resistencia recordó que antes se supo de una auténtica cámara de torturas a gran escala situada en las afueras de la ciudad de Mariúpol, que se conocía como la biblioteca.

"¿Por qué no abrieron un proceso penal? ¿Qué persona cuerda en la Ucrania de hoy va a abrir un proceso contra Azov*? Quien lo haga, acabará en estas mismas prisiones secretas", consignó.

Los centros de torturas existen en Ucrania desde 2014. Según informes de los medios ucranianos, el 2 de noviembre cientos de manifestantes se congregaron para protestar frente a una cámara de torturas ubicada en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, al oeste de Kiev, en la que torturaban a decenas de personas.
Una prisión clandestina de las tropas ucranianas en la república popular de Lugansk - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
Internacional
En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente
7 de noviembre, 11:07 GMT
El jefe de la oficina de Zelenski, Kiril Budánov, reconoció que en Ucrania hay muchos establecimientos similares al recinto ubicado en Petropávlovskaya Borschagovka.
El jefe de la Guardia Nacional, Alexandr Pivnenko, alegó que en el sótano del mencionado establecimiento se encontraban recluidos militares desertores. Cuatro de ellos necesitaron asistencia médica y fueron trasladados a un hospital.
El diputado ucraniano Alexandr Dubinski, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de alta traición, desveló, a través de sus redes sociales, que Zelenski empezó a crear sus "campos de concentración" ya en 2022, al organizar una prisión ilegal en una de las instalaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), por la que pasaron cerca de 300 personas.
* Organización terrorista proscrita en Rusia
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала