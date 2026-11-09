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Kiev envía a sus críticos a cárceles secretas, desvela la resistencia clandestina

Kiev envía a sus críticos a cárceles secretas, desvela la resistencia clandestina

Sputnik Mundo

Para Kiev estas prisiones secretas son un instrumento para llevar a cabo una purga, reveló a Sputnik la resistencia clandestina de Odesa. 09.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-09T08:21+0000

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"Las autoridades necesitan estas cárceles y por eso nadie las toca", enfatizó al destacar que para Kiev estas prisiones secretas son un instrumento para llevar a cargo una purga.La resistencia recordó que antes se supo de una auténtica cámara de torturas a gran escala situada en las afueras de la ciudad de Mariúpol, que se conocía como la biblioteca.Los centros de torturas existen en Ucrania desde 2014. Según informes de los medios ucranianos, el 2 de noviembre cientos de manifestantes se congregaron para protestar frente a una cámara de torturas ubicada en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, al oeste de Kiev, en la que torturaban a decenas de personas.El jefe de la oficina de Zelenski, Kiril Budánov, reconoció que en Ucrania hay muchos establecimientos similares al recinto ubicado en Petropávlovskaya Borschagovka.El jefe de la Guardia Nacional, Alexandr Pivnenko, alegó que en el sótano del mencionado establecimiento se encontraban recluidos militares desertores. Cuatro de ellos necesitaron asistencia médica y fueron trasladados a un hospital.El diputado ucraniano Alexandr Dubinski, quien se encuentra en prisión preventiva acusado de alta traición, desveló, a través de sus redes sociales, que Zelenski empezó a crear sus "campos de concentración" ya en 2022, al organizar una prisión ilegal en una de las instalaciones del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), por la que pasaron cerca de 300 personas.* Organización terrorista proscrita en Rusia

https://noticiaslatam.lat/20261107/en-ucrania-puede-haber-hasta-70-prisiones-secretas-para-torturas-estima-una-fuente-1175780507.html

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