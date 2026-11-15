Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20261115/1175874912.html
Negociaciones en Abu Dabi, el Papa en América Latina y la huelga en España, entre las fotos de semana
Negociaciones en Abu Dabi, el Papa en América Latina y la huelga en España, entre las fotos de semana
Sputnik Mundo
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejó. La reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y EEUU, el viaje... 15.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-15T09:03+0000
2026-11-15T09:03+0000
multimedia
📷 fotos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0e/1175876190_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_834263d0e5f49bc04c3adacdbdc8aebb.jpg
Sputnik repasa las imágenes que marcaron los últimos siete días.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0e/1175876190_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_b39ca2f1fb6fb348d1bbea3b77ab8da0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 📷 fotos
фото, 📷 fotos

Negociaciones en Abu Dabi, el Papa en América Latina y la huelga en España, entre las fotos de semana

09:03 GMT 15.11.2026
Síguenos en
Una semana más finaliza y eso significa que llega el momento de recordar las imágenes que nos dejó. La reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y EEUU, el viaje del papa León XIV por Sudamérica y la huelga general de 24 horas en España por la crisis de la vivienda, entre las fotos más destacadas captadas por fotógrafos internacionales.
Sputnik repasa las imágenes que marcaron los últimos siete días.
© AP Photo / Emilio Morenatti

Manifestantes utilizan una valla metálica para intentar irrumpir en una tienda de Apple durante los enfrentamientos registrados tras una huelga general a nivel nacional en Barcelona, España.

Manifestantes utilizan una valla metálica para intentar irrumpir en una tienda de Apple durante los enfrentamientos registrados tras una huelga general a nivel nacional en Barcelona, España. - Sputnik Mundo
1/18
© AP Photo / Emilio Morenatti

Manifestantes utilizan una valla metálica para intentar irrumpir en una tienda de Apple durante los enfrentamientos registrados tras una huelga general a nivel nacional en Barcelona, España.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimedia

Reunión trilateral entre representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para abordar la resolución del conflicto ucraniano.

Reunión trilateral entre representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para abordar la resolución del conflicto ucraniano. - Sputnik Mundo
2/18
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia

Reunión trilateral entre representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para abordar la resolución del conflicto ucraniano.

© REUTERS Angelina Katsanis

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe parcial de un edificio en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EEUU.

El incidente dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 18 heridas.

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe parcial de un edificio en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EEUU.El incidente dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 18 heridas. - Sputnik Mundo
3/18
© REUTERS Angelina Katsanis

Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe parcial de un edificio en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EEUU.

El incidente dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 18 heridas.

© REUTERS Mario Anzuoni

La actriz británica y estadounidense Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición anual de la gala Art+Film del LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles), en Los Ángeles, California.

La actriz británica y estadounidense Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición anual de la gala Art+Film del LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles), en Los Ángeles, California. - Sputnik Mundo
4/18
© REUTERS Mario Anzuoni

La actriz británica y estadounidense Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición anual de la gala Art+Film del LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles), en Los Ángeles, California.

© REUTERS Yara Nardi

El papa León XIV presencia una actuación durante una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.

Es la primera visita papal a Argentina desde 1987. Visitó el país como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica.

El papa León XIV presencia una actuación durante una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires. Es la primera visita papal a Argentina desde 1987. Visitó el país como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica. - Sputnik Mundo
5/18
© REUTERS Yara Nardi

El papa León XIV presencia una actuación durante una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.

Es la primera visita papal a Argentina desde 1987. Visitó el país como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica.

© AP Photo / Kin Cheung

Los fotógrafos toman imágenes a través de las ventanillas de un furgón policial con la esperanza de captar la llegada del cómico y actor Russell Brand al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Se enfrenta a una importante pena de prisión tras ser declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.

Los fotógrafos toman imágenes a través de las ventanillas de un furgón policial con la esperanza de captar la llegada del cómico y actor Russell Brand al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. Se enfrenta a una importante pena de prisión tras ser declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres. - Sputnik Mundo
6/18
© AP Photo / Kin Cheung

Los fotógrafos toman imágenes a través de las ventanillas de un furgón policial con la esperanza de captar la llegada del cómico y actor Russell Brand al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.

Se enfrenta a una importante pena de prisión tras ser declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.

© REUTERS Murad Sezer

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras se reúnen con otros dirigentes para una fotografía durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras se reúnen con otros dirigentes para una fotografía durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía. - Sputnik Mundo
7/18
© REUTERS Murad Sezer

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras se reúnen con otros dirigentes para una fotografía durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía.

© REUTERS Jakub Porzycki

Una mujer reacciona en el lugar de un tiroteo cerca de la plaza del mercado principal de Cracovia, Polonia.

Una mujer reacciona en el lugar de un tiroteo cerca de la plaza del mercado principal de Cracovia, Polonia. - Sputnik Mundo
8/18
© REUTERS Jakub Porzycki

Una mujer reacciona en el lugar de un tiroteo cerca de la plaza del mercado principal de Cracovia, Polonia.

© Sputnik / Kristina Solovyova / Acceder al contenido multimedia

Territorio de la mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, mientras la ciudad acogió los días 10 y 11 de noviembre las negociaciones trilaterales con la participación de delegaciones de Moscú, Kiev y Washington.

Territorio de la mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, mientras la ciudad acogió los días 10 y 11 de noviembre las negociaciones trilaterales con la participación de delegaciones de Moscú, Kiev y Washington. - Sputnik Mundo
9/18
© Sputnik / Kristina Solovyova
/
Acceder al contenido multimedia

Territorio de la mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, mientras la ciudad acogió los días 10 y 11 de noviembre las negociaciones trilaterales con la participación de delegaciones de Moscú, Kiev y Washington.

© AP Photo / STR

Varias personas se congregan en el lugar donde un tren de pasajeros descarriló en la localidad de Al Ayyat, en la gobernación de Guiza, Egipto.

Varias personas se congregan en el lugar donde un tren de pasajeros descarriló en la localidad de Al Ayyat, en la gobernación de Guiza, Egipto. - Sputnik Mundo
10/18
© AP Photo / STR

Varias personas se congregan en el lugar donde un tren de pasajeros descarriló en la localidad de Al Ayyat, en la gobernación de Guiza, Egipto.

© REUTERS SOCIAL MEDIA

Las llamas a bordo de un petrolero de NAVIG8 mientras una columna de humo se eleva frente a las costas de Omán.

El buque fue reivindicado por la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que argumentó que el buque y otras dos embarcaciones utilizaban "rutas no autorizadas" en la región.

Las llamas a bordo de un petrolero de NAVIG8 mientras una columna de humo se eleva frente a las costas de Omán.El buque fue reivindicado por la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que argumentó que el buque y otras dos embarcaciones utilizaban &quot;rutas no autorizadas&quot; en la región. - Sputnik Mundo
11/18
© REUTERS SOCIAL MEDIA

Las llamas a bordo de un petrolero de NAVIG8 mientras una columna de humo se eleva frente a las costas de Omán.

El buque fue reivindicado por la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que argumentó que el buque y otras dos embarcaciones utilizaban "rutas no autorizadas" en la región.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

Palestinos caminan por un campamento de tiendas de campaña que alberga a personas desplazadas, entre edificios destruidos por los bombardeos israelíes durante la guerra entre Israel y Hamás en la ciudad de Gaza.

Palestinos caminan por un campamento de tiendas de campaña que alberga a personas desplazadas, entre edificios destruidos por los bombardeos israelíes durante la guerra entre Israel y Hamás en la ciudad de Gaza. - Sputnik Mundo
12/18
© AP Photo / Jehad Alshrafi

Palestinos caminan por un campamento de tiendas de campaña que alberga a personas desplazadas, entre edificios destruidos por los bombardeos israelíes durante la guerra entre Israel y Hamás en la ciudad de Gaza.

© AP Photo / Amr Nabil

Los visitantes pasean junto a las pirámides y la instalación Paisajes posibles, de la artista Charlotte Colbert, durante la sexta edición de la exposición de arte contemporáneo Forever Is Now, en la meseta de Guiza, Egipto.

Los visitantes pasean junto a las pirámides y la instalación Paisajes posibles, de la artista Charlotte Colbert, durante la sexta edición de la exposición de arte contemporáneo Forever Is Now, en la meseta de Guiza, Egipto. - Sputnik Mundo
13/18
© AP Photo / Amr Nabil

Los visitantes pasean junto a las pirámides y la instalación Paisajes posibles, de la artista Charlotte Colbert, durante la sexta edición de la exposición de arte contemporáneo Forever Is Now, en la meseta de Guiza, Egipto.

© AP Photo / Anupam Nath

Funcionarios y equipos de rescate inspeccionan los vagones descarrilados de un tren de pasajeros cerca de Guwahati, India.

Funcionarios y equipos de rescate inspeccionan los vagones descarrilados de un tren de pasajeros cerca de Guwahati, India. - Sputnik Mundo
14/18
© AP Photo / Anupam Nath

Funcionarios y equipos de rescate inspeccionan los vagones descarrilados de un tren de pasajeros cerca de Guwahati, India.

© REUTERS Khalid Al-Mousily

Equipos de rescate retiran un vehículo de un paso subterráneo inundado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en Erbil, Irak.

Equipos de rescate retiran un vehículo de un paso subterráneo inundado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en Erbil, Irak. - Sputnik Mundo
15/18
© REUTERS Khalid Al-Mousily

Equipos de rescate retiran un vehículo de un paso subterráneo inundado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en Erbil, Irak.

© AP Photo / Leo Correa

Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes apunta con su arma a varios palestinos mientras intenta dispersar a colonos israelíes durante un ataque que impidió a los palestinos y activistas continuar con la cosecha de aceitunas en la localidad de Qusra, en Cisjordania.

Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes apunta con su arma a varios palestinos mientras intenta dispersar a colonos israelíes durante un ataque que impidió a los palestinos y activistas continuar con la cosecha de aceitunas en la localidad de Qusra, en Cisjordania. - Sputnik Mundo
16/18
© AP Photo / Leo Correa

Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes apunta con su arma a varios palestinos mientras intenta dispersar a colonos israelíes durante un ataque que impidió a los palestinos y activistas continuar con la cosecha de aceitunas en la localidad de Qusra, en Cisjordania.

© REUTERS Tingshu Wang

Un hombre camina por el interior de un edificio residencial en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, China.

Un hombre camina por el interior de un edificio residencial en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, China. - Sputnik Mundo
17/18
© REUTERS Tingshu Wang

Un hombre camina por el interior de un edificio residencial en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, China.

© AP Photo / Lee Jin-man

Un soldado estadounidense transporta un maniquí durante los ejercicios en el Campamento Casey, en Dongducheon, Corea del Sur.

Un soldado estadounidense transporta un maniquí durante los ejercicios en el Campamento Casey, en Dongducheon, Corea del Sur. - Sputnik Mundo
18/18
© AP Photo / Lee Jin-man

Un soldado estadounidense transporta un maniquí durante los ejercicios en el Campamento Casey, en Dongducheon, Corea del Sur.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала