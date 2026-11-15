Negociaciones en Abu Dabi, el Papa en América Latina y la huelga en España, entre las fotos de semana
Manifestantes utilizan una valla metálica para intentar irrumpir en una tienda de Apple durante los enfrentamientos registrados tras una huelga general a nivel nacional en Barcelona, España.
Manifestantes utilizan una valla metálica para intentar irrumpir en una tienda de Apple durante los enfrentamientos registrados tras una huelga general a nivel nacional en Barcelona, España.
Reunión trilateral entre representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para abordar la resolución del conflicto ucraniano.
Reunión trilateral entre representantes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para abordar la resolución del conflicto ucraniano.
Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe parcial de un edificio en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EEUU.
El incidente dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 18 heridas.
Los equipos de emergencia trabajan en el lugar del derrumbe parcial de un edificio en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EEUU.
El incidente dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 18 heridas.
La actriz británica y estadounidense Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición anual de la gala Art+Film del LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles), en Los Ángeles, California.
La actriz británica y estadounidense Anya Taylor-Joy asiste a la 15.ª edición anual de la gala Art+Film del LACMA (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles), en Los Ángeles, California.
El papa León XIV presencia una actuación durante una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.
Es la primera visita papal a Argentina desde 1987. Visitó el país como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica.
El papa León XIV presencia una actuación durante una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires.
Es la primera visita papal a Argentina desde 1987. Visitó el país como parte de su viaje de 12 días por Sudamérica.
Los fotógrafos toman imágenes a través de las ventanillas de un furgón policial con la esperanza de captar la llegada del cómico y actor Russell Brand al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.
Se enfrenta a una importante pena de prisión tras ser declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.
Los fotógrafos toman imágenes a través de las ventanillas de un furgón policial con la esperanza de captar la llegada del cómico y actor Russell Brand al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres.
Se enfrenta a una importante pena de prisión tras ser declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras se reúnen con otros dirigentes para una fotografía durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Alíyev, junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mientras se reúnen con otros dirigentes para una fotografía durante la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía.
Una mujer reacciona en el lugar de un tiroteo cerca de la plaza del mercado principal de Cracovia, Polonia.
Una mujer reacciona en el lugar de un tiroteo cerca de la plaza del mercado principal de Cracovia, Polonia.
Territorio de la mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, mientras la ciudad acogió los días 10 y 11 de noviembre las negociaciones trilaterales con la participación de delegaciones de Moscú, Kiev y Washington.
Territorio de la mezquita Sheikh Zayed, en Abu Dabi, mientras la ciudad acogió los días 10 y 11 de noviembre las negociaciones trilaterales con la participación de delegaciones de Moscú, Kiev y Washington.
Varias personas se congregan en el lugar donde un tren de pasajeros descarriló en la localidad de Al Ayyat, en la gobernación de Guiza, Egipto.
Varias personas se congregan en el lugar donde un tren de pasajeros descarriló en la localidad de Al Ayyat, en la gobernación de Guiza, Egipto.
Las llamas a bordo de un petrolero de NAVIG8 mientras una columna de humo se eleva frente a las costas de Omán.
El buque fue reivindicado por la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que argumentó que el buque y otras dos embarcaciones utilizaban "rutas no autorizadas" en la región.
Las llamas a bordo de un petrolero de NAVIG8 mientras una columna de humo se eleva frente a las costas de Omán.
El buque fue reivindicado por la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que argumentó que el buque y otras dos embarcaciones utilizaban "rutas no autorizadas" en la región.
Palestinos caminan por un campamento de tiendas de campaña que alberga a personas desplazadas, entre edificios destruidos por los bombardeos israelíes durante la guerra entre Israel y Hamás en la ciudad de Gaza.
Palestinos caminan por un campamento de tiendas de campaña que alberga a personas desplazadas, entre edificios destruidos por los bombardeos israelíes durante la guerra entre Israel y Hamás en la ciudad de Gaza.
Los visitantes pasean junto a las pirámides y la instalación Paisajes posibles, de la artista Charlotte Colbert, durante la sexta edición de la exposición de arte contemporáneo Forever Is Now, en la meseta de Guiza, Egipto.
Los visitantes pasean junto a las pirámides y la instalación Paisajes posibles, de la artista Charlotte Colbert, durante la sexta edición de la exposición de arte contemporáneo Forever Is Now, en la meseta de Guiza, Egipto.
Funcionarios y equipos de rescate inspeccionan los vagones descarrilados de un tren de pasajeros cerca de Guwahati, India.
Funcionarios y equipos de rescate inspeccionan los vagones descarrilados de un tren de pasajeros cerca de Guwahati, India.
Equipos de rescate retiran un vehículo de un paso subterráneo inundado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en Erbil, Irak.
Equipos de rescate retiran un vehículo de un paso subterráneo inundado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones repentinas en Erbil, Irak.
Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes apunta con su arma a varios palestinos mientras intenta dispersar a colonos israelíes durante un ataque que impidió a los palestinos y activistas continuar con la cosecha de aceitunas en la localidad de Qusra, en Cisjordania.
Un miembro de las fuerzas de seguridad israelíes apunta con su arma a varios palestinos mientras intenta dispersar a colonos israelíes durante un ataque que impidió a los palestinos y activistas continuar con la cosecha de aceitunas en la localidad de Qusra, en Cisjordania.
Un hombre camina por el interior de un edificio residencial en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, China.
Un hombre camina por el interior de un edificio residencial en la ciudad de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, China.
Un soldado estadounidense transporta un maniquí durante los ejercicios en el Campamento Casey, en Dongducheon, Corea del Sur.
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