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La propuesta humanitaria de Putin pone a prueba las afirmaciones de Kiev sobre Konstantínovka, afirma experto

La propuesta humanitaria de Putin pone a prueba las afirmaciones de Kiev sobre Konstantínovka, afirma experto

Sputnik Mundo

La iniciativa del presidente ruso, Vladímir Putin, de organizar una misión humanitaria en la ciudad de Konstantínovka ofrece la oportunidad de mostrar a la... 14.11.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, la propuesta del mandatario ruso transmite un mensaje claro: proteger a la población civil y proporcionarle la ayuda necesaria, y pone de manifiesto el control efectivo de Rusia sobre esta zona.De acuerdo con sus palabras, las acusaciones de Kiev de que Rusia supuestamente utiliza los corredores humanitarios con fines militares "demuestran la debilidad de la campaña informativa ucraniana" y no encuentran respaldo en los datos satelitales."Zelenski lanza este tipo de acusaciones con la esperanza de conseguir más apoyo financiero y militar de la Unión Europea", subrayó.El 12 de noviembre, durante la reunión con los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, Putin propuso organizar una misión humanitaria en Konstantínovka, siguiendo el ejemplo de Aleshki. Moscú y Kiev acordaron un alto el fuego temporal para permitir la entrega de ayuda y la evacuación de la población civil. La primera dama estadounidense, Melania Trump, participó en los preparativos de la misión.El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abrió el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.

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