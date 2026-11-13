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Konstantínovka, la ciudad en la que Putin propuso realizar una operación humanitaria: ¿cuál es su importancia?

Konstantínovka, la ciudad en la que Putin propuso realizar una operación humanitaria: ¿cuál es su importancia?

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Konstantínovka es una ciudad de la república popular de Donetsk en la que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso llevar a cabo una misión humanitaria... 13.11.2026, Sputnik Mundo

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Sputnik explica cómo era la vida en esta localidad antes de los combates y cómo es en la actualidad, así como su importancia estratégica.Ciudad industrialKonstantínovka es una ciudad industrial cuya población llegó a rondar los 70.000 habitantes, según los datos oficiales de 2021.Ya en tiempos de la Unión Soviética (URSS), el asentamiento era conocido por su producción de artículos de vidrio. De hecho, popularmente recibió el apodo extraoficial de Steklograd (ciudad del vidrio, en ruso). Tras la disolución de la URSS, atravesó una recesión económica, aunque logró conservar parte de su actividad industrial.En 2021, contaba con 11 grandes empresas industriales, entre ellas instalaciones metalúrgicas y fábricas de vidrio, además de cientos de pequeñas y medianas empresas.El destino de la ciudad durante la operación militar especialTras el inicio de la operación militar especial rusa en febrero de 2022, Konstantínovka sirvió como retaguardia para las Fuerzas Armadas de Ucrania, al encontrarse a unos 30-40 kilómetros de la línea del frente.Desde 2025, con el avance de las tropas rusas, las unidades ucranianas que defendían la ciudad quedaron parcialmente cercadas.A medida que la línea del frente se desplazaba, la localidad comenzó a sufrir bombardeos masivos constantes, lo que obligó a sus habitantes a marcharse y provocó el cierre de las empresas. Para el otoño boreal de 2025, ya no quedaban allí más de 6.000 civiles.A finales de junio de 2026, Putin informó de que el 96% de Konstantínovka ya se encontraba bajo control del Ejército ruso. Unos días después, el 3 de julio, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, anunció que la ciudad había pasado a estar bajo el control total de las tropas rusas.¿Por qué es importante?Para las fuerzas ucranianas, la localidad constituía una importante zona fortificada. Considerada una auténtica ciudad-fortaleza, protegía las vías de acceso a las ciudades Slaviansk y Kramatorsk, dos grandes núcleos urbanos que conforman uno de los principales centros de defensa de Kiev.Su liberación abrió el camino a las FFAA de Rusia para avanzar hacia la aglomeración, privando prácticamente a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.En la actualidad, la ciudad constituye un importante centro logístico para las fuerzas rusas y abre nuevas vías para continuar la ofensiva hacia las posiciones fortificadas ucranianas que aún permanecen en la zona.Catástrofe humanitariaActualmente, en Konstantínovka, que sigue bajo fuego debido a su proximidad a la línea de contacto, quedan entre 400 y 500 civiles, informó Putin.El mandatario ruso subrayó que la protección de las vidas humanas debe prevalecer sobre las consideraciones territoriales. Propuso establecer un alto el fuego en la zona para evacuar a los habitantes. Asimismo, aseguró que Rusia podría desminar los territorios cercanos en un plazo de cinco días para llevar a cabo la operación.También formuló invitar a medios de comunicación extranjeros para que supervisaran el desarrollo de la misión de rescate.A finales de octubre, de un modo análogo, en la ciudad de Aleshki fue realizada la operación humanitaria bajo la mediación de Estados Unidos. Rusia y Ucrania acordaron un alto el fuego temporal para permitir la entrega de ayuda y la evacuación de la población civil. La primera dama estadounidense, Melania Trump, participó en los preparativos de la misión.Durante la operación, se entregaron en la ciudad varias decenas de toneladas de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, productos de higiene y combustible para generadores. Los residentes que deseaban marcharse tuvieron la oportunidad de abandonar la localidad.

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