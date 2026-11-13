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"Sin retaguardia no se puede combatir": así es cómo los ataques a la logística ucraniana afectan al frente

"Sin retaguardia no se puede combatir": así es cómo los ataques a la logística ucraniana afectan al frente

Sputnik Mundo

La destrucción de las instalaciones en las que se realiza el ensamblaje de los componentes de drones extranjeros y de sistemas de armamento en Ucrania tiene un... 13.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-13T08:12+0000

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Gaguin puso como ejemplo los drones Hornet, que, según detalla, se producen en EEUU y son utilizados ampliamente por las tropas ucranianas. Estos aparatos destacan por su alcance y la capacidad para transportar una carga útil sustancial, características que permiten emplearlos en diferentes operaciones tanto en el frente como fuera de él.El analista destacó que la planta Generator se encargaba de ensamblar estos drones a partir de kits suministrados desde el extranjero: la mayoría de los componentes llegaba de otros países y en territorio ucraniano únicamente se completaba el ensamblaje antes de entregar los aparatos a los militares.Gaguin también puso de relieve el papel de las infraestructuras ferroviarias y portuarias en el mantenimiento del suministro militar, explicando que las interrupciones del transporte marítimo y ferroviario pueden complicar la llegada de material y recursos a las unidades ucranianas.A juicio del experto, la reducción de las capacidades industriales y logísticas de Ucrania podría tener consecuencias no solo en el campo de batalla, sino también en las perspectivas de negociación. Con ello, el experto sostuvo que las autoridades de Kiev han perdido autonomía política y capacidad para tomar decisiones independientes, por lo cual considera que la posición de los países occidentales, en particular de aquellos que proporcionan asistencia militar y financiera a Ucrania, será decisiva para modificar la postura ucraniana. Ante estas circunstancias, Gaguin considera que una vez que se den cuenta de que las inversiones que hacen en la guerra en Ucrania no traen beneficios y solo acarrean pérdidas, habrá una eventual revisión de sus inversiones futuras en el conflicto, lo cual podría favorecer el avance del proceso negociador.Rusia ha sostenido que el suministro de armas a Ucrania obstaculiza una solución al conflicto, involucra directamente a los países de la OTAN en el mismo y equivale a "jugar con fuego". El Kremlin señaló que el armamento proporcionado por Occidente a Ucrania resulta contraproducente para las negociaciones y tendrá un efecto negativo.

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