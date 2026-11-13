Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261113/eeuu-no-quiere-ser-el-malo-de-la-pelicula-que-hay-detras-de-las-nuevas-amenazas-de-trump-a-mexico-1175869078.html
"EEUU no quiere ser el malo de la película": ¿qué hay detrás de las nuevas amenazas de Trump a México?
"EEUU no quiere ser el malo de la película": ¿qué hay detrás de las nuevas amenazas de Trump a México?
Sputnik Mundo
Donald Trump ha vuelvo a jugar sus cartas contra México. Washington insiste en que el país latinoamericano debe endurecer sus acciones contra las caravanas de... 13.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-13T22:15+0000
2026-11-13T22:15+0000
américa latina
eeuu
donald trump
méxico
sociedad
migración
💬 opinión y análisis
claudia sheinbaum
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0d/1175870707_0:66:1024:642_1920x0_80_0_0_b2b0e0cc33ddf980dfc299ac50a66540.jpg
Apenas unos días después de la contundente derrota de los republicanos en las elecciones intermedias de EEUU, el presidente Donald Trump reavivó su discurso contra México en materia comercial. Y bajo el supuesto argumento de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de detener la migración irregular hacia suelo estadounidense, amenazó con duplicar gravámenes contra bienes y productos mexicanos, algo que incrementaría la tensión política y comercial entre los dos grandes socios de Norteamérica. Desde México la respuesta no tardó en llegar. La mandataria Claudia Sheinbaum negó que se estén conformando nuevos grupos masivos de migrantes irregulares procedentes de Centroamérica y América del Sur. Incluso dijo que, desde que Trump inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025, las autoridades mexicanas han disuelto 24 caravanas mediante acciones de "información y acompañamiento" encabezadas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM). 'Una presión peculiarmente brutal'Sin embargo, en el fondo reaparece, otra vez, una vieja presión de Washington sobre México: la migración ilegal. Históricamente, los gobiernos estadounidenses —sin importar que sean demócratas o republicanos— coaccionan de manera férrea al país latinoamericano para que los migrantes se queden en suelo mexicano y no avancen hacia EEUU en búsqueda del ya no tan realizable 'sueño americano', señalan en entrevista con Sputnik analistas consultados por Sputnik. Y es que el costo político de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) —que le acabaron cobrando factura a los republicanos en la pérdida de buena parte del voto latino en los pasados comicios de medio término—, ha puesto a la Administración Trump en un dilema: ¿cómo seguir disminuyendo los flujos migratorios ilegales sin endurecer los operativos de los cuestionados agentes del ICE? La respuesta, aparentemente, es una: "que México lo haga", afirma el experto. En ese sentido, Rico repasa una teoría de la socióloga mexicana María José Rodríguez Rejas, la cual apunta a que hay "una norteamericanización de la seguridad en América Latina". "Las políticas de seguridad en América Latina están muy orientadas a tener muy en cuenta los preceptos e intereses que vienen desde Washington. Y eso es algo que ocurre en México: nuestras políticas de seguridad en términos fronterizos tienen mucho que ver con contención de migración frente a EEUU porque se sabe que ese es uno de los ejes de mayor vulnerabilidad de México ante su vecino del norte", explica el analista. Y es que, si bien México no ha militarizado sus fronteras, "sí las ha securitizado" en los últimos años, volviendo a la migración "un tema de seguridad" que, sin embargo, no está exento de "fallos y violencias estructurales", como el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en un centro migratorio de Ciudad Juárez (norte) a causa de la negligencia de funcionarios mexicanos del INM, de acuerdo con los resultados de las investigaciones oficiales. En aquella tragedia murieron 40 migrantes de diferentes países de Centro y Sudamérica y otros 26 resultaron gravemente heridos. El costo político del uso de la fuerzaLa presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en que la Guardia Nacional no utiliza la fuerza para contener a las caravanas migratorias que atraviesan territorio mexicano. Asegura que, en realidad, los soldados bloquean pasos clave, pero sobre todo acompañan e informan a las personas migrantes sin documentos que quieren llegar a EEUU. Según ella, las autoridades mexicanas siempre velan por los derechos fundamentales de los migrantes. Además, sostiene que muchos de ellos prefieren quedarse en el sur de México, no seguir avanzando y pedir su deportación a sus países de origen. Y es que el uso de la fuerza pública para desintegrar a los grupos masivos de migrantes podría resultar inconveniente para el Gobierno de México que, ante foros internacionales, tratados, comisiones y en el puro discurso público, se adhiere a la defensa de los derechos de los migrantes, comenta Rodríguez.
https://noticiaslatam.lat/20261112/debe-detenerlas-ahora-trump-amenaza-con-duplicar-aranceles-a-mexico--1175848385.html
https://noticiaslatam.lat/20261104/presion-de-eeuu-contra-mexico-y-america-latina-continuara-con-un-democrata-o-un-republicano-experto-1175732675.html
eeuu
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Eduardo Bautista
Eduardo Bautista
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/0d/1175870707_47:0:958:683_1920x0_80_0_0_7ecca99bf9972057c73a64c45793252e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, donald trump, méxico, sociedad, migración, 💬 opinión y análisis, claudia sheinbaum
eeuu, donald trump, méxico, sociedad, migración, 💬 opinión y análisis, claudia sheinbaum

"EEUU no quiere ser el malo de la película": ¿qué hay detrás de las nuevas amenazas de Trump a México?

22:15 GMT 13.11.2026
© AP Photo / Edgar H. ClementeUna caravana de migrantes en el sur de México, en el estado de Chiapas, en marzo de 2026
Una caravana de migrantes en el sur de México, en el estado de Chiapas, en marzo de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 13.11.2026
© AP Photo / Edgar H. Clemente
Síguenos en
Eduardo Bautista
Desde México
Todos los artículos
Donald Trump ha vuelvo a jugar sus cartas contra México. Washington insiste en que el país latinoamericano debe endurecer sus acciones contra las caravanas de migrantes indocumentados que pretenden llegar a EEUU a través de territorio mexicano. Y aunque esto no es nada nuevo, la Casa Blanca amenaza, ahora, con un talón de Aquiles: los aranceles.
Apenas unos días después de la contundente derrota de los republicanos en las elecciones intermedias de EEUU, el presidente Donald Trump reavivó su discurso contra México en materia comercial. Y bajo el supuesto argumento de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de detener la migración irregular hacia suelo estadounidense, amenazó con duplicar gravámenes contra bienes y productos mexicanos, algo que incrementaría la tensión política y comercial entre los dos grandes socios de Norteamérica.

"La invasión de nuestro país está teniendo lugar de nuevo. Enormes caravanas se están formando y comenzando su marcha ilegal por México", escribió Trump en su plataforma de Truth Social.

Desde México la respuesta no tardó en llegar. La mandataria Claudia Sheinbaum negó que se estén conformando nuevos grupos masivos de migrantes irregulares procedentes de Centroamérica y América del Sur. Incluso dijo que, desde que Trump inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025, las autoridades mexicanas han disuelto 24 caravanas mediante acciones de "información y acompañamiento" encabezadas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington D.C., EEUU, el 9 de noviembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
América Latina
"Debe detenerlas ahora": Trump amenaza con duplicar aranceles a México
ayer, 14:45 GMT

'Una presión peculiarmente brutal'

Sin embargo, en el fondo reaparece, otra vez, una vieja presión de Washington sobre México: la migración ilegal. Históricamente, los gobiernos estadounidenses —sin importar que sean demócratas o republicanos— coaccionan de manera férrea al país latinoamericano para que los migrantes se queden en suelo mexicano y no avancen hacia EEUU en búsqueda del ya no tan realizable 'sueño americano', señalan en entrevista con Sputnik analistas consultados por Sputnik.

"La presión que ha ejercido EEUU hacia México en materia migratoria es peculiarmente brutal. Y está claro cuál es el objetivo de Washington: blindar las fronteras de México —sobre todo la frontera sur— para impedir el paso de migrantes. Porque EEUU no quiere ser el malo de la película en esta labor de contención de migrantes ilegales", dice Leopoldo Rodríguez, administrador público por El Colegio de México, quien tiene más de 15 años de experiencia en áreas de seguridad del Gobierno federal mexicano.

Y es que el costo político de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) —que le acabaron cobrando factura a los republicanos en la pérdida de buena parte del voto latino en los pasados comicios de medio término—, ha puesto a la Administración Trump en un dilema: ¿cómo seguir disminuyendo los flujos migratorios ilegales sin endurecer los operativos de los cuestionados agentes del ICE? La respuesta, aparentemente, es una: "que México lo haga", afirma el experto.

"No se trata de una presión nueva. No es algo que haya surgido con Trump ni con Sheinbaum. Es un fenómeno que se viene dando como parte de la dependencia estructural que tiene México con EEUU", apunta Irwing Rico, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Una bandera de EEUU en el Congreso de EEUU mientras los legisladores se preparan para el receso de vacaciones, el 14 de diciembre de 2023. - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
América Latina
Presión de EEUU contra México y América Latina "continuará con un demócrata o un republicano": experto
4 de noviembre, 04:00 GMT
En ese sentido, Rico repasa una teoría de la socióloga mexicana María José Rodríguez Rejas, la cual apunta a que hay "una norteamericanización de la seguridad en América Latina".
"Las políticas de seguridad en América Latina están muy orientadas a tener muy en cuenta los preceptos e intereses que vienen desde Washington. Y eso es algo que ocurre en México: nuestras políticas de seguridad en términos fronterizos tienen mucho que ver con contención de migración frente a EEUU porque se sabe que ese es uno de los ejes de mayor vulnerabilidad de México ante su vecino del norte", explica el analista.
Y es que, si bien México no ha militarizado sus fronteras, "sí las ha securitizado" en los últimos años, volviendo a la migración "un tema de seguridad" que, sin embargo, no está exento de "fallos y violencias estructurales", como el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en un centro migratorio de Ciudad Juárez (norte) a causa de la negligencia de funcionarios mexicanos del INM, de acuerdo con los resultados de las investigaciones oficiales. En aquella tragedia murieron 40 migrantes de diferentes países de Centro y Sudamérica y otros 26 resultaron gravemente heridos.

El costo político del uso de la fuerza

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en que la Guardia Nacional no utiliza la fuerza para contener a las caravanas migratorias que atraviesan territorio mexicano. Asegura que, en realidad, los soldados bloquean pasos clave, pero sobre todo acompañan e informan a las personas migrantes sin documentos que quieren llegar a EEUU. Según ella, las autoridades mexicanas siempre velan por los derechos fundamentales de los migrantes. Además, sostiene que muchos de ellos prefieren quedarse en el sur de México, no seguir avanzando y pedir su deportación a sus países de origen.
Y es que el uso de la fuerza pública para desintegrar a los grupos masivos de migrantes podría resultar inconveniente para el Gobierno de México que, ante foros internacionales, tratados, comisiones y en el puro discurso público, se adhiere a la defensa de los derechos de los migrantes, comenta Rodríguez.
"El efecto político [interno] que puede generar una intervención con el uso de la fuerza —y que puede derivar en un uso excesivo de la fuerza— sería muy grande y significaría un problema político para el Gobierno mexicano. Sería meterse en camisa de once varas [dicho popular mexicano]", señala el experto.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала