"EEUU no quiere ser el malo de la película": ¿qué hay detrás de las nuevas amenazas de Trump a México?

Apenas unos días después de la contundente derrota de los republicanos en las elecciones intermedias de EEUU, el presidente Donald Trump reavivó su discurso contra México en materia comercial. Y bajo el supuesto argumento de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de detener la migración irregular hacia suelo estadounidense, amenazó con duplicar gravámenes contra bienes y productos mexicanos, algo que incrementaría la tensión política y comercial entre los dos grandes socios de Norteamérica. Desde México la respuesta no tardó en llegar. La mandataria Claudia Sheinbaum negó que se estén conformando nuevos grupos masivos de migrantes irregulares procedentes de Centroamérica y América del Sur. Incluso dijo que, desde que Trump inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025, las autoridades mexicanas han disuelto 24 caravanas mediante acciones de "información y acompañamiento" encabezadas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM). 'Una presión peculiarmente brutal'Sin embargo, en el fondo reaparece, otra vez, una vieja presión de Washington sobre México: la migración ilegal. Históricamente, los gobiernos estadounidenses —sin importar que sean demócratas o republicanos— coaccionan de manera férrea al país latinoamericano para que los migrantes se queden en suelo mexicano y no avancen hacia EEUU en búsqueda del ya no tan realizable 'sueño americano', señalan en entrevista con Sputnik analistas consultados por Sputnik. Y es que el costo político de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) —que le acabaron cobrando factura a los republicanos en la pérdida de buena parte del voto latino en los pasados comicios de medio término—, ha puesto a la Administración Trump en un dilema: ¿cómo seguir disminuyendo los flujos migratorios ilegales sin endurecer los operativos de los cuestionados agentes del ICE? La respuesta, aparentemente, es una: "que México lo haga", afirma el experto. En ese sentido, Rico repasa una teoría de la socióloga mexicana María José Rodríguez Rejas, la cual apunta a que hay "una norteamericanización de la seguridad en América Latina". "Las políticas de seguridad en América Latina están muy orientadas a tener muy en cuenta los preceptos e intereses que vienen desde Washington. Y eso es algo que ocurre en México: nuestras políticas de seguridad en términos fronterizos tienen mucho que ver con contención de migración frente a EEUU porque se sabe que ese es uno de los ejes de mayor vulnerabilidad de México ante su vecino del norte", explica el analista. Y es que, si bien México no ha militarizado sus fronteras, "sí las ha securitizado" en los últimos años, volviendo a la migración "un tema de seguridad" que, sin embargo, no está exento de "fallos y violencias estructurales", como el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en un centro migratorio de Ciudad Juárez (norte) a causa de la negligencia de funcionarios mexicanos del INM, de acuerdo con los resultados de las investigaciones oficiales. En aquella tragedia murieron 40 migrantes de diferentes países de Centro y Sudamérica y otros 26 resultaron gravemente heridos. El costo político del uso de la fuerzaLa presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en que la Guardia Nacional no utiliza la fuerza para contener a las caravanas migratorias que atraviesan territorio mexicano. Asegura que, en realidad, los soldados bloquean pasos clave, pero sobre todo acompañan e informan a las personas migrantes sin documentos que quieren llegar a EEUU. Según ella, las autoridades mexicanas siempre velan por los derechos fundamentales de los migrantes. Además, sostiene que muchos de ellos prefieren quedarse en el sur de México, no seguir avanzando y pedir su deportación a sus países de origen. Y es que el uso de la fuerza pública para desintegrar a los grupos masivos de migrantes podría resultar inconveniente para el Gobierno de México que, ante foros internacionales, tratados, comisiones y en el puro discurso público, se adhiere a la defensa de los derechos de los migrantes, comenta Rodríguez.
Donald Trump ha vuelvo a jugar sus cartas contra México. Washington insiste en que el país latinoamericano debe endurecer sus acciones contra las caravanas de migrantes indocumentados que pretenden llegar a EEUU a través de territorio mexicano. Y aunque esto no es nada nuevo, la Casa Blanca amenaza, ahora, con un talón de Aquiles: los aranceles.
Apenas unos días después de la contundente derrota de los republicanos en las elecciones intermedias de EEUU, el presidente Donald Trump reavivó su discurso contra México en materia comercial. Y bajo el supuesto argumento de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de detener la migración irregular hacia suelo estadounidense, amenazó con duplicar gravámenes contra bienes y productos mexicanos, algo que incrementaría la tensión política y comercial entre los dos grandes socios de Norteamérica.
"La invasión de nuestro país está teniendo lugar de nuevo. Enormes caravanas se están formando y comenzando su marcha ilegal por México", escribió Trump en su plataforma de Truth Social.
Desde México la respuesta no tardó en llegar. La mandataria Claudia Sheinbaum negó que se estén conformando nuevos grupos masivos de migrantes irregulares procedentes de Centroamérica y América del Sur. Incluso dijo que, desde que Trump inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025, las autoridades mexicanas han disuelto 24 caravanas mediante acciones de "información y acompañamiento" encabezadas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Sin embargo, en el fondo reaparece, otra vez, una vieja presión de Washington sobre México: la migración ilegal. Históricamente, los gobiernos estadounidenses —sin importar que sean demócratas o republicanos— coaccionan de manera férrea al país latinoamericano para que los migrantes se queden en suelo mexicano y no avancen hacia EEUU en búsqueda del ya no tan realizable 'sueño americano', señalan en entrevista con Sputnik analistas consultados por Sputnik.
"La presión que ha ejercido EEUU hacia México en materia migratoria es peculiarmente brutal. Y está claro cuál es el objetivo de Washington: blindar las fronteras de México —sobre todo la frontera sur— para impedir el paso de migrantes. Porque EEUU no quiere ser el malo de la película en esta labor de contención de migrantes ilegales", dice Leopoldo Rodríguez, administrador público por El Colegio de México, quien tiene más de 15 años de experiencia en áreas de seguridad del Gobierno federal mexicano.
Y es que el costo político de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) —que le acabaron cobrando factura a los republicanos en la pérdida de buena parte del voto latino en los pasados comicios de medio término—, ha puesto a la Administración Trump en un dilema: ¿cómo seguir disminuyendo los flujos migratorios ilegales sin endurecer los operativos de los cuestionados agentes del ICE? La respuesta, aparentemente, es una: "que México lo haga", afirma el experto.
"No se trata de una presión nueva. No es algo que haya surgido con Trump ni con Sheinbaum. Es un fenómeno que se viene dando como parte de la dependencia estructural que tiene México con EEUU", apunta Irwing Rico, académico del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ese sentido, Rico repasa una teoría de la socióloga mexicana María José Rodríguez Rejas, la cual apunta a que hay "una norteamericanización de la seguridad en América Latina".
"Las políticas de seguridad en América Latina están muy orientadas a tener muy en cuenta los preceptos e intereses que vienen desde Washington. Y eso es algo que ocurre en México: nuestras políticas de seguridad en términos fronterizos tienen mucho que ver con contención de migración frente a EEUU porque se sabe que ese es uno de los ejes de mayor vulnerabilidad de México ante su vecino del norte", explica el analista.
Y es que, si bien México no ha militarizado sus fronteras, "sí las ha securitizado" en los últimos años, volviendo a la migración "un tema de seguridad" que, sin embargo, no está exento de "fallos y violencias estructurales", como el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en un centro migratorio de Ciudad Juárez (norte) a causa de la negligencia de funcionarios mexicanos del INM, de acuerdo con los resultados de las investigaciones oficiales. En aquella tragedia murieron 40 migrantes de diferentes países de Centro y Sudamérica y otros 26 resultaron gravemente heridos.
El costo político del uso de la fuerza
La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en que la Guardia Nacional no utiliza la fuerza para contener a las caravanas migratorias que atraviesan territorio mexicano. Asegura que, en realidad, los soldados bloquean pasos clave, pero sobre todo acompañan e informan a las personas migrantes sin documentos que quieren llegar a EEUU. Según ella, las autoridades mexicanas siempre velan por los derechos fundamentales de los migrantes. Además, sostiene que muchos de ellos prefieren quedarse en el sur de México, no seguir avanzando y pedir su deportación a sus países de origen.
Y es que el uso de la fuerza pública para desintegrar a los grupos masivos de migrantes podría resultar inconveniente para el Gobierno de México que, ante foros internacionales, tratados, comisiones y en el puro discurso público, se adhiere a la defensa de los derechos de los migrantes, comenta Rodríguez.
"El efecto político [interno] que puede generar una intervención con el uso de la fuerza —y que puede derivar en un uso excesivo de la fuerza—sería muy grande y significaría un problema político para el Gobierno mexicano. Sería meterse en camisa de once varas [dicho popular mexicano]", señala el experto.
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