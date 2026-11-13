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"EEUU no quiere ser el malo de la película": ¿qué hay detrás de las nuevas amenazas de Trump a México?

"EEUU no quiere ser el malo de la película": ¿qué hay detrás de las nuevas amenazas de Trump a México?

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Donald Trump ha vuelvo a jugar sus cartas contra México. Washington insiste en que el país latinoamericano debe endurecer sus acciones contra las caravanas de... 13.11.2026, Sputnik Mundo

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Apenas unos días después de la contundente derrota de los republicanos en las elecciones intermedias de EEUU, el presidente Donald Trump reavivó su discurso contra México en materia comercial. Y bajo el supuesto argumento de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de detener la migración irregular hacia suelo estadounidense, amenazó con duplicar gravámenes contra bienes y productos mexicanos, algo que incrementaría la tensión política y comercial entre los dos grandes socios de Norteamérica. Desde México la respuesta no tardó en llegar. La mandataria Claudia Sheinbaum negó que se estén conformando nuevos grupos masivos de migrantes irregulares procedentes de Centroamérica y América del Sur. Incluso dijo que, desde que Trump inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025, las autoridades mexicanas han disuelto 24 caravanas mediante acciones de "información y acompañamiento" encabezadas por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM). 'Una presión peculiarmente brutal'Sin embargo, en el fondo reaparece, otra vez, una vieja presión de Washington sobre México: la migración ilegal. Históricamente, los gobiernos estadounidenses —sin importar que sean demócratas o republicanos— coaccionan de manera férrea al país latinoamericano para que los migrantes se queden en suelo mexicano y no avancen hacia EEUU en búsqueda del ya no tan realizable 'sueño americano', señalan en entrevista con Sputnik analistas consultados por Sputnik. Y es que el costo político de las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) —que le acabaron cobrando factura a los republicanos en la pérdida de buena parte del voto latino en los pasados comicios de medio término—, ha puesto a la Administración Trump en un dilema: ¿cómo seguir disminuyendo los flujos migratorios ilegales sin endurecer los operativos de los cuestionados agentes del ICE? La respuesta, aparentemente, es una: "que México lo haga", afirma el experto. En ese sentido, Rico repasa una teoría de la socióloga mexicana María José Rodríguez Rejas, la cual apunta a que hay "una norteamericanización de la seguridad en América Latina". "Las políticas de seguridad en América Latina están muy orientadas a tener muy en cuenta los preceptos e intereses que vienen desde Washington. Y eso es algo que ocurre en México: nuestras políticas de seguridad en términos fronterizos tienen mucho que ver con contención de migración frente a EEUU porque se sabe que ese es uno de los ejes de mayor vulnerabilidad de México ante su vecino del norte", explica el analista. Y es que, si bien México no ha militarizado sus fronteras, "sí las ha securitizado" en los últimos años, volviendo a la migración "un tema de seguridad" que, sin embargo, no está exento de "fallos y violencias estructurales", como el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en un centro migratorio de Ciudad Juárez (norte) a causa de la negligencia de funcionarios mexicanos del INM, de acuerdo con los resultados de las investigaciones oficiales. En aquella tragedia murieron 40 migrantes de diferentes países de Centro y Sudamérica y otros 26 resultaron gravemente heridos. El costo político del uso de la fuerzaLa presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en que la Guardia Nacional no utiliza la fuerza para contener a las caravanas migratorias que atraviesan territorio mexicano. Asegura que, en realidad, los soldados bloquean pasos clave, pero sobre todo acompañan e informan a las personas migrantes sin documentos que quieren llegar a EEUU. Según ella, las autoridades mexicanas siempre velan por los derechos fundamentales de los migrantes. Además, sostiene que muchos de ellos prefieren quedarse en el sur de México, no seguir avanzando y pedir su deportación a sus países de origen. Y es que el uso de la fuerza pública para desintegrar a los grupos masivos de migrantes podría resultar inconveniente para el Gobierno de México que, ante foros internacionales, tratados, comisiones y en el puro discurso público, se adhiere a la defensa de los derechos de los migrantes, comenta Rodríguez.

https://noticiaslatam.lat/20261112/debe-detenerlas-ahora-trump-amenaza-con-duplicar-aranceles-a-mexico--1175848385.html

https://noticiaslatam.lat/20261104/presion-de-eeuu-contra-mexico-y-america-latina-continuara-con-un-democrata-o-un-republicano-experto-1175732675.html

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