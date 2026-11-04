Presión de EEUU contra México y América Latina "continuará con un demócrata o un republicano": experto

De acuerdo con el experto, en aspectos como el T-MEC es muy probable que los demócratas se vean presionados por los sindicatos estadounidenses, lo que podría derivar en un acuerdo no favorable para el lado mexicano. Asimismo, en el ámbito migratorio, dijo, los demócratas tampoco distan mucho de la visión republicana."Últimamente, la raíz e ideología del votante demócrata también tiende a ser muy nacionalista. Es Estados Unidos: van a ver por sus propios intereses y por el del trabajador [local]. No necesariamente están listos para hacer ese tipo de trueques o favores", subrayó González.
Independientemente de qué partido se quede con el Congreso estadounidense, la tensión entre Washington y Latinoamérica no cesará, consideró en entrevista con Sputnik el analista y exfuncionario de la Casa Blanca George I. González.
De acuerdo con el experto, en aspectos como el T-MEC es muy probable que los demócratas se vean presionados por los sindicatos estadounidenses, lo que podría derivar en un acuerdo no favorable para el lado mexicano.
Asimismo, en el ámbito migratorio, dijo, los demócratas tampoco distan mucho de la visión republicana.
"La narrativa falsa es el decir: 'Ganaron los demócratas, ya la vamos a llevar más tranquila'. Al contrario, va a ser mucho más difícil", ponderó.
"Últimamente, la raíz e ideología del votante demócrata también tiende a ser muy nacionalista. Es Estados Unidos: van a ver por sus propios intereses y por el del trabajador [local]. No necesariamente están listos para hacer ese tipo de trueques o favores", subrayó González.
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