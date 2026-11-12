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"Debe detenerlas ahora": Trump amenaza con duplicar aranceles a México
"Debe detenerlas ahora": Trump amenaza con duplicar aranceles a México
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El mandatario de EEUU, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si el Gobierno de ese país no detiene las caravanas de migrantes que se... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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Añadió que las autoridades mexicanas, el gobernador de Texas y los servicios fronterizos y migratorios de EEUU ya fueron notificados de su exigencia.Poco antes, medios informaron que una caravana de aproximadamente 1.500 migrantes partió del estado mexicano de Chiapas (sur) hacia la frontera norte del país, con la esperanza de llegar a EEUU tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias.Al asumir su segundo mandato presidencial, en enero de 2025, Trump prometió frenar la inmigración irregular y llevar adelante deportaciones masivas, además de declarar una emergencia nacional en la frontera con México.
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"Debe detenerlas ahora": Trump amenaza con duplicar aranceles a México

14:45 GMT 12.11.2026 (actualizado: 14:49 GMT 12.11.2026)
© REUTERS Aaron SchwartzDonald Trump, presidente de Estados Unidos, habla en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington D.C., EEUU, el 9 de noviembre de 2026
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington D.C., EEUU, el 9 de noviembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
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El mandatario de EEUU, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si el Gobierno de ese país no detiene las caravanas de migrantes que se dirigen hacia territorio estadounidense.
"Se están formando enormes caravanas que comienzan su marcha ilegal a través de México (...) México debe detenerlas ahora y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", escribió Donald Trump en su red Truth Social.
Añadió que las autoridades mexicanas, el gobernador de Texas y los servicios fronterizos y migratorios de EEUU ya fueron notificados de su exigencia.
Poco antes, medios informaron que una caravana de aproximadamente 1.500 migrantes partió del estado mexicano de Chiapas (sur) hacia la frontera norte del país, con la esperanza de llegar a EEUU tras la derrota de los republicanos en las elecciones intermedias.
Al asumir su segundo mandato presidencial, en enero de 2025, Trump prometió frenar la inmigración irregular y llevar adelante deportaciones masivas, además de declarar una emergencia nacional en la frontera con México.
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