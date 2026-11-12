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- Sputnik Mundo, 1920, 11.02.2021
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Los disturbios durante la huelga general dejan más de un centenar de detenidos en España
Los disturbios durante la huelga general dejan más de un centenar de detenidos en España
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Durante la huelga general de 24 horas celebrada en España el 11 de noviembre de 2026, las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 115 personas en todo el país... 12.11.2026, Sputnik Mundo
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La Policía Nacional y la Guardia Civil registraron un total de 47 detenciones y 1.144 incidentes durante la jornada de huelga. Estas cifras no incluyen Cataluña ni el País Vasco, dos de las regiones donde se produjeron mayores disturbios. En ambas se contabilizaron otras 66 detenciones: 50 en Barcelona y 16 en el País Vasco.En Cataluña, la mayoría de los arrestos se produjeron por agresiones, alteración del orden público y robos. Las autoridades incautaron "material pirotécnico de gran potencia, artefactos caseros y cócteles molotov". Además, unos 36 agentes de policía resultaron heridos.El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a la Dirección General de la Policía investigar la actuación de los agentes y los distintos incidentes registrados durante la huelga general. Asimismo, dispuso que no se utilicen gases lacrimógenos en futuras manifestaciones.La huelga, la primera huelga general en España en 14 años, fue convocada por sindicatos y varias organizaciones sociales. Los convocantes exigían viviendas más asequibles, subidas salariales, la protección de los servicios públicos y de las pensiones, además de medidas frente al aumento del coste de la vida.El evento se produjo menos de tres semanas antes de las elecciones generales anticipadas, previstas para el 29 de noviembre, y marcó el clima de la campaña electoral.
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Los disturbios durante la huelga general dejan más de un centenar de detenidos en España

14:14 GMT 12.11.2026
© AP Photo / Joan Mateu ParraHuelga nacional en Barcelona
Huelga nacional en Barcelona - Sputnik Mundo, 1920, 12.11.2026
© AP Photo / Joan Mateu Parra
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Durante la huelga general de 24 horas celebrada en España el 11 de noviembre de 2026, las fuerzas de seguridad detuvieron a unas 115 personas en todo el país. El mayor número de arrestos se produjo en Barcelona, informan medios locales.
La Policía Nacional y la Guardia Civil registraron un total de 47 detenciones y 1.144 incidentes durante la jornada de huelga. Estas cifras no incluyen Cataluña ni el País Vasco, dos de las regiones donde se produjeron mayores disturbios. En ambas se contabilizaron otras 66 detenciones: 50 en Barcelona y 16 en el País Vasco.
En Cataluña, la mayoría de los arrestos se produjeron por agresiones, alteración del orden público y robos. Las autoridades incautaron "material pirotécnico de gran potencia, artefactos caseros y cócteles molotov". Además, unos 36 agentes de policía resultaron heridos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a la Dirección General de la Policía investigar la actuación de los agentes y los distintos incidentes registrados durante la huelga general. Asimismo, dispuso que no se utilicen gases lacrimógenos en futuras manifestaciones.
La huelga, la primera huelga general en España en 14 años, fue convocada por sindicatos y varias organizaciones sociales. Los convocantes exigían viviendas más asequibles, subidas salariales, la protección de los servicios públicos y de las pensiones, además de medidas frente al aumento del coste de la vida.
El evento se produjo menos de tres semanas antes de las elecciones generales anticipadas, previstas para el 29 de noviembre, y marcó el clima de la campaña electoral.
¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
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