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Los astilleros chinos se posicionan en el mercado de transporte de gas natural licuado

Los astilleros chinos se posicionan en el mercado de transporte de gas natural licuado

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La industria naval de China amplía su capacidad y gana contratos internacionales en un segmento dominado históricamente por Corea del Sur, impulsada por... 12.11.2026, Sputnik Mundo

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Pekín ha superado por primera vez a Corea del Sur en pedidos mensuales de buques metaneros, un avance que desafía el liderazgo surcoreano en la construcción de embarcaciones para transportar gas natural licuado (GNL), cuya demanda se encuentra en aumento.Apenas el 16 de octubre, el astillero Hudong-Zhonghua firmó un contrato con la naviera malasia MISC para construir cinco buques, con capacidad de 174.000 metros cúbicos cada uno. La empresa inauguró el año pasado una nueva planta en la isla de Changxing, que podría elevar su producción anual de seis a más de 10 embarcaciones de este tipo.Por su parte, Jiangnan Shipyard consiguió pedidos de dos buques de 175.000 metros cúbicos por parte de Eastern Pacific Shipping, con sede en Singapur, y posteriormente recibió un encargo de cuatro embarcaciones de Adnoc Logistics & Services, división de transporte marítimo de la petrolera estatal de Abu Dabi.El avance de los astilleros chinos ha generado preocupación entre sus competidores surcoreanos. HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering identificó recientemente a Hudong-Zhonghua y Jiangnan como rivales en el mercado; atribuyó el aumento de sus contratos a los precios más bajos y a la preferencia de empresas energéticas y navieras chinas por proveedores nacionales.Ralph Leszczynski, jefe de investigación de la firma italiana Banchero Costa, señaló en julio que el crecimiento de Pekín también responde a las limitaciones de capacidad de los astilleros surcoreanos, que tienen poco margen para expandirse y acumulan pedidos de buques tanque, transportadores de automóviles y portacontenedores.En contraste, los constructores chinos amplían sus instalaciones y ofrecen una calidad comparable a precios más competitivos, además de beneficiarse de los encargos de armadores nacionales. Estos pedidos representan al menos una cuarta parte de los contratos de buques metaneros obtenidos por los astilleros del país asiático.De acuerdo con datos de la consultora británica Clarksons Research, China consiguió cinco de los siete grandes pedidos mundiales de buques metaneros registrados en octubre, frente a dos de Corea del Sur. Entre enero y octubre, los astilleros chinos sumaron 32 de los 76 contratos internacionales, mientras que los surcoreanos obtuvieron 44. El total mundial superó más de cuatro veces los 17 pedidos del mismo período del año anterior.El crecimiento se produce mientras Pekín refuerza su respaldo a la construcción naval, considerada estratégica, y las empresas locales buscan reducir la brecha tecnológica con Corea del Sur.

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