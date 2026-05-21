Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260521/esta-nacion-asiatica-se-adjudica-mas-del-90-de-los-pedidos-mundiales-de-buques-petroleros-1173543155.html
Esta nación asiática se adjudica más del 90% de los pedidos mundiales de buques petroleros
Esta nación asiática se adjudica más del 90% de los pedidos mundiales de buques petroleros
Sputnik Mundo
Datos de 'CCTV News', 'Global Times' y 'Xinhua' señalan que China concentra casi la totalidad de los nuevos pedidos mundiales de superpetroleros, consolidando... 21.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-21T05:32+0000
2026-05-21T05:32+0000
china
economía
petrolero
estrecho de ormuz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0c/1172403719_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_9ce7ded7631c4117965fa561e9e6f2c0.jpg
Pekín consolidó su liderazgo en la industria naval mundial al adjudicarse más del 90% de los nuevos pedidos globales de buques petroleros de gran tamaño (VLCC), en medio de un incremento de la demanda internacional impulsada por la tensión energética y comercial.De acuerdo con información de CCTV News, los astilleros chinos han registrado un crecimiento acelerado en 2026, particularmente en la construcción de superpetroleros capaces de transportar más de dos millones de barriles de crudo por viaje.Uno de los casos más destacados ocurrió en la ciudad portuaria de Dalian, en la provincia de Liaoning (noreste), donde la empresa CSSC Dalian Shipbuilding Industry entregó un petrolero de 115.000 toneladas 164 días antes de la fecha pactada en contrato.La embarcación, diseñada para transportar petróleo crudo y productos refinados, destaca por sus sistemas de ahorro energético, reducción de emisiones y costos operativos más competitivos frente a modelos similares fabricados en otros países.Actualmente, el mismo astillero construye de forma simultánea dos VLCC de 300.000 toneladas, considerados entre los más grandes del mundo. Según especialistas del sector, este tipo de embarcaciones permite reducir hasta en 40% los costos de transporte por barril.Empresas navieras internacionales han incrementado sus pedidos en China debido a la capacidad de entrega rápida, menores costos y una cadena de suministro altamente integrada. Analistas señalan que el contexto geopolítico en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz han impulsado aún más la demanda.Datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, citados por Xinhua, indican que entre enero y marzo de este año, la producción naval china alcanzó 15,68 millones de toneladas de peso muerto, equivalente al 57,3% del mercado mundial.Además, los nuevos pedidos crecieron más de 195% interanual y representaron casi el 85% del mercado global, consolidando a China como la principal potencia de construcción naval en un contexto de creciente competencia energética y comercial internacional.
https://noticiaslatam.lat/20260430/china-eleva-sus-reservas-de-petroleo-y-gas-mediante-labores-de-exploracion-1173279070.html
china
estrecho de ormuz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0c/1172403719_67:0:978:683_1920x0_80_0_0_817aa39cf6e1b6a635959d8810d5cf7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
china, petrolero, estrecho de ormuz
china, petrolero, estrecho de ormuz

Esta nación asiática se adjudica más del 90% de los pedidos mundiales de buques petroleros

05:32 GMT 21.05.2026
© AP Photo / Altaf QadriPetroleros y buques de carga se alinean en el estrecho de Ormuz
Petroleros y buques de carga se alinean en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Síguenos en
Datos de 'CCTV News', 'Global Times' y 'Xinhua' señalan que China concentra casi la totalidad de los nuevos pedidos mundiales de superpetroleros, consolidando su liderazgo en la industria naval.
Pekín consolidó su liderazgo en la industria naval mundial al adjudicarse más del 90% de los nuevos pedidos globales de buques petroleros de gran tamaño (VLCC), en medio de un incremento de la demanda internacional impulsada por la tensión energética y comercial.
De acuerdo con información de CCTV News, los astilleros chinos han registrado un crecimiento acelerado en 2026, particularmente en la construcción de superpetroleros capaces de transportar más de dos millones de barriles de crudo por viaje.
Uno de los casos más destacados ocurrió en la ciudad portuaria de Dalian, en la provincia de Liaoning (noreste), donde la empresa CSSC Dalian Shipbuilding Industry entregó un petrolero de 115.000 toneladas 164 días antes de la fecha pactada en contrato.
Trabajadores de la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (CNOOC) - Sputnik Mundo, 1920, 30.04.2026
Internacional
China eleva sus reservas de petróleo y gas mediante labores de exploración
30 de abril, 06:45 GMT
La embarcación, diseñada para transportar petróleo crudo y productos refinados, destaca por sus sistemas de ahorro energético, reducción de emisiones y costos operativos más competitivos frente a modelos similares fabricados en otros países.
Actualmente, el mismo astillero construye de forma simultánea dos VLCC de 300.000 toneladas, considerados entre los más grandes del mundo. Según especialistas del sector, este tipo de embarcaciones permite reducir hasta en 40% los costos de transporte por barril.
Empresas navieras internacionales han incrementado sus pedidos en China debido a la capacidad de entrega rápida, menores costos y una cadena de suministro altamente integrada. Analistas señalan que el contexto geopolítico en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz han impulsado aún más la demanda.
Datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, citados por Xinhua, indican que entre enero y marzo de este año, la producción naval china alcanzó 15,68 millones de toneladas de peso muerto, equivalente al 57,3% del mercado mundial.
Además, los nuevos pedidos crecieron más de 195% interanual y representaron casi el 85% del mercado global, consolidando a China como la principal potencia de construcción naval en un contexto de creciente competencia energética y comercial internacional.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала