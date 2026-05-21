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Esta nación asiática se adjudica más del 90% de los pedidos mundiales de buques petroleros

Esta nación asiática se adjudica más del 90% de los pedidos mundiales de buques petroleros

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Datos de 'CCTV News', 'Global Times' y 'Xinhua' señalan que China concentra casi la totalidad de los nuevos pedidos mundiales de superpetroleros, consolidando... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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Pekín consolidó su liderazgo en la industria naval mundial al adjudicarse más del 90% de los nuevos pedidos globales de buques petroleros de gran tamaño (VLCC), en medio de un incremento de la demanda internacional impulsada por la tensión energética y comercial.De acuerdo con información de CCTV News, los astilleros chinos han registrado un crecimiento acelerado en 2026, particularmente en la construcción de superpetroleros capaces de transportar más de dos millones de barriles de crudo por viaje.Uno de los casos más destacados ocurrió en la ciudad portuaria de Dalian, en la provincia de Liaoning (noreste), donde la empresa CSSC Dalian Shipbuilding Industry entregó un petrolero de 115.000 toneladas 164 días antes de la fecha pactada en contrato.La embarcación, diseñada para transportar petróleo crudo y productos refinados, destaca por sus sistemas de ahorro energético, reducción de emisiones y costos operativos más competitivos frente a modelos similares fabricados en otros países.Actualmente, el mismo astillero construye de forma simultánea dos VLCC de 300.000 toneladas, considerados entre los más grandes del mundo. Según especialistas del sector, este tipo de embarcaciones permite reducir hasta en 40% los costos de transporte por barril.Empresas navieras internacionales han incrementado sus pedidos en China debido a la capacidad de entrega rápida, menores costos y una cadena de suministro altamente integrada. Analistas señalan que el contexto geopolítico en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz han impulsado aún más la demanda.Datos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, citados por Xinhua, indican que entre enero y marzo de este año, la producción naval china alcanzó 15,68 millones de toneladas de peso muerto, equivalente al 57,3% del mercado mundial.Además, los nuevos pedidos crecieron más de 195% interanual y representaron casi el 85% del mercado global, consolidando a China como la principal potencia de construcción naval en un contexto de creciente competencia energética y comercial internacional.

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