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Sánchez nombra a quienes quieren convertir España en su colonia
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El presidente de EEUU, Donald Trump; de Argentina, Javier Milei, además del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el exmandatario de Brasil, Jair... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, vinculó a los llamados "tecnooligarcas", entre ellos Elon Musk, con la financiación de ese movimiento político.Frente a lo que considera una amenaza a la soberanía nacional, el mandatario defendió que las decisiones sobre el futuro de España deben tomarse dentro del propio país.Sánchez también dirigió sus críticas contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al reprocharle su silencio ante el genocidio en Gaza. El funcionario sostuvo que la situación en la Franja no debe abordarse exclusivamente desde una perspectiva humanitaria.A su juicio, garantizar la estabilidad en Oriente Medio también responde a los intereses nacionales de España. Las declaraciones de Pedro Sánchez se producen a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas y en un contexto de fuerte presión sobre el Ejecutivo. El PSOE llega a la cita electoral lastrado por las investigaciones judiciales que afectan a antiguos altos cargos del partido, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, así como por los procedimientos judiciales que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno.El adelanto electoral se anunció después de que el Congreso rechazara dos decretos-leyes del Gobierno en materia de vivienda, con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Los españoles acudirán a las urnas el 29 de noviembre de 2026 para elegir a los 350 diputados del Congreso y renovar el Senado.
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Sánchez nombra a quienes quieren convertir España en su colonia

16:01 GMT 11.11.2026
© AP/ Silvia Izquierdo, X / @WhiteHouse, REUTERS / Susana Vera, X / @WhiteHouse, Sputnik /Viktor TolochkoJair Bolsonaro, expresidente de Brasil; Javier Milei, presidente de Argentina; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Donald Trump, presidente de EEUU; Viktor Orban, ex primer ministro de Hungría
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil; Javier Milei, presidente de Argentina; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Donald Trump, presidente de EEUU; Viktor Orban, ex primer ministro de Hungría - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
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El presidente de EEUU, Donald Trump; de Argentina, Javier Milei, además del ex primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, forman parte de una misma "internacional ultraderechista" que busca "convertir España en su colonia", denunció el presidente del Gobierno del país ibérico, Pedro Sánchez.
"Todos, al final, lo que quieren es convertir España en su colonia", afirmó Sánchez.
Asimismo, vinculó a los llamados "tecnooligarcas", entre ellos Elon Musk, con la financiación de ese movimiento político.
Frente a lo que considera una amenaza a la soberanía nacional, el mandatario defendió que las decisiones sobre el futuro de España deben tomarse dentro del propio país.
"España no va a ser gobernada de ninguna capital que no sea Madrid", añadió.
¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
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¿Se va el último socialista de Europa? Por qué las elecciones de noviembre en España son más importantes de lo que parece
5 de octubre, 16:31 GMT
Sánchez también dirigió sus críticas contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al reprocharle su silencio ante el genocidio en Gaza. El funcionario sostuvo que la situación en la Franja no debe abordarse exclusivamente desde una perspectiva humanitaria.
A su juicio, garantizar la estabilidad en Oriente Medio también responde a los intereses nacionales de España.
"Es en el interés de España el que haya una región estable en Oriente Medio", señaló.
Las declaraciones de Pedro Sánchez se producen a menos de tres semanas de las elecciones generales anticipadas y en un contexto de fuerte presión sobre el Ejecutivo. El PSOE llega a la cita electoral lastrado por las investigaciones judiciales que afectan a antiguos altos cargos del partido, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización Santos Cerdán, así como por los procedimientos judiciales que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno.
El adelanto electoral se anunció después de que el Congreso rechazara dos decretos-leyes del Gobierno en materia de vivienda, con los votos en contra del PP, Vox y Junts. Los españoles acudirán a las urnas el 29 de noviembre de 2026 para elegir a los 350 diputados del Congreso y renovar el Senado.
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