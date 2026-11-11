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"Sabe escuchar": Stubb comenta su conversación con Putin
"Sabe escuchar": Stubb comenta su conversación con Putin
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Es necesario que Europa hable directamente con Rusia, destacó el presidente finlandés, Alexander Stubb. Además, al comentar su reciente conversación con su par... 11.11.2026, Sputnik Mundo
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Stubb calificó su conversación con el presidente ruso de "buena y directa" y destacó las cualidades que observó durante el intercambio. Describió a Putin como un interlocutor "muy perspicaz, analítico, bien preparado y tranquilo", que, según aseguró, "sabe escuchar". Puntualizó que la posición rusa respecto a Ucrania permanece sin cambios.El contacto telefónico con Putin tuvo lugar por iniciativa de Stubb y del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store. Según informó el Kremlin, durante la conversación el presidente ruso expuso su valoración de la situación sobre el terreno en Ucrania y recordó las causas profundas del conflicto. Asimismo, los dirigentes abordaron las reuniones del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en San Petersburgo y Oslo.
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"Sabe escuchar": Stubb comenta su conversación con Putin

17:28 GMT 11.11.2026
© Foto : Sputnik / Máximo Bogodvid, AP/ Ebrahim NorooziVladímir Putin, presidente de Rusia y Alexander Stubb, presidente de Finlandia
Vladímir Putin, presidente de Rusia y Alexander Stubb, presidente de Finlandia - Sputnik Mundo, 1920, 11.11.2026
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Es necesario que Europa hable directamente con Rusia, destacó el presidente finlandés, Alexander Stubb. Además, al comentar su reciente conversación con su par ruso, Vladímir Putin, indicó que el mandatario del país euroasiático es muy perspicaz, analítico y muy bien preparado.

"Si queremos formar parte de las negociaciones, no podemos quedarnos callados ni pasar al modo silencio. Tenemos que dialogar directamente con los rusos", declaró el mandatario finlandés a medios alemanes.

Stubb calificó su conversación con el presidente ruso de "buena y directa" y destacó las cualidades que observó durante el intercambio. Describió a Putin como un interlocutor "muy perspicaz, analítico, bien preparado y tranquilo", que, según aseguró, "sabe escuchar". Puntualizó que la posición rusa respecto a Ucrania permanece sin cambios.
El contacto telefónico con Putin tuvo lugar por iniciativa de Stubb y del primer ministro noruego, Jonas Gahr Store. Según informó el Kremlin, durante la conversación el presidente ruso expuso su valoración de la situación sobre el terreno en Ucrania y recordó las causas profundas del conflicto.

Asimismo, los dirigentes abordaron las reuniones del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en San Petersburgo y Oslo.
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