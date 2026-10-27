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Putin y los líderes de Finlandia y Noruega acuerdan seguir manteniendo contactos telefónicos directos, informa el Kremlin
Putin y los líderes de Finlandia y Noruega acuerdan seguir manteniendo contactos telefónicos directos, informa el Kremlin
Sputnik Mundo
El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas... 27.10.2026, Sputnik Mundo
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Así, Putin evaluó la situación actual en la zona de conflicto de Ucrania, recordando sus causas fundamentales.En este contexto, el mandatario ruso también ofreció detalles sobre el inicio de la operación humanitaria que se lleva a cabo en la zona de la localidad de Alioshki con la mediación de EEUU.Al mismo tiempo, llamó la atención sobre la política de confrontación de los países de la UE y la OTAN, que conduce a la prolongación de las hostilidades.Además, durante la conversación los líderes abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad y la estabilidad en las regiones del mar Báltico y del norte de Europa.Asimismo, Putin, Stubb y Store acordaron seguir manteniendo contactos directos por teléfono.Los líderes de Rusia, Noruega y Finlandia acogieron con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi.Putin mantuvo el 9 de octubre una conversación telefónica con el líder estadounidense, Donald Trump. Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, ambos abordaron la posible reanudación de las negociaciones trilaterales con representantes de Rusia, EEUU y Ucrania.Más tarde, a mediados de octubre, Putin se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, en el Palacio Konstantínovski, en la ciudad rusa de San Petersburgo.Witkoff viajó a San Petersburgo desde Oslo, donde concluyeron las negociaciones multilaterales sobre Ucrania, en las que participaron el primer ministro noruego, el presidente de Finlandia y Volodímir Zelenski, así como el enviado especial de Trump, Jared Kushner, por videoconferencia.
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Putin y los líderes de Finlandia y Noruega acuerdan seguir manteniendo contactos telefónicos directos, informa el Kremlin
10:27 GMT 27.10.2026 (actualizado: 10:48 GMT 27.10.2026)
El presidente ruso, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, para debatir el conflicto ucraniano, informó el servicio de prensa del Kremlin.
Así, Putin evaluó la situación actual en la zona de conflicto de Ucrania, recordando sus causas fundamentales.
"Se subrayó que solo es posible alcanzar una paz justa y duradera si se tienen plenamente en cuenta, de forma incondicional, los intereses legítimos de Rusia", destacó el comunicado.
En este contexto, el mandatario ruso también ofreció detalles sobre el inicio de la operación humanitaria que se lleva a cabo en la zona de la localidad de Alioshki con la mediación de EEUU.
Al mismo tiempo, llamó la atención sobre la política de confrontación de los países de la UE y la OTAN, que conduce a la prolongación de las hostilidades.
Además, durante la conversación los líderes abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad y la estabilidad en las regiones del mar Báltico y del norte de Europa.
Asimismo, Putin, Stubb y Store acordaron seguir manteniendo contactos directos por teléfono.
Los líderes de Rusia, Noruega y Finlandia acogieron con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre las negociaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania en Abu Dabi.
Putin mantuvo el 9 de octubre una conversación telefónica con el líder estadounidense, Donald Trump. Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, ambos abordaron la posible reanudación de las negociaciones trilaterales con representantes de Rusia, EEUU y Ucrania.
Más tarde, a mediados de octubre, Putin se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff
, en el Palacio Konstantínovski, en la ciudad rusa de San Petersburgo.
Witkoff viajó a San Petersburgo desde Oslo, donde concluyeron las negociaciones multilaterales sobre Ucrania, en las que participaron el primer ministro noruego, el presidente de Finlandia y Volodímir Zelenski, así como el enviado especial de Trump, Jared Kushner, por videoconferencia.
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