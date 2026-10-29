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La III cumbre Rusia-África
La III cumbre Rusia-África se celebrará los días 28 y 29 de octubre en la capital rusa, Moscú. El evento tiene como objetivo fortalecer la cooperación integral y equitativa entre Rusia y los países africanos en todos los ámbitos: política, seguridad, economía, ciencia y tecnología.
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Putin: Occidente no ha logrado ni logrará infligir una "derrota estratégica" a Rusia
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Occidente no ha logrado su objetivo de infligir una "derrota estratégica" a Rusia y consideró "poco probable" que lo consiga antes de 2030, declaró el... 29.10.2026, Sputnik Mundo
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Putin aseguró que Moscú no busca un enfrentamiento militar con los países europeos, aunque afirmó que Rusia está preparada para afrontar ese escenario si la situación se agrava.Asimismo, advirtió que una eventual escalada tendría consecuencias graves para todas las partes implicadas.Al mismo tiempo, el mandatario del país euroasiático valoró positivamente los contactos telefónicos mantenidos con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, pese a las críticas que, según afirmó, recibieron posteriormente en Europa. A su juicio, en el continente también hay dirigentes que no pretenden infligir una derrota estratégica a Rusia, sino que buscan establecer algún tipo de diálogo constructivo.La tercera Cumbre Rusia-África y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre, en un contexto de creciente interés por el continente africano como uno de los centros del crecimiento económico mundial. El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien preside la Unión Africana, copreside la cumbre. Han confirmado su participación 48 de los 54 países africanos, más de 20 de ellos representados por sus jefes de Estado.El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.
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Putin: Occidente no ha logrado ni logrará infligir una "derrota estratégica" a Rusia

18:36 GMT 29.10.2026 (actualizado: 18:38 GMT 29.10.2026)
© Foto : Agencia de fotografía oficial de la cumbre Rusia-África / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, durante la clausura de la III Cumbre Rusia-África, el 29 de octubre de 2026
Vladímir Putin, presidente de Rusia, durante la clausura de la III Cumbre Rusia-África, el 29 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 29.10.2026
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Occidente no ha logrado su objetivo de infligir una "derrota estratégica" a Rusia y consideró "poco probable" que lo consiga antes de 2030, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Señaló que Moscú no quiere una guerra con Europa, pero está preparada para ella.
"No han logrado su objetivo de infligir una derrota estratégica a Rusia. Es poco probable que lo consigan para 2030", destacó el mandatario durante una rueda de prensa al término de la cumbre Rusia-África.
Putin aseguró que Moscú no busca un enfrentamiento militar con los países europeos, aunque afirmó que Rusia está preparada para afrontar ese escenario si la situación se agrava.
"Muchos no hacen más que hablar de prepararse para la guerra de aquí a 2030. ¿Es correcto o no? En primer lugar, estamos preparados, pero no queremos ninguna guerra con Europa", señaló el presidente ruso.
Asimismo, advirtió que una eventual escalada tendría consecuencias graves para todas las partes implicadas.
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Al mismo tiempo, el mandatario del país euroasiático valoró positivamente los contactos telefónicos mantenidos con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, pese a las críticas que, según afirmó, recibieron posteriormente en Europa. A su juicio, en el continente también hay dirigentes que no pretenden infligir una derrota estratégica a Rusia, sino que buscan establecer algún tipo de diálogo constructivo.
La tercera Cumbre Rusia-África y el Foro Económico y Humanitario Rusia-África se celebran en Moscú los días 28 y 29 de octubre, en un contexto de creciente interés por el continente africano como uno de los centros del crecimiento económico mundial. El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien preside la Unión Africana, copreside la cumbre. Han confirmado su participación 48 de los 54 países africanos, más de 20 de ellos representados por sus jefes de Estado.
El encuentro da continuidad al diálogo iniciado en las ediciones anteriores, pero se desarrolla en un contexto de transformación del orden mundial. La agenda no se limita al diálogo político, sino que incluye la cooperación práctica en energía, industria, finanzas y tecnologías digitales.
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