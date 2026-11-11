El Ejército de Rusia libera 2 asentamientos en la última jornada
10:35 GMT 11.11.2026 (actualizado: 10:42 GMT 11.11.2026)
© Sputnik / Ministerio de Defensa de RusiaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia
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Durante el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Voskresenka, en la región de Zaporozhie, y Shílovka, en la república popular de Donetsk, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo período, las bajas de Kiev ascendieron a un aproximado de 1.275 militares, detallan.
"La liberación de Voskresenka permitió a las unidades del grupo de fuerzas Este ampliar la zona de control en la región de Zaporozhie y creó las condiciones para que las unidades de asalto sigan avanzando en esa dirección", agregan desde el ente castrense.
De este modo, al liberar el asentamiento, las tropas rusas tomaron el control de una amplia zona de defensa de las FFAA de Ucrania, que perdieron hasta 200 soldados, informaron.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 345 militares ucranianos abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 315 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 210 en la zona del grupo Oeste, más de 200 en las agrupaciones del grupo Este, hasta 175 en la del grupo Sur y alrededor de 30 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Asimismo, fuerzas rusas ejecutaron ataques de alta precisión contra la infraestructura energética utilizada por las FFFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje de complejos robóticos terrestres y drones, sus lugares de almacenamiento y lanzamiento, así como puntos de despliegue temporal de unidades ucranianas y mercenarios en 147 zonas.
En el transcurso de las operaciones, se inutilizaron 14 vehículos blindados, incluido un Humvee estadounidense, un obús M101 producido en el mismo país, así como un vehículo blindado del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano.
A su vez, durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas guiadas, dos misiles del sistema Himars, además de un total de 1.085 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 285.051 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.602 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.796 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.910 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 76.928 vehículos militares especiales.
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