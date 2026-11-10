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Nicaragua mantiene presencia en espacios multilaterales ante los intentos de aislamiento, dice cocanciller
Nicaragua mantiene presencia en espacios multilaterales ante los intentos de aislamiento, dice cocanciller
Sputnik Mundo
El Gobierno de Nicaragua reivindicó su participación activa en los espacios multilaterales como respuesta a los intentos de aislamiento internacional en la... 10.11.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario sostuvo durante una rueda de prensa en capital que la presencia de Nicaragua en estos foros permite al país exponer sus posiciones políticas y diplomáticas, así como defender su modelo de organización social, económica y política ante la comunidad internacional."Eso se contrapone a quienes quieren, aspiran a que nuestro país no esté presente [en estos foros], a que nuestro modelo no sea visible, a que nuestros avances no puedan verse por otros países, porque tratan de aislar a nuestro país", remarcó.El cocanciller destacó también la importancia de la Conferencia Iberoamericana como mecanismo de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias entre los 22 países que la integran y señaló que estos espacios permiten compartir conocimientos, capacidades y tecnologías que pueden contribuir al desarrollo de las naciones participantes.En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer los vínculos entre América Latina, el Caribe y la península ibérica mediante una mayor interacción entre sus instituciones y organismos especializados.Jaentschke también reiteró la posición de Nicaragua de defender la región como una zona de paz y desarrollo, retomando la proclama aprobada por los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014.Según explicó, ese compromiso regional fue alcanzado en un contexto de diversidad ideológica y política entre los gobiernos participantes, por lo que consideró necesario mantenerlo frente a las presiones, la injerencia y las intervenciones externas.El funcionario agregó que Nicaragua reiteró en la reunión su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y al bloqueo económico impuesto a Cuba.La presidencia temporal de la Conferencia Iberoamericana será asumida por Honduras. Managua manifestó su disposición de continuar participando en las reuniones y actividades sectoriales del mecanismo, que incluyen áreas como salud, agricultura, justicia y telecomunicaciones.
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Nicaragua mantiene presencia en espacios multilaterales ante los intentos de aislamiento, dice cocanciller

02:10 GMT 10.11.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de NicaraguaValdrack Jaentschke, cocanciller de Nicaragua
Valdrack Jaentschke, cocanciller de Nicaragua - Sputnik Mundo, 1920, 10.11.2026
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Marcela Rivera
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El Gobierno de Nicaragua reivindicó su participación activa en los espacios multilaterales como respuesta a los intentos de aislamiento internacional en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno llevada a cabo en Madrid, afirmó este 9 de noviembre .
El funcionario sostuvo durante una rueda de prensa en capital que la presencia de Nicaragua en estos foros permite al país exponer sus posiciones políticas y diplomáticas, así como defender su modelo de organización social, económica y política ante la comunidad internacional.

"Uno de los grandes y demostrables avances de nuestro país es nuestra participación activa en todos los espacios del mundo", expresó Jaentschke, quien aseguró que durante el encuentro la posición nicaragüense recibió reconocimiento y respeto.

"Eso se contrapone a quienes quieren, aspiran a que nuestro país no esté presente [en estos foros], a que nuestro modelo no sea visible, a que nuestros avances no puedan verse por otros países, porque tratan de aislar a nuestro país", remarcó.
El cocanciller destacó también la importancia de la Conferencia Iberoamericana como mecanismo de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias entre los 22 países que la integran y señaló que estos espacios permiten compartir conocimientos, capacidades y tecnologías que pueden contribuir al desarrollo de las naciones participantes.
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En ese sentido, defendió la necesidad de fortalecer los vínculos entre América Latina, el Caribe y la península ibérica mediante una mayor interacción entre sus instituciones y organismos especializados.
Jaentschke también reiteró la posición de Nicaragua de defender la región como una zona de paz y desarrollo, retomando la proclama aprobada por los mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014.
Según explicó, ese compromiso regional fue alcanzado en un contexto de diversidad ideológica y política entre los gobiernos participantes, por lo que consideró necesario mantenerlo frente a las presiones, la injerencia y las intervenciones externas.
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El funcionario agregó que Nicaragua reiteró en la reunión su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales y al bloqueo económico impuesto a Cuba.
La presidencia temporal de la Conferencia Iberoamericana será asumida por Honduras. Managua manifestó su disposición de continuar participando en las reuniones y actividades sectoriales del mecanismo, que incluyen áreas como salud, agricultura, justicia y telecomunicaciones.
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