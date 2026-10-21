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Nicaragua proyecta destinar 65% del gasto público a reducir la pobreza durante 2027
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El Gobierno de Nicaragua contempla destinar 2.972 millones de dólares, equivalentes al 64,7% del gasto público, a programas y proyectos para disminuir la... 21.10.2026, Sputnik Mundo
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"Esto significa que de cada 100 córdobas (equivalente a 2,7 dólares) que se recaudan, casi 65 (1,7 dólares, aproximadamente) se dirigen directamente a los que más necesitan", expuso el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, ante el Pleno.La estrategia de reducción de la pobreza de Managua mantiene el congelamiento de los precios de los combustibles para 2027, así como la política de subsidio para el transporte público y los servicios de energía, gas y agua potable.La propuesta contempla ingresos por 5.328 millones de dólares, de los cuales, 94% procederá de la recaudación tributaria. También se estiman gastos por 4.593 millones de dólares, lo que genera un superávit presupuestario equivalente al 2,8% del producto interno bruto (PIB) nacional."Con esto, hemos llegado a acumular siete años consecutivos de cuentas fiscales superavitarias. Los mayores ingresos y gastos, así como el mayor superávit presupuestario, no son números fríos. Son la expresión de una gestión pública responsable y pensada en el futuro", enfatizó Reyes.Durante la exposición del proyecto, destacó que este excedente de las cuentas fiscales que acumula el país centroamericano, le ha permitido a Nicaragua reducir la deuda pública del 68% al 48% del PIB, sin sacrificar la inversión estatal.El funcionario indicó que 81% de la inversión pública prevista para 2027 se financiará con recursos internos, en un contexto en el que la Administración nicaragüense busca sostener los proyectos de infraestructura y los servicios públicos mediante ingresos nacionales.¿Qué ámbitos que concentran el gasto social?El proyecto presupuestario contempla un gasto social del 57% del gasto total, donde las carteras de salud y educación representan el 67% de ese componente en esta nación centroamericana, donde esos servicios son de carácter gratuito.En cuanto a la inversión pública durante el próximo año, esta favorecerá la ejecución de proyectos considerados "emblemáticos", entre los que figura la edificación del Aeropuerto Internacional Punta Huete, un puerto de aguas profundas de Bluefields (Caribe Sur), infraestructura deportiva e inversiones en hospitales, detalló el titular del ente emisor."En el sector salud, se destaca la construcción y equipamiento del Hospital Oriental Lesbia Carrasquilla, en Managua, y el Hospital Pueblo Presidente Afro y Originario, en Bluefields (sureste). Asimismo, se destaca la edificación del Centro Nacional de Neurocirugía Doctor Carlos Vanzetti y el Centro Oncológico Nacional Doctor Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa", que ya se construyen en esta capital.Además, afirmó que las previsiones presupuestarias se formulan en un escenario internacional marcado por la desaceleración económica, los conflictos geopolíticos y las presiones sobre los precios de la energía.En cuanto a las perspectivas económicas nacionales, el presidente del Banco Central informó que la actividad económica creció 4,1% durante el primer semestre de este año. Se proyecta un crecimiento del PIB cercano al 3% para 2027, con una inflación en torno al 3%.Tras la presentación ante el Pleno, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció la remisión del proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2027 a la comisión económica correspondiente, ello para su análisis y dictamen, antes de continuar el trámite legislativo.El proyecto consta de 21 artículos y deberá ser examinado por los diputados antes de su aprobación definitiva, que se llevará a cabo el 15 de diciembre.
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Nicaragua proyecta destinar 65% del gasto público a reducir la pobreza durante 2027

20:00 GMT 21.10.2026
© Sputnik / Marcela RiveraAsamblea Nacional de Nicaragua.
Asamblea Nacional de Nicaragua. - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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Marcela Rivera
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El Gobierno de Nicaragua contempla destinar 2.972 millones de dólares, equivalentes al 64,7% del gasto público, a programas y proyectos para disminuir la pobreza en 2027, según el proyecto de Presupuesto General de la República presentado ante la Asamblea Nacional.
"Esto significa que de cada 100 córdobas (equivalente a 2,7 dólares) que se recaudan, casi 65 (1,7 dólares, aproximadamente) se dirigen directamente a los que más necesitan", expuso el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, ante el Pleno.
La estrategia de reducción de la pobreza de Managua mantiene el congelamiento de los precios de los combustibles para 2027, así como la política de subsidio para el transporte público y los servicios de energía, gas y agua potable.

"En esencia, este es un presupuesto para el desarrollo humano, característica clave del modelo de Gobierno", explicó a los legisladores el alto cargo nicaragüense.

La propuesta contempla ingresos por 5.328 millones de dólares, de los cuales, 94% procederá de la recaudación tributaria. También se estiman gastos por 4.593 millones de dólares, lo que genera un superávit presupuestario equivalente al 2,8% del producto interno bruto (PIB) nacional.
"Con esto, hemos llegado a acumular siete años consecutivos de cuentas fiscales superavitarias. Los mayores ingresos y gastos, así como el mayor superávit presupuestario, no son números fríos. Son la expresión de una gestión pública responsable y pensada en el futuro", enfatizó Reyes.
Durante la exposición del proyecto, destacó que este excedente de las cuentas fiscales que acumula el país centroamericano, le ha permitido a Nicaragua reducir la deuda pública del 68% al 48% del PIB, sin sacrificar la inversión estatal.
El funcionario indicó que 81% de la inversión pública prevista para 2027 se financiará con recursos internos, en un contexto en el que la Administración nicaragüense busca sostener los proyectos de infraestructura y los servicios públicos mediante ingresos nacionales.

¿Qué ámbitos que concentran el gasto social?

El proyecto presupuestario contempla un gasto social del 57% del gasto total, donde las carteras de salud y educación representan el 67% de ese componente en esta nación centroamericana, donde esos servicios son de carácter gratuito.
En cuanto a la inversión pública durante el próximo año, esta favorecerá la ejecución de proyectos considerados "emblemáticos", entre los que figura la edificación del Aeropuerto Internacional Punta Huete, un puerto de aguas profundas de Bluefields (Caribe Sur), infraestructura deportiva e inversiones en hospitales, detalló el titular del ente emisor.
"En el sector salud, se destaca la construcción y equipamiento del Hospital Oriental Lesbia Carrasquilla, en Managua, y el Hospital Pueblo Presidente Afro y Originario, en Bluefields (sureste). Asimismo, se destaca la edificación del Centro Nacional de Neurocirugía Doctor Carlos Vanzetti y el Centro Oncológico Nacional Doctor Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa", que ya se construyen en esta capital.

Para Reyes, la inversión social, constituye "una gran fortaleza y refleja lo que hemos venido destacando: soberanía financiera, capacidad para emprender proyectos con recursos nacionales, apartándonos de condicionalidades y deuda".

Además, afirmó que las previsiones presupuestarias se formulan en un escenario internacional marcado por la desaceleración económica, los conflictos geopolíticos y las presiones sobre los precios de la energía.
En cuanto a las perspectivas económicas nacionales, el presidente del Banco Central informó que la actividad económica creció 4,1% durante el primer semestre de este año. Se proyecta un crecimiento del PIB cercano al 3% para 2027, con una inflación en torno al 3%.
Tras la presentación ante el Pleno, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció la remisión del proyecto de Ley Anual del Presupuesto General de la República 2027 a la comisión económica correspondiente, ello para su análisis y dictamen, antes de continuar el trámite legislativo.
El proyecto consta de 21 artículos y deberá ser examinado por los diputados antes de su aprobación definitiva, que se llevará a cabo el 15 de diciembre.
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