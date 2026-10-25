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Los logros de China en energía limpia aceleran la transición energética global, según la AIE

Los logros de China en energía limpia aceleran la transición energética global, según la AIE

Sputnik Mundo

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, elogió en una entrevista reciente con el medio 'Xinhua' la impresionante... 25.10.2026, Sputnik Mundo

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Birol explicó en su análisis que la crisis energética internacional ha reconfigurado los mercados y ha impulsado de forma acelerada la adopción de fuentes renovables y de vehículos eléctricos, apunta el diario Global Times. Desde el inicio de las perturbaciones en los flujos tradicionales de suministros de crudo y gas como producto de la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel, el sector tuvo que adaptarse rápidamente a nuevas realidades comerciales, priorizando la resiliencia interna y la producción nacional por encima de las alianzas tradicionales.Dentro de este escenario de transformación, el directivo resaltó el papel fundamental que desempeña China tanto en la respuesta a los retos energéticos actuales como en la promoción de la cooperación internacional. Durante foros recientes, como las reuniones ministeriales del APEC celebradas en Pekín, se enfatizó la necesidad de una respuesta coordinada entre las economías de la región para mitigar los efectos de la inestabilidad en las principales rutas de suministro global.El Global Times señala que el crecimiento de las energías renovables y la expansión de los vehículos eléctricos no responden únicamente a objetivos climáticos y medioambientales, sino también a una estrategia urgente de seguridad nacional. En ese sentido, Birol observó en el reportaje con la agencia Xinhua que la energía solar y la eólica lideran esta expansión global, mientras que el uso de biocombustibles experimenta un fuerte incremento debido al encarecimiento de los combustibles fósiles tradicionales.En cuanto al sector automotriz, el Global Times recuerda que los vehículos eléctricos se consolidan con fuerza en diversos mercados internacionales, expandiéndose desde Europa hasta regiones de América Latina, Asia Sudoriental y Oceanía. En este segmento, el mercado chino destaca con cifras contundentes, representando aproximadamente el 60% de las nuevas ventas de automóviles dentro del país asiático.El diario concluye subrayando que la masiva adopción de tecnologías limpias y de movilidad eléctrica no solo está transformando la industria automotriz interna de China, sino que está modificando de manera profunda la estructura global del consumo de energía, un cambio estructural que, en la mirada del periódico, sentará bases definitivas para determinar el rumbo y la estabilidad del futuro mercado energético internacional.

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