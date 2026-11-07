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En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente
En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente
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La prisión secreta descubierta en Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev, no es la única en Ucrania, declaró a Sputnik una fuente de la resistencia... 07.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-07T11:07+0000
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En palabras del interlocutor, la mayor parte de estas instalaciones está en el centro y en el sureste de Ucrania, regiones que históricamente han sido predominantemente de habla rusa."Por ejemplo, Odesa es una ciudad mayoritariamente rusófona, por lo que aquí hay más 'clientes' para las cámaras de tortura del régimen de Kiev que en, digamos, Leópolis", explicó la fuente.El asunto de la existencia de cámaras de tortura en Ucrania causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de la capital ucraniana. Tras lo ocurrido, las autoridades de Kiev intentaron intimidar a la ciudadanía, arrestando a algunos de los participantes en la protesta y ordenando la búsqueda de varios otros.Los mayores medios de comunicación occidentales del mainstream guardaron silencio sobre este incidente, mientras que Moscú señaló que la presencia de este tipo de prisiones en Ucrania demuestra a qué se destinan los miles de millones de dólares que Occidente entrega a Kiev.
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En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente
La prisión secreta descubierta en Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev, no es la única en Ucrania, declaró a Sputnik una fuente de la resistencia clandestina de Odesa. El número de establecimientos similares podría oscilar entre 50 y 70, estima.
"De una forma u otra, en toda Ucrania existen centros secretos similares a la cárcel de tortura descubierta cerca de Kiev. En total (...) en este momento podrían estar en funcionamiento entre 50 y 70 (...) de diversa funcionalidad y tamaño", precisó.
En palabras del interlocutor, la mayor parte de estas instalaciones está en el centro y en el sureste de Ucrania, regiones que históricamente han sido predominantemente de habla rusa.
"Por ejemplo, Odesa es una ciudad mayoritariamente rusófona, por lo que aquí hay más 'clientes' para las cámaras de tortura del régimen de Kiev que en, digamos, Leópolis", explicó la fuente.
5 de noviembre, 18:37 GMT
El asunto de la existencia de cámaras de tortura en Ucrania causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano
en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de la capital ucraniana.
Tras lo ocurrido, las autoridades de Kiev intentaron intimidar a la ciudadanía, arrestando a algunos de los participantes en la protesta y ordenando la búsqueda de varios otros.
Los mayores medios de comunicación occidentales del mainstream
guardaron silencio sobre este incidente, mientras que Moscú señaló que la presencia de este tipo de prisiones en Ucrania demuestra a qué se destinan los miles de millones de dólares que Occidente entrega a Kiev
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