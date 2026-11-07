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En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente
En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente
Sputnik Mundo
La prisión secreta descubierta en Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev, no es la única en Ucrania, declaró a Sputnik una fuente de la resistencia... 07.11.2026, Sputnik Mundo
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En palabras del interlocutor, la mayor parte de estas instalaciones está en el centro y en el sureste de Ucrania, regiones que históricamente han sido predominantemente de habla rusa."Por ejemplo, Odesa es una ciudad mayoritariamente rusófona, por lo que aquí hay más 'clientes' para las cámaras de tortura del régimen de Kiev que en, digamos, Leópolis", explicó la fuente.El asunto de la existencia de cámaras de tortura en Ucrania causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de la capital ucraniana. Tras lo ocurrido, las autoridades de Kiev intentaron intimidar a la ciudadanía, arrestando a algunos de los participantes en la protesta y ordenando la búsqueda de varios otros.Los mayores medios de comunicación occidentales del mainstream guardaron silencio sobre este incidente, mientras que Moscú señaló que la presencia de este tipo de prisiones en Ucrania demuestra a qué se destinan los miles de millones de dólares que Occidente entrega a Kiev.
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En Ucrania puede haber hasta 70 prisiones secretas para torturas, estima una fuente

11:07 GMT 07.11.2026
© Sputnik / Valery Melnikov / Acceder al contenido multimediaUna prisión clandestina de las tropas ucranianas en la república popular de Lugansk
Una prisión clandestina de las tropas ucranianas en la república popular de Lugansk - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
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La prisión secreta descubierta en Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev, no es la única en Ucrania, declaró a Sputnik una fuente de la resistencia clandestina de Odesa. El número de establecimientos similares podría oscilar entre 50 y 70, estima.

"De una forma u otra, en toda Ucrania existen centros secretos similares a la cárcel de tortura descubierta cerca de Kiev. En total (...) en este momento podrían estar en funcionamiento entre 50 y 70 (...) de diversa funcionalidad y tamaño", precisó.

En palabras del interlocutor, la mayor parte de estas instalaciones está en el centro y en el sureste de Ucrania, regiones que históricamente han sido predominantemente de habla rusa.
"Por ejemplo, Odesa es una ciudad mayoritariamente rusófona, por lo que aquí hay más 'clientes' para las cámaras de tortura del régimen de Kiev que en, digamos, Leópolis", explicó la fuente.
Las fuerzas del orden se enfrentan a los residentes locales frente a una residencia de reclutamiento, en las afueras de Kiev, Ucrania, el 2 de noviembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
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Una cámara de tortura hallada cerca de Kiev: ¿qué ocurrió tras su descubrimiento?
5 de noviembre, 18:37 GMT
El asunto de la existencia de cámaras de tortura en Ucrania causó un gran revuelo popular luego del 2 de noviembre, cuando una multitud intentó rescatar a las personas que estaban retenidas en un sótano en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de la capital ucraniana.
Tras lo ocurrido, las autoridades de Kiev intentaron intimidar a la ciudadanía, arrestando a algunos de los participantes en la protesta y ordenando la búsqueda de varios otros.
Los mayores medios de comunicación occidentales del mainstream guardaron silencio sobre este incidente, mientras que Moscú señaló que la presencia de este tipo de prisiones en Ucrania demuestra a qué se destinan los miles de millones de dólares que Occidente entrega a Kiev.
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