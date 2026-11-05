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"Es el exterminio": Zajárova denuncia el destino de los miles de millones que Occidente entrega a Kiev
"Es el exterminio": Zajárova denuncia el destino de los miles de millones que Occidente entrega a Kiev
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Los centros de tortura secretos en Ucrania demuestran en qué se destinan los miles de millones de dólares que los países occidentales entregan a Kiev, declaró... 05.11.2026, Sputnik Mundo
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Los fondos transferidos por Occidente se utilizan para crear centros de tortura "donde desaparecen personas", así como para "intimidar a la población y aplicar medidas represivas".El tema de los centros de tortura en Ucrania tuvo una gran repercusión el 2 de noviembre, cuando los medios locales informaron que un grupo de hombres armados mantenía retenidas a unas 40 personas en el sótano de una vivienda situada en una localidad de la región de Kiev. Los vecinos reclamaron y se organizaron para manifestarse en contra de lo que ocurría, esto derivó en un violento enfrentamiento entre civiles y policías. Según el enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, Rodión Miróshnik, los sucesos confirman la información sobre la existencia de cárceles secretas en Ucrania.
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"Es el exterminio": Zajárova denuncia el destino de los miles de millones que Occidente entrega a Kiev

20:31 GMT 05.11.2026
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso
María Zajárova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso - Sputnik Mundo, 1920, 05.11.2026
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Los centros de tortura secretos en Ucrania demuestran en qué se destinan los miles de millones de dólares que los países occidentales entregan a Kiev, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Además, recordó que existen muchas prisiones de ese tipo en Ucrania.
Los fondos transferidos por Occidente se utilizan para crear centros de tortura "donde desaparecen personas", así como para "intimidar a la población y aplicar medidas represivas".
"Ya no se trata simplemente de represalias contra quienes discrepan. Es el exterminio del pueblo ucraniano por parte del régimen de Kiev", afirmó.
El tema de los centros de tortura en Ucrania tuvo una gran repercusión el 2 de noviembre, cuando los medios locales informaron que un grupo de hombres armados mantenía retenidas a unas 40 personas en el sótano de una vivienda situada en una localidad de la región de Kiev. Los vecinos reclamaron y se organizaron para manifestarse en contra de lo que ocurría, esto derivó en un violento enfrentamiento entre civiles y policías.
Según el enviado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para los crímenes del régimen de Kiev, Rodión Miróshnik, los sucesos confirman la información sobre la existencia de cárceles secretas en Ucrania.
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