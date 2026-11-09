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La UE busca formas de compensar las pérdidas catastróficas de las FFAA de Ucrania, destapa la inteligencia rusa
La UE busca formas de compensar las pérdidas catastróficas de las FFAA de Ucrania, destapa la inteligencia rusa
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Las autoridades de la UE utilizarán cualquier medio para hacer regresar a Ucrania a los hombres ucranianos que hayan encontrado refugio en países europeos... 09.11.2026, Sputnik Mundo
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Como revela el documento, "en Bruselas se parte de la base de que más de un millón de hombres ucranianos que viven en la UE son un excelente 'material desechable', capaz de dar un 'nuevo impulso' a la agresión de los regímenes europeos contra Rusia".Conforme con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, los ucranianos en Europa enfrentarían mayores dificultades para acceder a servicios financieros, conseguir empleo y alquilar vivienda para finales de 2026."El primer paso en esta dirección fue la decisión del Consejo de la UE de, a partir de agosto de 2026, no otorgar a los ucranianos en edad de reclutamiento el estatus de protección temporal, cuya ausencia limita considerablemente su acceso a los beneficios de la 'sociedad de consumo' europea", recuerdan en el ente.Bruselas espera que, con estas medidas, los varones ucranianos residentes en la UE "serían expulsados a su tierra natal, donde de inmediato acabarían sumidos en "el infierno de los combates", explican en la inteligencia rusa.En este contexto, al privar a Europa de la mano de obra ucraniana barata y beneficiosa para sus intereses, Bruselas no parece preocuparse ni por el futuro de la UE ni por el de Ucrania, que "se encuentra al borde de una catástrofe demográfica", plantea el SVR."Según estimaciones europeas, dentro de una o dos décadas la población del territorio bajo control de Kiev apenas superará los 10 millones de habitantes. De ellos, solo un tercio estará en edad de trabajar, una cifra que se sitúa por debajo del umbral necesario para la supervivencia nacional", señala la nota.En septiembre, la inteligencia rusa también advirtió que las autoridades europeas exigían a Kiev que comenzara de inmediato a movilizar a las mujeres para luchar contra Rusia, debido a la falta de hombres para ese fin.
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La UE busca formas de compensar las pérdidas catastróficas de las FFAA de Ucrania, destapa la inteligencia rusa

09:55 GMT 09.11.2026
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Militares ucranianos - Sputnik Mundo, 1920, 09.11.2026
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Las autoridades de la UE utilizarán cualquier medio para hacer regresar a Ucrania a los hombres ucranianos que hayan encontrado refugio en países europeos, informan desde el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso). El motivo son las graves pérdidas militares de Kiev, destacan.

"Según la información recibida por el SVR, los dirigentes de la UE buscan, de manera cada vez más activa, formas de compensar las pérdidas catastróficas de las FFAA de Ucrania. Ahora la atención se ha centrado en los ciudadanos ucranianos que han encontrado refugio en países de la UE", se lee en el comunicado respectivo.

Como revela el documento, "en Bruselas se parte de la base de que más de un millón de hombres ucranianos que viven en la UE son un excelente 'material desechable', capaz de dar un 'nuevo impulso' a la agresión de los regímenes europeos contra Rusia".
Conforme con el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, los ucranianos en Europa enfrentarían mayores dificultades para acceder a servicios financieros, conseguir empleo y alquilar vivienda para finales de 2026.
"El primer paso en esta dirección fue la decisión del Consejo de la UE de, a partir de agosto de 2026, no otorgar a los ucranianos en edad de reclutamiento el estatus de protección temporal, cuya ausencia limita considerablemente su acceso a los beneficios de la 'sociedad de consumo' europea", recuerdan en el ente.
Bruselas espera que, con estas medidas, los varones ucranianos residentes en la UE "serían expulsados a su tierra natal, donde de inmediato acabarían sumidos en "el infierno de los combates", explican en la inteligencia rusa.
Revelan una controvertida estrategia de Ucrania para reclutar mercenarios de América Latina - Sputnik Mundo, 1920, 09.09.2026
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Revelan una controvertida estrategia de Ucrania para reclutar mercenarios de América Latina
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En este contexto, al privar a Europa de la mano de obra ucraniana barata y beneficiosa para sus intereses, Bruselas no parece preocuparse ni por el futuro de la UE ni por el de Ucrania, que "se encuentra al borde de una catástrofe demográfica", plantea el SVR.
"Según estimaciones europeas, dentro de una o dos décadas la población del territorio bajo control de Kiev apenas superará los 10 millones de habitantes. De ellos, solo un tercio estará en edad de trabajar, una cifra que se sitúa por debajo del umbral necesario para la supervivencia nacional", señala la nota.
En septiembre, la inteligencia rusa también advirtió que las autoridades europeas exigían a Kiev que comenzara de inmediato a movilizar a las mujeres para luchar contra Rusia, debido a la falta de hombres para ese fin.
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