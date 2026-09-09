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Revelan una controvertida estrategia de Ucrania para reclutar mercenarios de América Latina
Revelan una controvertida estrategia de Ucrania para reclutar mercenarios de América Latina
Sputnik Mundo
El Ejército de Ucrania recluta a exactrices de contenido para adultos, para atraer a sus filas a más mercenarios de esa región, aseguró una fuente de las... 09.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-09T18:23+0000
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Una de esas mujeres, precisó, es la colombiana Erika Alejandra Rodas González, que antes se ganaba la vida mostrando su cuerpo por la cámara web.Las redes sociales propagandísticas del Ejército ucraniano, indicó, muestran solo a mujeres que cuentan sobre el excelente servicio en uniformes limpios y su misión es reclutar mercenarios con engaños.El régimen de Volodímir Zelenski sufre últimamente falta de personal militar y la movilización de ciudadanos ucranianos por la fuerza genera escándalos y protestas de la población local.El 24 de agosto, el exenviado especial de EEUU para Ucrania Keith Kellogg llamó a Kiev a completar las filas del Ejército con mujeres ucranianas.El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en más de una ocasión que Ucrania usa a los mercenarios extranjeros como carne de cañón. Algunos mercenarios capturados confiesan que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones, y que las chances de sobrevivir en los combates son muy escasas dada la intensidad del conflicto.
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Revelan una controvertida estrategia de Ucrania para reclutar mercenarios de América Latina
El Ejército de Ucrania recluta a exactrices de contenido para adultos, para atraer a sus filas a más mercenarios de esa región, aseguró una fuente de las fuerzas de seguridad rusas.
"El mando del regimiento de asalto Rug recluta masivamente a mercenarios latinoamericanos. El regimiento está compuesto casi el 90% por extranjeros. Atrae especialmente a mujeres, en particular a exactrices de películas para adultos", comentó la fuente a Sputnik.
Una de esas mujeres, precisó, es la colombiana Erika Alejandra Rodas González, que antes se ganaba la vida mostrando su cuerpo por la cámara web.
Las redes sociales propagandísticas del Ejército ucraniano, indicó, muestran solo a mujeres que cuentan sobre el excelente servicio en uniformes limpios y su misión es reclutar mercenarios con engaños.
"Ya hay más de una decenas de mujeres de este tipo en el mencionado regimiento. El mando busca incrementar el flujo de hombres voluntarios usando a estas mujeres", consignó.
El régimen de Volodímir Zelenski sufre últimamente falta de personal militar
y la movilización de ciudadanos ucranianos por la fuerza genera escándalos y protestas de la población local.
El 24 de agosto, el exenviado especial de EEUU para Ucrania Keith Kellogg llamó a Kiev a completar las filas del Ejército con mujeres ucranianas.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en más de una ocasión que Ucrania usa a los mercenarios extranjeros como carne de cañón. Algunos mercenarios capturados confiesan que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones, y que las chances de sobrevivir en los combates son muy escasas dada la intensidad del conflicto.
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