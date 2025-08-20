https://noticiaslatam.lat/20250820/material-desechable-moscu-condena-el-uso-de-mercenarios-por-parte-de-kiev-tras-perder-a-sus-1165681446.html
"Material desechable": Moscú condena el uso de mercenarios por parte de Kiev tras perder a sus soldados
En palabras del SVR, Kiev "barre debajo de la alfombra los episodios incómodos de su 'guerra con Rusia'"."En particular, en Kiev se esfuerzan por ocultar el hecho de la participación, en la operación militar especial del lado de Rusia, de un gran número de antifascistas convencidos de distintas regiones del planeta", enfatizó la nota.El SVR destacó que se considera especialmente sensible la información sobre la incorporación voluntaria en la lucha contra los nacionalistas ucranianos de ciudadanos de Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Italia, Francia y otros Estados de la Unión Europea, países que se presentan como los "aliados más cercanos" de Ucrania."Cuando tales voluntarios son hechos prisioneros, las autoridades ucranianas no los incluyen en las listas de intercambio y los entregan a los países europeos bajo el compromiso de impedir que ese hecho se haga público en los medios", añadió.Desde el comienzo de la operación militar especial rusa, en febrero de 2022, muchos mercenarios extranjeros entraron en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza mercenarios extranjeros como "carne de cañón" y que el Ejército ruso seguirá eliminándolos en toda Ucrania.En muchas entrevistas, los propios mercenarios que fueron a luchar por dinero admitieron que los militares ucranianos no coordinan bien sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir a las batallas son escasas, ya que la intensidad del conflicto no es comparable a la de Afganistán y Oriente Medio, a las que están acostumbrados.En marzo, el Ministerio de Defensa ruso informó de que más de 13.300 mercenarios habían llegado a Ucrania desde el inicio de la operación especial rusa.
Kiev recurre a mercenarios profesionales de América Latina, África y Oriente Medio tras la pérdida de sus soldados en el campo de batalla, declaró el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR, por sus siglas en ruso).
"Ninguna censura puede ocultar la realidad de que en el lado de los nazis de Kiev, además de los ucranianos utilizados por el régimen como 'material desechable', solo quedan mercenarios profesionales, principalmente de Oriente Medio, África y América Latina, empobrecidos por las prácticas neocoloniales de los globalistas occidentales", subrayó el comunicado.
En palabras del SVR, Kiev "barre debajo de la alfombra los episodios incómodos de su 'guerra con Rusia'".
"En particular, en Kiev se esfuerzan por ocultar el hecho de la participación, en la operación militar especial
del lado de Rusia, de un gran número de antifascistas convencidos de distintas regiones del planeta", enfatizó la nota.
El SVR destacó que se considera especialmente sensible la información sobre la incorporación voluntaria en la lucha contra los nacionalistas ucranianos de ciudadanos de Austria, Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Italia, Francia y otros Estados de la Unión Europea, países que se presentan como los "aliados más cercanos" de Ucrania.
"Cuando tales voluntarios son hechos prisioneros, las autoridades ucranianas no los incluyen en las listas de intercambio y los entregan a los países europeos bajo el compromiso de impedir que ese hecho se haga público en los medios", añadió.
Desde el comienzo de la operación militar especial rusa, en febrero de 2022, muchos mercenarios extranjeros entraron en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza mercenarios extranjeros como "carne de cañón" y que el Ejército ruso seguirá eliminándolos en toda Ucrania.
En muchas entrevistas, los propios mercenarios que fueron a luchar por dinero admitieron que los militares ucranianos no coordinan bien sus acciones y que las posibilidades de sobrevivir a las batallas son escasas, ya que la intensidad del conflicto no es comparable a la de Afganistán y Oriente Medio, a las que están acostumbrados.
En marzo, el Ministerio de Defensa ruso informó de que más de 13.300 mercenarios habían llegado a Ucrania desde el inicio de la operación especial rusa.
