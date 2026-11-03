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El Kremlin confirma la participación de Rusia en las negociaciones trilaterales sobre Ucrania en Abu Dabi
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La delegación rusa participará en las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania sobre la crisis ucraniana que se celebrarán los días 10 y 11 de... 03.11.2026, Sputnik Mundo
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El portavoz agregó que, en conformidad con la declaración del presidente ruso, Vladímir Putin, el asesor presidencial Vladímir Medinski seguirá siendo "el negociador principal de la parte rusa en este proceso".Peskov reveló que aún no hay información concreta sobre un posible encuentro entre los negociadores rusos y Putin antes del viaje a Emiratos Árabes Unidos.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo el 9 de octubre una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, los líderes abordaron la posible reanudación de las negociaciones trilaterales con representantes de Rusia, EEUU y Ucrania.
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El Kremlin confirma la participación de Rusia en las negociaciones trilaterales sobre Ucrania en Abu Dabi

11:44 GMT 03.11.2026
© Sputnik / Alexander Kryazhev / Acceder al contenido multimediaNegociaciones entre Rusia y Ucrania
Negociaciones entre Rusia y Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 03.11.2026
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La delegación rusa participará en las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania sobre la crisis ucraniana que se celebrarán los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
El portavoz agregó que, en conformidad con la declaración del presidente ruso, Vladímir Putin, el asesor presidencial Vladímir Medinski seguirá siendo "el negociador principal de la parte rusa en este proceso".
Peskov reveló que aún no hay información concreta sobre un posible encuentro entre los negociadores rusos y Putin antes del viaje a Emiratos Árabes Unidos.
"Pero, en general, casi todos los miembros de la delegación rusa ya reportan periódicamente al presidente con respecto a las cuestiones pendientes y reciben del jefe de Estado instrucciones respectivas", detalló.
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mantuvo el 9 de octubre una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, los líderes abordaron la posible reanudación de las negociaciones trilaterales con representantes de Rusia, EEUU y Ucrania.
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