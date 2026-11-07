https://noticiaslatam.lat/20261107/iran-levanta-las-restricciones-al-alcance-de-vuelo-de-sus-misiles-informa-el-cgri-1175782639.html
Irán levanta las restricciones al alcance de vuelo de sus misiles, informa el CGRI
Irán levanta las restricciones al alcance de vuelo de sus misiles, informa el CGRI
Sputnik Mundo
Teherán eliminó los límites operativos de sus misiles, señaló el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hosein Mohebí, citado por... 07.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-07T14:32+0000
2026-11-07T14:32+0000
2026-11-07T14:32+0000
defensa
🌍 oriente medio
🛡️ zonas de conflicto
irán
eeuu
cgri
teherán
mojtabá jameneí
seguridad
misiles
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/07/1175781933_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2c77e4d2a4577f118f9968d46470dd79.jpg
Antes del inicio del conflicto con EEUU, Teherán limitaba voluntariamente el alcance de sus misiles balísticos desarrollados con fines defensivos y de disuasión por debajo de 2.000 kilómetros, según la Cancillería.Mientras tanto, ante una posible reanudación de las hostilidades, el líder supremo del país persa, el ayatolá Mojtabá Jameneí, instruyó a los militares a que respondieran de forma contundente a cualquier amenaza sin limitaciones geográficas.Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar a gran escala.
https://noticiaslatam.lat/20261104/escala-mucho-mayor-lider-supremo-de-iran-advierte-a-eeuu-que-no-lance-ataques-tras-las-elecciones-1175736439.html
irán
eeuu
teherán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/07/1175781933_63:0:974:683_1920x0_80_0_0_cadfb51e1344037327cdfef260291235.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, irán, eeuu, cgri, teherán, mojtabá jameneí, seguridad, misiles
🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, irán, eeuu, cgri, teherán, mojtabá jameneí, seguridad, misiles
Irán levanta las restricciones al alcance de vuelo de sus misiles, informa el CGRI
Teherán eliminó los límites operativos de sus misiles, señaló el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hosein Mohebí, citado por medios nacionales. La declaración se da en medio de una nueva ola de tensiones entre Irán y Estados Unidos.
"Las restricciones [al alcance de vuelo] han sido levantadas para nosotros, pero todavía debemos demostrar esas capacidades en la práctica", indicó.
Antes del inicio del conflicto con EEUU, Teherán limitaba voluntariamente el alcance de sus misiles balísticos desarrollados con fines defensivos y de disuasión por debajo de 2.000 kilómetros, según la Cancillería.
Mientras tanto, ante una posible reanudación de las hostilidades, el líder supremo del país persa, el ayatolá Mojtabá Jameneí, instruyó a los militares a que respondieran de forma contundente
a cualquier amenaza sin limitaciones geográficas.
4 de noviembre, 13:51 GMT
Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní
. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.
A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar
a gran escala.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.