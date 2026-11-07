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Irán levanta las restricciones al alcance de vuelo de sus misiles, informa el CGRI
Irán levanta las restricciones al alcance de vuelo de sus misiles, informa el CGRI
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Teherán eliminó los límites operativos de sus misiles, señaló el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hosein Mohebí, citado por... 07.11.2026, Sputnik Mundo
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Antes del inicio del conflicto con EEUU, Teherán limitaba voluntariamente el alcance de sus misiles balísticos desarrollados con fines defensivos y de disuasión por debajo de 2.000 kilómetros, según la Cancillería.Mientras tanto, ante una posible reanudación de las hostilidades, el líder supremo del país persa, el ayatolá Mojtabá Jameneí, instruyó a los militares a que respondieran de forma contundente a cualquier amenaza sin limitaciones geográficas.Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar a gran escala.
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Irán levanta las restricciones al alcance de vuelo de sus misiles, informa el CGRI

14:32 GMT 07.11.2026
© AP Photo / Vahid SalemiMisiles iraníes
Misiles iraníes - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
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Teherán eliminó los límites operativos de sus misiles, señaló el portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), Hosein Mohebí, citado por medios nacionales. La declaración se da en medio de una nueva ola de tensiones entre Irán y Estados Unidos.
"Las restricciones [al alcance de vuelo] han sido levantadas para nosotros, pero todavía debemos demostrar esas capacidades en la práctica", indicó.
Antes del inicio del conflicto con EEUU, Teherán limitaba voluntariamente el alcance de sus misiles balísticos desarrollados con fines defensivos y de disuasión por debajo de 2.000 kilómetros, según la Cancillería.
Mientras tanto, ante una posible reanudación de las hostilidades, el líder supremo del país persa, el ayatolá Mojtabá Jameneí, instruyó a los militares a que respondieran de forma contundente a cualquier amenaza sin limitaciones geográficas.
Mojtabá Jameneí, líder supremo de Irán - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
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"Escala mucho mayor": líder supremo de Irán advierte a EEUU que no lance ataques tras las elecciones
4 de noviembre, 13:51 GMT
Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.
A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, los ataques cruzados se reanudaron posteriormente y la crisis continúa sin resolverse, en medio del riesgo de un nuevo enfrentamiento militar a gran escala.
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