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"Escala mucho mayor": líder supremo de Irán advierte a EEUU que no lance ataques tras las elecciones
"Escala mucho mayor": líder supremo de Irán advierte a EEUU que no lance ataques tras las elecciones
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Tras las elecciones de mitad de mandato en EEUU, el líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, insta a no depositar ninguna esperanza en un cambio en la postura... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T13:51+0000
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"Si aún quedan quienes albergan la más mínima esperanza de que se produzca un cambio de actitud o cambios en las facciones partidistas del régimen gobernante, o quienes imaginan que, cediendo a las exigencias de EEUU, se podrá disuadir a este país de su hostilidad hacia el pueblo iraní, están muy equivocados", indica el mensaje de Jameneí con motivo del aniversario de la toma de la Embajada estadounidense en Teherán en 1979, que en Irán se celebra como el Día de la Lucha contra el Imperialismo.Además, destaca que la respuesta de Teherán ante cualquier nueva agresión por parte de Estados Unidos sería de una "escala mucho mayor".En sus palabras, las acciones de Teherán forman parte, además, de una lucha contra el imperialismo que Irán lleva a cabo en la región por iniciativa propia. Advierte que, si dicha agresión volviera a producirse, esta lucha "adquiriría un alcance mucho más amplio". Jameneí subraya que los acontecimientos en el golfo Pérsico —particularmente en el estrecho de Ormuz— han desmantelado "el mito de la invencibilidad de Estados Unidos".Cada 4 de noviembre, los iraníes se concentran masivamente fuera de las instalaciones de la Embajada de EEUU, conmemorando el aniversario de la toma de esta sede diplomática en 1979, por un grupo de estudiantes universitarios iraníes, cuando recibieron la información de que la Casa Blanca utilizaba la misión diplomática para tramar planes y derrocar la recién instituida República Islámica de Irán. Este suceso condujo a una ruptura total de las relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando para poner fin a las hostilidades, pero posteriormente volvieron a intercambiar ataques. En la actualidad, el conflicto sigue sin resolverse.
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"Escala mucho mayor": líder supremo de Irán advierte a EEUU que no lance ataques tras las elecciones
Tras las elecciones de mitad de mandato en EEUU, el líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, insta a no depositar ninguna esperanza en un cambio en la postura hostil de Washington hacia Teherán. Asimismo, indica que el mito de la invencibilidad de EEUU ha quedado hecho añicos a raíz de los acontecimientos en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
"Si aún quedan quienes albergan la más mínima esperanza de que se produzca un cambio de actitud o cambios en las facciones partidistas del régimen gobernante, o quienes imaginan que, cediendo a las exigencias de EEUU, se podrá disuadir a este país de su hostilidad hacia el pueblo iraní, están muy equivocados", indica el mensaje de Jameneí con motivo del aniversario de la toma de la Embajada estadounidense en Teherán en 1979, que en Irán se celebra como el Día de la Lucha contra el Imperialismo.
Además, destaca que la respuesta de Teherán ante cualquier nueva agresión por parte de Estados Unidos sería de una "escala mucho mayor".
"El establecimiento del control de Irán sobre el estrecho de Ormuz y la destrucción de bases militares estadounidenses en países de la región fueron una respuesta a la agresión y los crímenes de Estados Unidos durante la tercera guerra impuesta", señala el mensaje.
En sus palabras, las acciones de Teherán forman parte, además, de una lucha contra el imperialismo que Irán lleva a cabo en la región por iniciativa propia. Advierte que, si dicha agresión volviera a producirse, esta lucha "adquiriría un alcance mucho más amplio".
Jameneí subraya que los acontecimientos en el golfo Pérsico —particularmente en el estrecho de Ormuz— han desmantelado "el mito de la invencibilidad de Estados Unidos".
Cada 4 de noviembre, los iraníes se concentran masivamente fuera de las instalaciones de la Embajada de EEUU, conmemorando el aniversario de la toma de esta sede diplomática en 1979, por un grupo de estudiantes universitarios iraníes, cuando recibieron la información de que la Casa Blanca utilizaba la misión diplomática para tramar planes y derrocar la recién instituida República Islámica de Irán.
Este suceso condujo a una ruptura total de las relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.
El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán
, a los que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del golfo Pérsico. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando
para poner fin a las hostilidades, pero posteriormente volvieron a intercambiar ataques. En la actualidad, el conflicto sigue sin resolverse
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