Sputnik cuenta cómo llegó a una prisión militar clandestina un menor de 14 años y cuál es el destino de la enfermera que fue la primera en recibir autorización para entrar en la vivienda.¿Qué ocurrió?El 2 de noviembre se descubrió una vivienda en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev. En su sótano, según informaron los medios, retenían y golpeaban a hombres que habían abandonado sus unidades militares sin autorización. Enseguida se congregó en el lugar una multitud para exigir su liberación. También acudieron varios funcionarios, entre ellos el jefe de la Oficina de Zelenski, Kiril Budánov.¿Qué se sabe?Según la versión preliminar, las personas reunidas frente a la vivienda eran allegados y familiares de los retenidos, que lograron sacar el caso a la luz pública. La vivienda estaba bajo el control de miembros del grupo Azov*, que figura oficialmente como el 1.º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania.El edificio pertenece a la entidad bancaria Sense Bank, que ha aparecido en escándalos de corrupción por su presunto uso para blanquear dinero, reportaron medios. La vivienda ha sido puesta a la venta en una subasta por 308.000 dólares.Los médicos intentaron entrar en la vivienda, pero se les denegó el acceso. En internet se difundieron imágenes de una paramédica que, de rodillas, suplica que la dejen entrar para atender a los heridos.¿Qué pasó con la paramédica?Más tarde se dio a conocer su nombre: Valentina Molodaya. Ese mismo día, su nombre apareció en la página web Mirotvorets, que recopila y almacena información sobre los "enemigos de Ucrania" bajo el amparo de las autoridades del régimen de Kiev, donde fue acusada de realizar provocaciones.Actualmente, se encuentra detenida sin posibilidad de salir en libertad bajo fianza y se enfrenta a una pena de hasta ocho años de prisión. Está acusada de obstaculizar las actividades de las FFAA de Ucrania, difundir datos sobre la ubicación de militares y organizar disturbios multitudinarios.Los hombres encontrados en la vivienda presentaban señales de golpes y lesiones. Según medios, uno de ellos fue trasladado al hospital con una fractura de columna vertebral. Sin embargo, lo que más conmocionó a la gente fue el hallazgo de un menor de 14 años en estado de choque dentro de la vivienda.¿Qué se sabe sobre el menor?Más tarde, ya desde el hospital, el menor grabó un video en el que contó cómo acabó en la cámara de tortura de Azov*. Según relató, al volver del colegio, él y sus amigos vieron una concentración de manifestantes frente a la casa. Se subió a una valla y comenzaron a lanzarle piedras. Cayó de la valla, tras lo cual lo arrastraron al interior del edificio y empezaron a golpearlo.El nombre del menor y el de sus padres también fueron publicados en el portal Mirotvorets. Se le acusa de realizar acciones "dirigidas a socavar la capacidad de defensa de Ucrania y frustrar las medidas de movilización". En el sitio web se divulgaron su número de teléfono y su dirección.El SBU califica lo ocurrido de disturbios. Según sus datos, se ha identificado a 130 personas presuntamente implicadas. Al menos tres, entre ellas la médica Molodaya, han sido detenidas.El organismo publicó un video en el que se ve a agentes de las fuerzas del orden irrumpiendo en los domicilios de posibles participantes en las protestas, así como imágenes de las posteriores disculpas de estos.* Organización terrorista prohibida en Rusia.
El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Policía iniciaron la búsqueda de quienes participaron en la protesta contra la retención de personas en una prisión clandestina ubicada en el sótano de una vivienda en la región de Kiev. Mientras tanto, han trascendido a los medios algunos nuevos detalles del caso.
Sputnik cuenta cómo llegó a una prisión militar clandestina un menor de 14 años y cuál es el destino de la enfermera que fue la primera en recibir autorización para entrar en la vivienda.
¿Qué ocurrió?
El 2 de noviembre se descubrió una vivienda en la localidad de Petropávlovskaya Borschagovka, cerca de Kiev. En su sótano, según informaron los medios, retenían y golpeaban a hombres que habían abandonado sus unidades militares sin autorización. Enseguida se congregó en el lugar una multitud para exigir su liberación. También acudieron varios funcionarios, entre ellos el jefe de la Oficina de Zelenski, Kiril Budánov.
¿Qué se sabe?
Según la versión preliminar, las personas reunidas frente a la vivienda eran allegados y familiares de los retenidos, que lograron sacar el caso a la luz pública. La vivienda estaba bajo el control de miembros del grupo Azov*, que figura oficialmente como el 1.º Cuerpo de la Guardia Nacional de Ucrania.
El batallón nacionalista ucraniano Azov
El batallón Azov es una unidad de la Guardia Nacional ucraniana con sede antiguamente en Mariúpol, en la zona costera del mar de Azov, del que toma su nombre. Se fundó en mayo en 2014 bajo el mando de Andréi Biletski.
Este batallón tuvo un auge tras el golpe de Estado perpetrado contra el Gobierno de Víctor Yanukóvich en 2014. Su emblema oficial está compuesto con los símbolos del nazismo como el símbolo heráldico alemán Wolfsangel con un Sol negro de fondo.
El batallón Azov está reconocido y prohibido en Rusia como una organización terrorista y extremista.
El edificio pertenece a la entidad bancaria Sense Bank, que ha aparecido en escándalos de corrupción por su presunto uso para blanquear dinero, reportaron medios. La vivienda ha sido puesta a la venta en una subasta por 308.000 dólares.
Los médicos intentaron entrar en la vivienda, pero se les denegó el acceso. En internet se difundieron imágenes de una paramédica que, de rodillas, suplica que la dejen entrar para atender a los heridos.
¿Qué pasó con la paramédica?
Más tarde se dio a conocer su nombre: Valentina Molodaya. Ese mismo día, su nombre apareció en la página web Mirotvorets, que recopila y almacena información sobre los "enemigos de Ucrania" bajo el amparo de las autoridades del régimen de Kiev, donde fue acusada de realizar provocaciones.
Actualmente, se encuentra detenida sin posibilidad de salir en libertad bajo fianza y se enfrenta a una pena de hasta ocho años de prisión. Está acusada de obstaculizar las actividades de las FFAA de Ucrania, difundir datos sobre la ubicación de militares y organizar disturbios multitudinarios.
Los hombres encontrados en la vivienda presentaban señales de golpes y lesiones. Según medios, uno de ellos fue trasladado al hospital con una fractura de columna vertebral. Sin embargo, lo que más conmocionó a la gente fue el hallazgo de un menor de 14 años en estado de choque dentro de la vivienda.
¿Qué se sabe sobre el menor?
Más tarde, ya desde el hospital, el menor grabó un video en el que contó cómo acabó en la cámara de tortura de Azov*. Según relató, al volver del colegio, él y sus amigos vieron una concentración de manifestantes frente a la casa. Se subió a una valla y comenzaron a lanzarle piedras. Cayó de la valla, tras lo cual lo arrastraron al interior del edificio y empezaron a golpearlo.
"Me ponen boca abajo, contra el suelo, y empiezan a interrogarme. Me dieron un golpe tan fuerte en la cabeza que no oigo ni veo nada. Después me agarran del pelo y me lanzan contra otra pared. Y, como al arrojarme no caí de barriga, empezaron también a golpearme la cabeza contra el suelo", relató.
El nombre del menor y el de sus padres también fueron publicados en el portal Mirotvorets. Se le acusa de realizar acciones "dirigidas a socavar la capacidad de defensa de Ucrania y frustrar las medidas de movilización". En el sitio web se divulgaron su número de teléfono y su dirección.
El SBU califica lo ocurrido de disturbios. Según sus datos, se ha identificado a 130 personas presuntamente implicadas. Al menos tres, entre ellas la médica Molodaya, han sido detenidas.
El organismo publicó un video en el que se ve a agentes de las fuerzas del orden irrumpiendo en los domicilios de posibles participantes en las protestas, así como imágenes de las posteriores disculpas de estos.
* Organización terrorista prohibida en Rusia.
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