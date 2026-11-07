Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261107/cual-sera-el-proceso-de-la-fiscalia-boliviana-para-investigar-a-lider-del-tribunal-supremo-de-1175771364.html
¿Cuál será el proceso de la Fiscalía boliviana para investigar a líder del Tribunal Supremo de Justicia?
¿Cuál será el proceso de la Fiscalía boliviana para investigar a líder del Tribunal Supremo de Justicia?
Sputnik Mundo
El fiscal general interino, José Armando Urioste, sostuvo que las acusaciones contra Romer Saucedo deben investigarse por la vía penal ordinaria y no mediante... 07.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-07T09:15+0000
2026-11-07T09:15+0000
américa latina
seguridad
josé armando urioste
romer saucedo
bolivia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/04/1175742882_0:245:505:529_1920x0_80_0_0_2b4359afdf9f7033160f785d55e6b973.jpg
La Fiscalía de Bolivia continuará por la vía ordinaria la investigación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que los delitos que se le atribuyen no estarían relacionados con el ejercicio de sus funciones como autoridad judicial.Urioste precisó que el juicio de responsabilidades corresponde a las altas autoridades cuando se les acusa de cometer delitos durante el desempeño de sus cargos, como prevaricato o resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En cambio, consideró que las imputaciones contra Saucedo corresponden a delitos penales comunes.El caso tomó relevancia el 4 de noviembre, cuando Saucedo anunció que abandonaba Bolivia junto con su familia y se declaraba en el exilio. El magistrado denunció persecución política, falta de garantías jurídicas y amenazas contra su vida, en medio de una crisis institucional en el Órgano Judicial.Un día antes de su salida, el 3 de noviembre, la Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en su contra por su presunta vinculación con los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento lo señala como probable autor de los hechos investigados y cita el artículo 48 de la Ley 1008 y el artículo 132 del Código Penal.Tras la salida del magistrado, la Sala Plena del TSJ se reunió de emergencia y eligió a Rosmery Ruiz Martínez como presidenta temporal para garantizar la continuidad de las actividades judiciales. Además, concedió a Saucedo un plazo de seis días para regresar al país y reincorporarse a sus funciones, bajo advertencia de aplicar las disposiciones legales por abandono del cargo.A las investigaciones se sumaron señalamientos relacionados con el caso de las 32 maletas, un equipaje que ingresó irregularmente desde Estados Unidos al aeropuerto internacional de Viru Viru (este) en 2025. Dos personas procesadas por este asunto mencionaron por separado al presidente del TSJ y al exfiscal general Roger Mariaca.La exdiputada Laura Rojas atribuyó a Saucedo la propiedad de las maletas, mientras que el exjuez Hebert Zeballos señaló una supuesta protección de Mariaca para facilitar el retiro del equipaje del aeropuerto. Estas declaraciones forman parte de los señalamientos difundidos sobre el caso, cuya investigación aún no ha sido esclarecida.
https://noticiaslatam.lat/20261106/por-que-romer-saucedo-aun-es-presidente-del-tribunal-supremo-de-justicia-de-bolivia-1175761617.html
https://noticiaslatam.lat/20261106/que-representa-el-exilio-del-presidente-del-tribunal-supremo-de-justicia-de-bolivia-para-el-1175761796.html
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/04/1175742882_0:240:505:619_1920x0_80_0_0_c16311aa29561d4e09394d3839138f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, josé armando urioste, romer saucedo, bolivia
seguridad, josé armando urioste, romer saucedo, bolivia

¿Cuál será el proceso de la Fiscalía boliviana para investigar a líder del Tribunal Supremo de Justicia?

09:15 GMT 07.11.2026
© Foto : X / @RomerSaucedoRomer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia boliviano.
Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia boliviano. - Sputnik Mundo, 1920, 07.11.2026
© Foto : X / @RomerSaucedo
Síguenos en
El fiscal general interino, José Armando Urioste, sostuvo que las acusaciones contra Romer Saucedo deben investigarse por la vía penal ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades. El magistrado abandonó Bolivia tras denunciar persecución política y amenazas contra su vida.
La Fiscalía de Bolivia continuará por la vía ordinaria la investigación contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a que los delitos que se le atribuyen no estarían relacionados con el ejercicio de sus funciones como autoridad judicial.
Urioste precisó que el juicio de responsabilidades corresponde a las altas autoridades cuando se les acusa de cometer delitos durante el desempeño de sus cargos, como prevaricato o resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En cambio, consideró que las imputaciones contra Saucedo corresponden a delitos penales comunes.

"El tema narcotráfico no se vincula al ejercicio de sus funciones, no es prevaricato, no son resoluciones contrarias a la ley de la Constitución, para lo cual tendría el fuero constitucional de un juicio de responsabilidades. Es un delito penal común, de lesa humanidad. Entonces, lo que se ha hecho está dentro del marco de la ley", declaró.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo. - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
América Latina
¿Por qué Romer Saucedo aún es presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia?
ayer, 07:13 GMT
El caso tomó relevancia el 4 de noviembre, cuando Saucedo anunció que abandonaba Bolivia junto con su familia y se declaraba en el exilio. El magistrado denunció persecución política, falta de garantías jurídicas y amenazas contra su vida, en medio de una crisis institucional en el Órgano Judicial.
Un día antes de su salida, el 3 de noviembre, la Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en su contra por su presunta vinculación con los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. El documento lo señala como probable autor de los hechos investigados y cita el artículo 48 de la Ley 1008 y el artículo 132 del Código Penal.
Tras la salida del magistrado, la Sala Plena del TSJ se reunió de emergencia y eligió a Rosmery Ruiz Martínez como presidenta temporal para garantizar la continuidad de las actividades judiciales. Además, concedió a Saucedo un plazo de seis días para regresar al país y reincorporarse a sus funciones, bajo advertencia de aplicar las disposiciones legales por abandono del cargo.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo. - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
América Latina
¿Qué representa el exilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia para el Gobierno de Paz?
ayer, 03:00 GMT
A las investigaciones se sumaron señalamientos relacionados con el caso de las 32 maletas, un equipaje que ingresó irregularmente desde Estados Unidos al aeropuerto internacional de Viru Viru (este) en 2025. Dos personas procesadas por este asunto mencionaron por separado al presidente del TSJ y al exfiscal general Roger Mariaca.
La exdiputada Laura Rojas atribuyó a Saucedo la propiedad de las maletas, mientras que el exjuez Hebert Zeballos señaló una supuesta protección de Mariaca para facilitar el retiro del equipaje del aeropuerto. Estas declaraciones forman parte de los señalamientos difundidos sobre el caso, cuya investigación aún no ha sido esclarecida.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала